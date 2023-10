NBA sur Netflix ? La lutte pour les droits des médias pourrait changer l’industrie

Jimmy Butler #22 du Miami Heat dribble contre Jamal Murray #27 des Denver Nuggets lors du quatrième quart-temps du cinquième match de la finale NBA 2023 au Ball Arena le 12 juin 2023 à Denver, Colorado. Justin Edmonds | Getty Images Sport | Getty Images

La décision prochaine de la National Basketball Association concernant les sociétés qui acquerront les droits de télévision et de streaming pour ses matchs en direct pourrait transformer l’ensemble de l’industrie des médias. Sur la base de discussions préliminaires entre les responsables des médias et les responsables de la ligue, Comcast est NBCUniversal, Google est YouTube TV, Amazone , Pomme et même Netflix pourrait contester ou rejoindre les titulaires en tant que titulaires de droits, selon des personnes proches du dossier, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Les porte-parole de NBCUniversal, YouTube, Amazon, Apple et Netflix ont refusé de commenter. Chaque renouvellement des droits médiatiques de la NBA est un événement important car il n’a lieu qu’environ une fois par décennie. Le dernier un accord sur les droits a été annoncé en 2014. L’accord actuel sur les droits de la NBA prend fin après la saison 2024-25. Toutes les expressions d’intérêt entre les partenaires médiatiques et la NBA ont été préliminaires, car les responsables de la ligue ne peuvent officiellement négocier avec les partenaires intéressés qu’en avril, date à laquelle la fenêtre de négociation exclusive de la ligue avec les partenaires historiques en matière de droits médiatiques est ouverte. Disney et Découverte Warner Bros. prend fin. Mais avec les droits médiatiques de la Ligue nationale de football bloqués jusqu’en 2033, la NBA a une opportunité unique de jouer le rôle de faiseur de rois des médias. La valeur des sports en direct n’a cessé de croître depuis des décennies, les annonceurs réclamant des événements en direct pour lesquels les publicités ne peuvent être ignorées. La NBA bénéficiera probablement d’une augmentation significative de son nouvel accord médiatique. John Skipper, ancien directeur d’ESPN prédit plus tôt cette année la ligue pourrait obtenir entre 200 % et 350 % de plus dans son nouvel accord. « Notre prochaine série d’accords médiatiques contribuera à façonner l’avenir de notre ligue et la façon dont les fans consommeront le basket-ball NBA pour les années à venir », a déclaré un porte-parole de la NBA.

Montée du streaming financé par la publicité

L’intérêt potentiel de Netflix pour la NBA pourrait bouleverser l’industrie. Le co-PDG Ted Sarandos a déclaré à plusieurs reprises que Netflix n’avait pas trouvé de solution viable pour diffuser des événements sportifs en direct qui séduirait ses actionnaires. « Nous n’avons pas vu de rentabilité dans la location de grands sports », a-t-il déclaré. a déclaré en décembre. Mais Sarandos a récemment adouci sa position, passant du désintérêt pour la NBA à un intérêt potentiel, selon des personnes proches du dossier. Ce que cela signifie est encore inconnu. Il est peu probable que la NBA confie son plus grand package de jeux en streaming à un fournisseur qui n’a jamais eu d’expérience dans le domaine des sports en direct, ont déclaré les sources. Netflix a déjà envisagé d’acheter des droits sportifs. Le plus grand streamer du monde enchère sans succès pour les droits de courses de Formule 1 en direct l’année dernière.

Ted Sarandos de Netflix assiste à la 92e cérémonie annuelle des Oscars à Hollywood, Californie, le 9 février 2020. Jeff Kravitz | Getty Images

Mais le plus grand changement pour Netflix est la volonté de la société d’ajouter des clients à son niveau financé par la publicité, lancé en novembre. Environ 5 millions d’abonnés se sont inscrits à son niveau publicitaire, ce qui coûte 6,99 $ par moisa annoncé Netflix en mai. Netflix a dit plus tôt cette année il rapporte plus d’argent aux abonnés qui choisissent le niveau financé par la publicité le moins cher que son niveau standard de 15,49 $, qui n’inclut pas la publicité. Le revenu moyen par utilisateur, ou ARPU, pour le niveau publicitaire augmenterait probablement encore plus si Netflix ajoutait un ensemble de jeux NBA, qui entraînerait des tarifs publicitaires plus élevés, contrairement à tout ce qui est actuellement proposé sur le service de Netflix. Disney et Amazon ont également ajusté leurs offres de streaming pour tenir compte de la récente révélation de l’industrie des médias selon laquelle la demande de publicité numérique est suffisante pour pousser l’ARPU aussi haut, voire plus, que leurs produits d’abonnement sans publicité plus chers. Disney augmente ses prix sans publicité sur Disney+ de 27 % plus tard ce mois-ci tout en maintenant stagnant le prix de Disney+ sans publicité. Amazone prévoit d’injecter des publicités dans son Prime Video, auparavant sans publicité, en 2024. La NBA serait un ajout particulièrement précieux à un service de streaming financé par la publicité, car sa saison s’étend d’octobre à juin, y compris les séries éliminatoires. Il s’agit d’un moyen efficace de réduire le taux de désabonnement pour les fans, qui ne pourront pas regarder une saison de matchs en direct comme ils le font avec les séries de divertissement à la demande.

