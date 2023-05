NBA Twitter réagit à la première mi-temps historique de LeBron James dans le match 4

LeBron James est désormais le seul membre du club des séries éliminatoires à 8 000 points.

Il est également le seul membre du club des séries éliminatoires à 7 000 points… et du club à 6 000 points.

L’écart entre LeBron et MJ au n ° 2, 2 027, est l’écart entre MJ et le n ° 13 D-Wade et plus que les points en séries éliminatoires de * carrière * de Kyrie.

– nick wright (@getnickwright) 23 mai 2023