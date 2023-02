NBA Trade Deadline : les acheteurs, les vendeurs et les équipes qui doivent rester fidèles

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Le fil commercial de la NBA reste gelé avec moins d’une semaine avant la date limite du 9 février.

Les dirigeants de la ligue disent que c’est parce que la majorité des équipes se demandent encore si elles doivent ajouter des talents, les échanger contre de futurs actifs ou maintenir le statu quo.

Je suis ici pour aider à cette crise d’identité.

Voici les trois meilleures équipes qui doivent faire un geste gagnant maintenant, trois qui devraient commencer la déconstruction pour un remodelage et trois qui devraient terminer la saison telles qu’elles sont.

ACHETEURS

Guerriers de l’État d’or

Les champions en titre ont été une équipe parfaitement médiocre. Leur bilan le dit (26-25), leur cote défensive (15e) le dit, et leur cote offensive (16e) aussi. Jeudi matin, ils accordaient même en moyenne autant de points, 118, qu’ils marquent, selon Basketball Reference.

La seule catégorie dans laquelle ils sont supérieurs est le rythme – ils mènent la ligue. Woohoo ! Les cinq meilleures équipes en rythme la saison dernière étaient les Timberwolves, les Rockets, les Grizzlies, les Lakers et les Hornets. À emporter: Être un pionnier ne signifie rien en ce qui concerne la poursuite d’un titre ou le succès en séries éliminatoires. Avoir un banc solide, cependant, et c’est là que les Warriors ont besoin d’aide – taille, protection de la jante, défense du périmètre, etc. Il y a quelques équipes en reconstruction qui pourraient être disposées à déplacer un vétérinaire – Jordan Clarkson, par exemple, ou Jakob Poeltl – pour un jeune joueur avec du potentiel (James Wiseman, Jonathan Kuminga et/ou Moses Moody).

Avoir Steph Curry signifie aussi quelque chose – cela signifie que vous avez une chance d’avoir une autre bague. Il tire et joue aussi bien qu’il ne l’a jamais fait. Vous savez qui d’autre est pour les Warriors ? Personne. C’est pourquoi il ne peut y avoir de vaches sacrées. Les Warriors doivent déplacer quiconque pourrait offrir une mise à niveau – Draymond Green, Jordan Poole et certainement l’un des jeunes talents non prouvés. Steph n’exigera pas qu’ils fassent quelque chose, ce qui est une raison de plus pour qu’ils le fassent. Récompensez l’homme pour être un bon soldat loyal et patient.

Clippers de Los Angeles

Oui, ils ont déjà une liste chargée et chère. Oui, l’entraîneur Tyronn Lue devra relever un défi en réduisant sa rotation si ou quand toute la liste est en bonne santé. Mais aussi profonds et talentueux qu’ils soient, ils manquent d’un leader – en particulier un meneur de jeu – avec une expérience de championnat. Kawhi Leonard a de l’expérience en championnat, mais ce n’est pas un leader. Paul George est un meneur de jeu, mais il n’a pas d’expérience en championnat et sa prise de décision dans les grands moments reste troublante.

Heureusement pour le propriétaire Steve Ballmer, il y aurait des joueurs disponibles qui correspondent à la facture, à savoir Kyle Lowry avec le Miami Heat et Fred Van Vleet avec les Raptors de Toronto. Bonus supplémentaire: ils faisaient partie d’une formule gagnante du championnat avec Leonard. Van Vleet serait le premier choix, mais si les Raptors sont prêts à le déplacer, ils voudront très probablement des choix de repêchage et de jeunes talents, et les Clippers n’ont pas de surplus ni l’un ni l’autre. Lowry pourrait être plus facile à obtenir car le président de l’équipe, Pat Riley, cherche toujours à rester compétitif; une combinaison de Norm Powell, Robert Covington, John Wall et / ou Reggie Jackson devrait être séduisante à la lumière de tout ce que Lowry a sous-performé à Miami.

Dollars de Milwaukee

Les Bucks sont Golden State-ish, en ce que leur superstar, Giannis Antetokounmpo, n’approche pas sa date d’expiration comme Curry – mais beaucoup de pièces autour de lui le sont, y compris Brook Lopez, Wes Mathews, George Hill et Joe Ingles. Chacun aura 35 ans ou plus au début des séries éliminatoires. Jrue Holiday aura 33 ans en juin et Khris Middleton aura 32 ans en août. Quelle que soit la distribution de premier rôle de Giannis, c’est maintenant. Espérer que Middleton sera en bonne santé pour les séries éliminatoires guérira leur infraction au 22e rang est capricieux. Les Bucks auraient un intérêt pour Jae Crowder, mais il ne répond pas au besoin d’un autre seau-getter comme le feraient Clarkson ou Bojan Bogdanovic. Il serait également judicieux d’explorer l’intérêt de Houston pour déplacer l’un de ses jeunes buteurs.

