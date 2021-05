NBC dit qu’elle ne diffusera pas les Golden Globes en 2022

Mais NBCUniversal a déclaré dans un communiqué: «Nous continuons de croire que le HFPA s’est engagé à mener une réforme significative. Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023. »

La semaine dernière, l’association a approuvé des changements, notamment l’augmentation de ses membres de 50% au cours de la prochaine année et demie et l’embauche de consultants en diversité.

NBCUniversal a annoncé lundi qu’elle ne diffuserait pas les Golden Globes 2022, un coup dur pour la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation qui organise la cérémonie de remise des prix du cinéma et de la télévision. L’association compte sur l’argent que le réseau paie pour les droits de diffusion de la cérémonie, et la décision de NBC jette le doute sur l’avenir de l’émission.

Cette déclaration était la plus significative d’une série de positions prises par les studios et réseaux de cinéma et de télévision au cours des derniers jours.

Dimanche, WarnerMedia, siège de Warner Bros.et de HBO, a envoyé une lettre au président de l’association de presse pour exprimer sa déception face au caractère limité des réformes que la HFPA s’était engagée à entreprendre. En conséquence, les dirigeants de WarnerMedia ont déclaré qu’ils «continueraient à s’abstenir de tout engagement direct avec la HFPA, y compris des conférences de presse sanctionnées et des invitations à couvrir d’autres événements de l’industrie avec des talents» jusqu’à ce que les changements soient mis en œuvre. Le New York Times a obtenu lundi une copie de la lettre de WarnerMedia.

À la fin de la semaine dernière, le co-directeur général de Netflix a envoyé sa propre missive aux membres du comité de direction de la presse étrangère d’Hollywood, critiquant la taille et la portée des réformes proposées par le groupe et disant que son entreprise «arrêterait toute activité avec votre organisation jusqu’à ce que des changements plus significatifs sont apportés. » Amazon Studios aussi aurait a offert une déclaration disant qu’il attendrait une action du groupe avant d’aller de l’avant.

Un Los Angeles Times varié article, publié le 21 février, a constaté, entre autres, que le groupe avait pas de membres noirs. Un article du New York Times du 23 février a examiné les finances du groupe et a révélé que, au cours des dernières années, l’organisation à but non lucratif exonérée d’impôt disposait d’environ 55 millions de dollars en espèces et versait plus de 3 millions de dollars en salaires et autres compensations aux membres et au personnel.

Lors de la télédiffusion des Golden Globes le 28 février, les dirigeants du groupe ont promis de diversifier leurs membres. Jeudi, les membres ont voté pour instituer une série de réformes. Mais ces étapes n’étaient pas suffisantes pour apaiser des studios comme WarnerMedia.