NBC diffuse l’émission Referees Mic’d Up aux téléspectateurs américains

Cette semaine, l’épisode spécial Match Officials Mic’d Up a été créé sur la chaîne YouTube de NBC Sports.

Howard Webb, ancien arbitre de Premier League, et Michael Owen, ancien footballeur, ne constituent peut-être pas le duo télévisé le plus accrocheur. Le nouveau programme du duo a cependant le potentiel d’être divertissant.

L’association anglaise d’arbitrage PGMOL a approuvé la publication d’audio des quatre premières semaines de la campagne de Premier League de cette saison, documentant les conversations entre les arbitres et leurs homologues du VAR.

Étape innovante pour le football

Webb a discuté de ses jugements en tant qu’arbitre en chef de PGMOL dans une émission de 26 minutes intitulée « Match Officials Mic’d Up ». La nouvelle série utilisera la vidéo du match et l’audio inédit pour mettre en lumière les appels controversés des arbitres.

La diffusion mensuelle de 26 minutes de la Premier League sur NBC constitue une avancée innovante pour le football. En fait, l’édition inaugurale du Match Officials Mic’d Up a fourni de nombreux sujets de discussion.

De quoi est-il question dans le premier épisode ?

L’aveu de Howard Webb selon lequel le but de Manchester City par Nathan Ake aurait dû être refusé, et bien d’autres me viennent à l’esprit.

Puis, dans l’une des gaffes les plus médiatisées à ce jour, le VAR Michael Salisbury a semblé confus lorsque le gardien de Manchester United Andre Onana a insisté sur le fait qu’il n’avait pas seulement heurté l’attaquant des Wolves Sasa Kalajdzic.

Webb et les autres arbitres ont eu un désaccord sur un appel qui s’est avéré coûteux pour les Wolves lors de leur défaite 1-0.

Quatre matchs après le début de la nouvelle saison, des questions sur la manière d’interpréter le règlement du handball continuent de se poser, comme le montre Lewis Dunk de Brighton. Webb a déclaré dans l’épisode que le défenseur avait le droit de se sentir injustement traité.

Il a également été affirmé que lors de la victoire de Manchester City contre Burnley lors de la soirée d’ouverture, le VAR Michael Oliver avait fait le bon choix en augmentant le carton jaune d’Anass Zaroury au rouge pour son attaque contre Kyle Walker.

L’épisode montre également la détermination de Howard à défendre les arbitres.

Sa volonté de défendre ses arbitres face aux critiques était pleinement visible lorsqu’il a défendu l’appel de hors-jeu qui a annulé le but d’Alejandro Garnacho contre Arsenal.

Crédit photo : IMAGO / AAP