PS Pour tous ceux qui se demandent pourquoi le Dallas Mavericks ne sont pas mentionnés ici : Ils ne sont pas assez proches pour conclure un accord à la date limite des échanges qui en fera un prétendant au titre. Christian Wood et Dwight Powell sont des agents libres présumés cet été, mais rien n’indique que Dallas ne pourra pas les signer à nouveau s’ils le souhaitent. Ce qui veut dire que rien ne les oblige à bouger. Et, tels quels, ils devraient faire les séries éliminatoires.

LES VENDEURS

Hawks d’Atlanta

Le directeur général Landry Fields, tout juste prêt à l’emploi, a deux choix: refaire l’équipe actuelle autour de Trae Young ou s’occuper de son meneur de jeu de 24 ans. Il n’y a pas d’entre-deux. Cette liste a trop de familiarité, de talent et d’athlétisme pour être une équipe .500, c’est pourquoi je suis prêt à croire les rumeurs selon lesquelles il y a une déconnexion entre Young et le reste de la liste.

Si les Hawks vont construire autour de Trae, ils auront besoin de joueurs capables et désireux de couvrir ses lacunes défensives et de se contenter de le laisser dominer le ballon. Il est assez clair que l’équipe actuelle n’est pas là pour ça. Il est difficile de les blâmer, étant donné qu’il n’y a que quatre joueurs dans la ligue avec des taux d’utilisation plus élevés – Giannis, Luka Doncic, Joel Embiid et Ja Morant – qui sont tous dans le top 15 du VORP (valeur sur remplacement). Young est 27e. Traduction : la production de Young est loin d’être à la hauteur de la quantité de balle qu’il a. Une autre raison pour qu’Atlanta publie une enseigne à vendre: ils ont des joueurs qui seraient vraisemblablement attrayants pour les équipes à la fois avec des espoirs de titre et qui cherchent à se reconstruire – John Collins, Clint Capela, Bogdan Bogdanovic et Dejounte Murray ont tous moins de 30 ans avec des contrats raisonnables .

Soleils de Phénix

Ils sont venus si près. L’ajout de Chris Paul a fait exactement ce que les Suns espéraient: Tt a galvanisé une équipe longue en talent mais à court de leadership et de force mentale. L’arrivée de Paul a mis une équipe de loterie pérenne sur l’ascenseur express jusqu’à la finale. Mais ils sont maintenant dans ce même ascenseur, et il n’a nulle part où aller sauf descendre. Aucune équipe qui avait des raisons de croire qu’elle avait une équipe de calibre championnat ne veut admettre qu’elle s’est trompée ou que la fenêtre s’est fermée, alors laissez-moi le faire pour eux. Ils n’avaient pas tort; remporter le titre de la Conférence Ouest 2021 en était la preuve. Mais c’était le cas il y a deux ans. Tous les signes sont là que la fenêtre s’est fermée, à commencer par Paul en premier lieu. Il est toujours l’un des joueurs les plus intelligents, les plus durs et les plus intelligents de la ligue, mais à 37 ans, sa capacité à défendre n’est pas la même et sa disponibilité est plus précaire que jamais.

Si l’attrition de Paul était le seul problème, je pourrais le voir se tenir debout et le traiter après la saison, mais avant le 28 juin, lorsque son salaire garanti la saison prochaine passera de 15 millions de dollars à 30 millions de dollars. Mais ce n’est pas. L’entraîneur-chef Monty Williams et le jeune centre DeAndre Ayton ne sont clairement pas sur la même longueur d’onde et une source de la ligue affirme que la majorité du vestiaire pense que Williams est responsable de la détérioration de la relation. Plusieurs dirigeants pensent également que le directeur général James Jones a commis une erreur en permettant à Williams de dire à Crowder avant la saison qu’il ne serait pas titulaire et de le renvoyer chez lui lorsqu’il s’est fâché contre la rétrogradation. Personne n’a remis en question le sens aigu de l’entraînement de Williams, mais lorsqu’il s’agit de ces deux joueurs en particulier, on pense qu’il les a mal gérés.

Tout cela est une raison suffisante pour que les Suns s’affairent à retravailler la liste maintenant.

