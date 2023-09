NBC 5, Telemundo Chicago et NBC Sports Chicago célèbrent le Mois du patrimoine hispanique – NBC Chicago

Chicago, Illinois (18 septembre 2023) – A la suite de la diffusion en direct de ce week-end du « 26ème Street Mexican Independence Day Parade » sur Telemundo Chicago, le trio de propriétés de NBCUniversal Local Chicago – NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago et NBC Sports Chicago – proposera un contenu encore plus dédié au « Mois du patrimoine hispanique », y compris des profils sur les dirigeants hispaniques locaux et entreprises, des reportages sur la défense et l’avancement des soins de santé, l’éducation, les arts et le divertissement, les sports, l’héritage culturel et bien plus encore.

De plus, NBC 5 Chicago et Telemundo Chicago offriront une couverture numérique étendue célébrant le « Mois du patrimoine hispanique », qui comprendra des vidéos de tous les reportages qui pourront être visionnées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur n’importe quel appareil sur NBCChicago.com et TelemundoChicago.com.

« En conjonction avec la campagne du Mois du patrimoine hispanique « Soyez la prochaine histoire racontée » de NBCUniversal, nous ne pourrions être plus fiers de raconter nos histoires locales, qui mettent en valeur le meilleur de la communauté hispanique de Chicago à travers nos trois propriétés locales », a déclaré Sally Ramírez, vice-président principal des actualités, NBC Chicago/Telemundo Chicago. «Nous avons lancé le Mois du patrimoine hispanique d’une manière très spéciale le week-end dernier avec la diffusion exclusive en direct par Telemundo Chicago du ’26ème Street Mexican Independence Day Parade’ et c’est notre honneur et notre responsabilité de continuer à mettre en lumière les réalisations et la progression de notre communauté hispanique locale tout au long de l’année.

Veuillez noter les détails du contenu du « Mois du patrimoine hispanique » de NBCUniversal Local Chicago ci-dessous :

CNB 5 CHICAGO

Mardi 19 septembre – entre horizons

Actualités NBC 5 journaliste des arts et du divertissement LeeAnn Trotter emmènera les spectateurs au Musée d’art contemporain (MCA) pour un reportage sur son exposition populaire, entre horizontes : Art et activisme entre Chicago et Porto Ricoqui examine l’intersection des mouvements d’art et de justice sociale de la diaspora portoricaine entre Chicago et Porto Rico.

Jeudi 21 septembre – La Herradura de Joliet

Chicago aujourd’hui hôtes Cortney Hall et Matt Rodrigues rendez-vous au rodéo du Rancho La Herradura à Joliet, où ils rencontreront l’équipe Escaramuza Las Rosas De Rosario (les Mexican Side Saddle Girls) pour un aperçu plus approfondi de la culture mexicaine et de ses traditions séculaires.

Mardi 26 septembre – Festival de danse latino de Chicago

LeeAnn Trotter visite le Centre culturel international latino de Chicago pour un aperçu des coulisses de son tout premier « Chicago Latino Dance Festival », une célébration de quatre semaines mettant en valeur la danse ibéro-américaine et la scène de danse florissante de Chicago.

Jeudi 28 septembre – Chef Natalia Boa

NBC 5 Nathalie Martinez visites avec la chef Natalia Boa, et si vous ne connaissez pas encore le nom de ce Chicagoan, vous le connaîtrez probablement très bientôt. Boa a récemment fait des apparitions sur Food Network et HBO Max et travaille actuellement sur un livre de recettes. Boa est fière de ses racines portoricaines et elles sont évidentes dans tout ce qu’elle fait. Dans le cadre de la conversation de Martinez avec Boa, les téléspectateurs auront droit à la préparation de l’un des plats préférés de Boa.

Mardi 3 octobre – Élever des enfants bilingues

NBC 5/Telemundo Chicago’s Sandra Torres examine en profondeur la tendance croissante selon laquelle l’espagnol est la « deuxième » langue dans les foyers hispaniques américains. Alors que de plus en plus de parents cherchent à élever leurs enfants dans un foyer bilingue, Torres s’entretient avec des parents, des propriétaires d’entreprise et des orthophonistes pour en savoir plus sur cette tendance et son évolution.

