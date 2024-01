NBA Trade Board 2024 : Dejounte Murray, Zach LaVine et d’autres noms rumeurs sur le marché

Note de l’éditeur : Pascal Siakam, à l’origine le joueur n°1 sur cette liste, a été échangé aux Indiana Pacers le 17 janvier.

Nous avons dépassé le 15 janvier sur le calendrier NBA, ce qui ouvre la possibilité d’échanger un grand nombre de joueurs qui ont re-signé avec leur équipe précédente lors de l’intersaison précédente. Il s’agit d’un groupe de joueurs plus important qu’on ne le pense, car il comprend des joueurs comme D’Angelo Russell, Jerami Grant, Matisse Thybulle, Kyle Kuzma, Rui Hachimura et d’autres. Certains de ces joueurs figureront sur notre tableau d’échange mis à jour ci-dessous, et d’autres non.

Le résultat est que tous les joueurs de la ligue – à l’exception de quelques précieux exemples, dont la plupart ont signé des prolongations à long terme au cours des six derniers mois – sont désormais éligibles aux échanges.

Nous avons déjà vu le premier domino tomber, les New York Knicks et les Toronto Raptors mettant de côté leur litige en cours pour conclure un accord impliquant OG Anunoby, RJ Barrett et Immanuel Quickley. Le deuxième gros problème est tombé deux jours après la publication initiale de cette liste lorsque les Raptors ont échangé Pascal Siakam aux Indiana Pacers contre un package centré sur Bruce Brown Jr. et trois choix de première ronde. Ces transactions ont retiré du marché deux des plus grands noms.

Attendez-vous néanmoins à voir davantage de transactions dans les semaines à venir. Des équipes comme les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors chercheront à bouleverser leurs effectifs pour réussir, et d’autres comme les Charlotte Hornets et les Washington Wizards chercheront à vendre à mesure qu’ils abandonnent la course aux séries éliminatoires.

Jetons donc un coup d’œil à quelques-uns des lecteurs restants disponibles sur le marché. Comme il reste encore un peu moins d’un mois avant la date limite du 8 février, je reste assez conservateur quant à l’ajout de noms à cette liste. Cela dit, le pool est passé de 25 joueurs sur notre tableau initial à 35 ici maintenant que nous comprenons un peu mieux les objectifs des équipes à la date limite.

Avant d’aborder les noms de cette liste, je souhaite aborder quelques noms qui ne le sont pas – du moins pas encore.

• Vous ne verrez pas d’étoiles Donovan Mitchell ou Lauri Markkanen. Pour le moment – ​​encore une fois, les choses sont fluides à cette période de l’année – mon impression, en discutant avec des sources de la ligue, est que les Cavaliers de Cleveland prévoient de sortir cette saison avec Mitchell. Pendant ce temps, le prix de Markkanen est si élevé qu’il le retire effectivement du marché, surtout compte tenu de la façon dont les Utah Jazz ont joué récemment.

• Vous ne verrez pas non plus Jonathan Kuminga ou Moïse Maugrey, deux jeunes joueurs des Golden State Warriors qui pourraient être utilisés pour faciliter un accord pour un joueur star. Je ne pense pas que les Warriors aient exclu de les déplacer, mais mon impression, du moins pour le moment, est qu’ils ne les incluent pas non plus activement dans d’éventuels accords commerciaux. Des sources de la Ligue croient que le nouveau directeur général Mike Dunleavy Jr. valorise les deux à un niveau très élevé et aimerait les conserver s’il le peut, même s’il comprend également que l’un ou les deux pourraient devoir être le mécanisme permettant de faciliter les changements indispensables avec le Guerriers effondrés. Il est possible que l’un ou les deux de Kuminga et Moody soient présents dans les futures itérations de ce forum, mais c’est le raisonnement que j’ai utilisé pour les retenir pour le moment.

• Ce qui précède Bourse Jerami n’est pas ici. Il était un peu difficile d’évaluer la volonté des Portland Trail Blazers de le déplacer, ainsi que la valeur que les autres équipes accordent à son contrat de 160 millions de dollars sur cinq ans.

• Il n’y a pas encore beaucoup de joueurs des Brooklyn Nets car, franchement, les équipes de la ligue ne savent pas vraiment dans quelle direction elles iront. Qui comprend Dorian Finney Smith, une excellente valeur pour les prétendants au jeu de rôle. Puisqu’il est signé à long terme, les Nets ne sont pas pressés de prendre une décision sur son avenir alors qu’ils participent à la course aux Play-In de la Conférence Est.

Pour réitérer : cette liste sera fluide au cours du mois prochain, alors attendez-vous à quelques mises à jour. Les échanges terminés retireront certains de ces joueurs de ce tableau, et il est même possible que d’autres signent des extensions pour rester dans leur équipe actuelle. Mais voici où nous en sommes pour le moment.

Cliquez sur chaque joueur répertorié ci-dessous pour une explication détaillée de leur situation commerciale actuelle et de certaines de leurs meilleures correspondances potentielles.

MISES À JOUR: