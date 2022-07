NBA YoungBoy reconnu non coupable dans une affaire fédérale d’armes à feu

Cela fait plus d’un an que NBA YoungBoy a été accusé de possession d’armes à feu par le gouvernement fédéral, et maintenant le résultat a enfin été révélé. Plus tôt dans la journée, dans une salle d’audience de Los Angeles, un jury a déclaré NBA YoungBoy non coupable dans l’affaire très médiatisée qui aurait pu le renvoyer en prison pendant plusieurs années.

NBA YoungBoy, né Kentrell D. Gaulden, a des raisons de se réjouir, car son drame juridique de longue date à Los Angeles a officiellement pris fin. YoungBoy a été déclaré non coupable de possession d’une arme à feu et de munitions en tant que criminel, mettant fin à l’un des deux procès fédéraux pour armes à feu auxquels il avait été confronté. Après avoir délibéré pendant deux heures, un jury a décidé qu’il était innocent des accusations portées contre lui, il risquait initialement jusqu’à 10 ans de prison s’il était reconnu coupable.

Vous vous souviendrez qu’en mars 2021, NBA YoungBoy a été arrêté pour possession d’armes à feu en Californie sur un mandat de possession d’armes à feu fédéral distinct d’un incident antérieur dans sa ville natale de Louisiane. Dans cette affaire, datant de septembre 2020, NBA YoungBoy faisait partie des 16 personnes accusées de possession d’armes à feu et de drogue lors d’un tournage vidéo à Baton Rouge.

Au cours de ce procès en cours, cependant, l’équipe juridique de YoungBoy a déclaré que leur client n’était pas au courant de son mandat fédéral en cours et a paniqué lorsque des agents armés se sont approchés de son véhicule, le faisant fuir les lieux. Ils ont en outre fait valoir que YoungBoy ne savait pas qu’il y avait une arme dans la voiture et qu’aucune empreinte digitale ou ADN utilisable ne le liait à l’arme.

Après le verdict, NBA YoungBoy a répondu aux journalistes, disant qu’il “se sentait bien” concernant le résultat.