Jeudi 5 octobre – Journée Latina de l’Égalité de Salaire

NBC 5 PJ Randhawa se penchera sur l’écart salarial entre les travailleurs latinos et les hommes non hispaniques. Les travailleurs latino-américains gagnent environ 53 cents par dollar par rapport aux travailleurs blancs, ce qui est inférieur à l’écart salarial auquel est confronté tout autre groupe ethnique. Randhawa explore l’impact de cette lacune dans son entretien avec une travailleuse latino qui a du mal à joindre les deux bouts.

Mardi 10 octobre – Première clinique latine de cancer du sein

Le Dr Claudia Téllez défend les Latinas souffrant d’un cancer du sein depuis des années et, plus tôt ce mois-ci, elle a ouvert la première clinique latino-américaine de cancer du sein du Nord-Ouest. Nathalie Martinez souligne l’importance de la réussite monumentale du Dr Téllez en matière de soins de santé contre le cancer du sein et ses vaillants efforts pour aider les Latinas qui n’ont peut-être pas les ressources pour le traiter.

Jeudi 12 octobre – Tacos Sur

Dans cette édition de « The Food Guy », Steve Dolinski emmène les téléspectateurs à Little Village et à sa taqueria relativement nouvelle, Taco Sur. Les tortillas de maïs, trois salsas, le birria et les tacos Al pastor, entre autres, sont tous fabriqués sur place. Taco Sur s’inspire fièrement des taquerias de Tijuana.

VEUILLEZ NOTER : Les histoires du « Mois du patrimoine hispanique » de NBC 5 Chicago seront diffusées pendant Actualités NBC 5 éditions à 16h, 17h et 18h CT. De plus, les téléspectateurs peuvent également regarder Actualités NBC 5 sur la chaîne de streaming NBC Chicago News sur Roku, Peacock, Samsung TV Plus, Xumo Play et Amazon Fire TV. Lien pour trouver chacun ici : http://nbcchi.com/SCIhuKM. Les fans peuvent également regarder Actualités NBC 5 sur NBCChicago.com et l’application NBC Chicago.

TÉLÉMUNDO CHICAGO

En plus de sa production en direct du « 26ème Défilé de rue du Jour de l’Indépendance Mexicaine», ainsi que des reportages sur l’indépendance du Mexique et l’indépendance des pays d’Amérique centrale, Avis Telemundo Chicago les téléspectateurs auront également droit aux fonctionnalités suivantes pendant le « Mois du patrimoine hispanique » :

Organisation médicale pour l’avancement latino (MOLA) – MOLA est une organisation à but non lucratif basée à Chicago et dédiée à augmenter le nombre de professionnels de la santé, de médecins, d’infirmières et de chercheurs Latinx aux États-Unis. Avis Telemundo Chicago souligne les réalisations de cette organisation et leur VIIe symposium qui aura lieu la deuxième semaine d’octobre à l’Université RUSH.

Art public hispanique et embellissement urbain – Avis Telemundo Chicago met en lumière les projets d’art public dans les quartiers hispaniques célébrant la culture, l’histoire et l’identité, ainsi que leur impact positif sur la fierté et la revitalisation de la communauté.

Stars du sport : influence hispanique dans les sports de Chicago – Avis Telemundo Chicago met en lumière les athlètes hispaniques qui ont excellé dans les sports de Chicago. Parmi les interviews, citons une conversation avec le manager du championnat des White Sox World Series 2005 et l’actuel analyste du studio NBC Sports de Chicago. Ozzie Guillenqui discute des décennies d’impact que les athlètes latinos ont eu sur la scène sportive de Chicago.

L’héritage culturel hispanique dans les écoles de Chicago – Avis Telemundo Chicago explore l’influence de la culture latino-américaine sur le système éducatif de Chicago, notamment en mettant en lumière les enseignants et les étudiants qui promeuvent activement leur fier héritage et leur histoire dans leurs écoles.

NBC SPORTS CHICAGO

Le samedi 30 septembre, NBC Sports Chicago accueillera les White Sox et les Padres de San Diego lors de la « Hispanic Heritage Night » au Garanti Rate Field. La couverture commence par Avant-match des White Sox en direct à 17h30 CT avec les hôtes Chuck Garfien et Ozzie Guillen. Le premier pitch est prévu à 18h10. Les points forts de la couverture incluront des images de l’événement de célébration de la « Hispanic Heritage Night » à l’intérieur et à l’extérieur du stade de baseball tout au long de la retransmission de la soirée, ainsi que des interviews d’invités spéciaux.