Chicago Bulls

Tout comme les Hawks, le record des Bulls devrait être considérablement meilleur compte tenu du talent de la liste. Ne pas avoir leur meneur de départ, Lonzo Ball, toute la saison à cause d’une mystérieuse blessure au genou les a privés de calfeutrage, mais son absence n’a fait qu’exposer une douloureuse vérité : les pièces maîtresses ne correspondent tout simplement pas. Nikola Vucevic est un All-Star borderline, mais tirer pleinement parti de sa taille et marquer dans la peinture signifie enlever les voies de conduite à Zach LaVine. Tirer le meilleur parti du troisième morceau du noyau, DeMar DeRozan, nécessite de mettre le ballon entre ses mains – mais on pourrait en dire autant pour obtenir le meilleur de LaVine. Si les deux pouvaient faire un compromis en jouant au pick and roll avec Vucevic, cela pourrait toujours être réalisable, mais Vucevic est beaucoup plus doué pour le pick and pop que pour le pick and roll.

Quoi qu’ils fassent, déplacer Alex Caruso – qui a également manqué beaucoup de temps cette saison et qui est le nom que j’ai le plus vu lancé – n’est PAS la réponse. À 9 millions de dollars, il est une aubaine absolue et vital pour créer la culture désintéressée que les Bulls veulent vraisemblablement créer. Une culture, devrais-je ajouter, qu’ils étaient en train de créer avant les blessures de Ball et Caruso. Il y a des équipes avec des espoirs de titre à la recherche de taille (Brooklyn) et de score (Dallas), et avec une pénurie de vendeurs, les Bulls pourraient obtenir un meilleur rendement maintenant que s’ils attendaient jusqu’à l’été.

TAPE DEBOUT

Celtics de Boston

Les dépisteurs et directeurs généraux rivaux ont suggéré que les Celtics pourraient utiliser plus de taille avec Al Horford, Robert Williams et Grant Williams, qui sont tous répertoriés comme 6 pieds 9 pouces ou moins, constituant leur rotation des grands hommes. Bien sûr, ils le pourraient, mais à quel prix ? L’une des principales raisons pour lesquelles les Celtics mènent la Conférence de l’Est et semblent si formidables est leur chimie, due en partie à leur échec collectif contre les Warriors en juin dernier. Comme avec la vraie chimie, on ne sait pas ce qui se passera lorsqu’un nouvel élément est ajouté à une formule établie. Ils n’ont eu aucun mal à battre Embiid et la soirée d’ouverture des 76ers et c’était avec Williams toujours en voie de guérison. Comme le dit le vieux mantra : ils en ont assez, ils en font assez, ils sont assez.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Compte tenu de tous les atouts dont ils disposent, il serait tentant de renforcer leur liste avec un vétérinaire éprouvé en séries éliminatoires ou un marqueur dynamique comme Clarkson – en particulier à la lumière de leur infraction au 17e rang – et ils ont les choix et les contrats expirants pour le faire. Ce serait aussi à courte vue. Jusqu’à ce qu’ils sachent que Zion Williamson peut jouer plus de 61 matchs en une saison, ils doivent aborder la construction de leur liste avec prudence. Si manquer de gros morceaux de chaque saison est le destin de Zion, leurs sept choix de premier tour au cours des trois prochaines années seront utiles pour façonner l’équipe autour de Brandon Ingram et CJ McCollum, ou mettre en place un package pour sélectionner les talents des équipes qui cherchent à frapper le bouton de réinitialisation cet été.

les Lakers de Los Angeles

A gardé celui-ci pour la fin afin que le hurlement des fans des Lakers ne soit pas une distraction. Mais voici la réalité : il est pratiquement impossible pour les Lakers de conclure un accord qui leur garantit une amélioration, et encore moins le saut de talent nécessaire pour être un prétendant au titre. Même s’ils étaient prêts à dépenser les choix de premier tour très discutés de 2027 et 2029 – et tous les directeurs généraux et dépisteurs à qui j’ai parlé ont utilisé exactement le même mot pour décrire le vice-président de l’équipe, Rob Pelinka, faisant cela : “irresponsable” – ils ‘allez devoir leur attacher un joueur pour correspondre aux salaires entrants. Ce joueur depuis le début de la saison est Russell Westbrook et son contrat expirant de 47 millions de dollars. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Westbrook a été leur meilleur meneur de jeu et flirte avec le triple-double sur une base semi-régulière depuis qu’il a commencé à quitter le banc. Faire entrer les Lakers en séries éliminatoires nécessiterait non seulement d’ajouter suffisamment de talents pour remplacer sa production, mais de la dépasser. Pour l’instant, il n’y a même pas la moindre idée d’un accord qui ferait cela.

