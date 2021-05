NBC ANNULE les Golden Globes 2022 dans le cadre d’une campagne de pression sur l’organisateur pour plus de «  diversité  » – RT USA News

S’appuyant sur la pression d’Amazon, de Netflix et des militants pour la justice sociale, le réseau NBC a déclaré qu’il ne téléviserait pas les Golden Globe Awards de l’année prochaine, citant la lenteur des réformes promises par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

«Nous continuons de croire que le HFPA est déterminé à mener une réforme significative», NBC a déclaré lundi dans un communiqué. «Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que la HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023. »

NBC est le partenaire de diffusion de HFPA pour les Golden Globes, ayant signé un contrat de licence de 60 millions de dollars en 2018. Cependant, le réseau poussait l’association pour un « Chronologie du changement » cela impliquerait plus que doubler le nombre actuel de membres et en faire plus « diverse. »

Cette décision fait partie d’une campagne de pression sur la HFPA déjà rejointe par un certain nombre de groupes de justice sociale, d’acteurs et de publicistes hollywoodiens, ainsi que de plateformes comme Netflix et Amazon.

Fondée en 1943, la HFPA a commencé à distribuer des Golden Globes un an plus tard. Quelques jours à peine avant la cérémonie de remise des prix de cette année, le Los Angeles Times a publié un rapport les accusant de «Manquements éthiques et irrégularités financières» ainsi que de n’avoir aucun membre noir.





De véritables problèmes ont commencé à la fin avril, après que le Times eut révélé que le président de huit mandats de HPFA, le journaliste sud-africain Philip Berk, avait envoyé un e-mail décrivant Black Lives Matter comme un «Mouvement de haine raciste» dirigé par un «Autoproclamé« marxiste formé »,» une référence à Patrisse Cullors.

Bien que HPFA ait immédiatement désavoué Berk et l’a purgé de ses rangs, l’organisation a dû faire face à des demandes de changement structurel de la part des médias, des groupes de pression et de l’industrie du divertissement. Jeudi, ses membres ont approuvé une proposition de cadre de réforme – y compris en admettant plus « les personnes de couleur » à ses rangs.

HFPA reste «Dédié à devenir une meilleure organisation et un exemple de diversité, de transparence et de responsabilité dans l’industrie», a déclaré son président, le journaliste turc Ali Sar. Cela n’était cependant pas suffisant pour les militants.





Une coalition de publicistes hollywoodiens a condamné l’existant « problématique » structure de HFPA, disant qu’ils resteront à l’écart de tout événement HFPA «À moins et jusqu’à ce que ces questions soient éclairées en détail avec un engagement ferme envers un calendrier qui respecte la réalité imminente de la saison 2022.«

Des condamnations sont également venues de Time’s Up, une organisation dirigée par l’ancienne employée d’Obama Tina Tchen qui vise à «Changer la culture, les entreprises et les lois afin de rendre le travail sûr, équitable et digne pour les femmes de toutes sortes», ainsi que le groupe de défense des droits raciaux Colour of Change.

Netflix est également intervenu, le co-PDG Ted Sarandos déclarant jeudi que les nouvelles politiques proposées ne le seraient pas. «S’attaquer aux défis systémiques de diversité et d’inclusion du HFPA, ou à l’absence de normes claires sur la façon dont vos membres devraient fonctionner», donc la plateforme de streaming suspendait ses activités « Jusqu’à ce que des changements plus significatifs soient apportés. »

Sarandos a ajouté que «Nous avons tous encore du travail à faire pour créer une industrie équitable et inclusive.»

Warner Media et Amazon ont emboîté le pas, la directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, affirmant qu’ils avaient déjà boycotté le HFPA et continueraient de le faire jusqu’à ce que « Une résolution sincère et significative. »

GLAAD a clairement indiqué que le simple fait d’admettre plus d’Afro-Américains dans le groupe international ne suffirait pas, affirmant que les réformes HFPA proposées «N’allez pas assez loin pour garantir que l’organisation est un lieu où les communautés historiquement marginalisées – y compris la communauté LGBTQ – se sentent les bienvenues,» selon la PDG Sarah Kate Ellis.

La pression sur le HFPA a commencé après que l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPS), qui décerne les Oscars, a rendu obligatoire la mise en œuvre complète de nouvelles normes de diversité d’ici 2024. Pour être éligible au nouveau « Réveillé«Oscars, les films devront respecter les quotas des groupes identitaires, tant pour la représentation à l’écran que dans les équipes de création et de production.