Portée mondiale

Netflix vend un forfait financé par la publicité en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette portée mondiale est attrayante pour la NBA, qui compte un assortiment de stars internationales, dont le Slovène Luka Dončić des Dallas Mavericks, le Serbe Nikola Jokić du champion NBA Denver Nuggets et la recrue française Victor Wembanyama des San Antonio Spurs. Il est également possible que la ligue décide de maximiser sa portée nationale en concluant un nouvel accord avec NBCUniversal, qui dispose à la fois d’un réseau de diffusion et d’un service de streaming, Peacock, qui pourrait servir de foyer pour les matchs en direct. NBC entretient une relation nostalgique avec ses fans, qui remonte à l’époque dominée par Michael Jordan dans « La NBA sur NBC » des années 1990. CNBC a signalé pour la première fois l’intérêt de NBCUniversal à diffuser à nouveau des matchs de la NBA plus tôt cette année. Pourtant, Peacock ne compte que 24 millions d’abonnés, soit moins que ESPN+ de Disney ou Warner Bros. Discovery’s Max, et n’est disponible qu’aux États-Unis.

Victor Wembanyama, désormais rookie avec les San Antonio Spurs, en action avec son équipe française, Metropolitans 92, le 8 avril 2023, à Levallois-Perret, France. Aurélien Meunier | Getty Images

L’élargissement de la portée est important pour les responsables de la ligue, qui sont intrigués par YouTube TV de Google en tant que partenaire potentiel de streaming, selon des personnes proches du dossier. YouTube TV a conclu un accord pour devenir le fournisseur exclusif de « Sunday Ticket » de la NFL plus tôt cette année. Les dirigeants de la NBA ont été impressionnés par la qualité de la production et l’expérience utilisateur, ont déclaré les sources. Alors que YouTube TV, un ensemble d’abonnements à des chaînes linéaires à la manière de la télévision payante traditionnelle, n’est disponible qu’aux États-Unis, la ligue a déjà un partenariat mondial existant avec YouTube qui comprend la fourniture de moments forts, de récapitulations de matchs, de matchs complets et de segments produits. YouTube compte plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et peut commercialiser le sport auprès d’un public plus jeune qu’Amazon ou Apple ne peuvent le faire avec leurs services d’abonnement. L’âge moyen d’un téléspectateur de la NBA est de 49 ans et 26 % des téléspectateurs ont moins de 35 ans, selon Nielsen. Entre Amazon et Apple, les responsables de la ligue sont actuellement plus à l’aise avec le choix d’Amazon comme partenaire potentiel de streaming, selon des personnes proches du dossier. Amazon a prouvé à la NBA qu’il était sérieux en investissant massivement dans les sports en direct, y compris son contrat d’un milliard de dollars par an pour diffuser « Thursday Night Football ». Bien qu’Apple ait conclu des accords pour diffuser la Major League Soccer et « Friday Night Baseball » pour la Major League Baseball, la NBA n’est pas convaincue qu’Apple donnera la priorité à la commercialisation des jeux de la ligue de la même manière que d’autres services de streaming. Apple TV+ n’a jamais divulgué son nombre d’abonnés. Apple aura la possibilité de faire son argumentaire directement auprès de la ligue si et quand la NBA entamera des discussions avec d’autres partenaires après l’expiration de sa fenêtre exclusive avec les opérateurs historiques. Il est possible qu’Apple ou Netflix obtiennent un plus petit paquet de jeux de la NBA à titre de test pour un futur partenariat plus large. Néanmoins, cela irait à l’encontre de la préférence de la ligue de limiter le nombre de packages qu’elle souhaite distribuer.

Découper la tarte