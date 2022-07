NBA Summer League: Keegan Murray nommé MVP après des performances éblouissantes dans la vitrine estivale | Nouvelles de la NBA

De nombreux membres de la classe de repêchage de 2022 étaient encore à la maternelle lorsque les Sacramento Kings ont fait les séries éliminatoires pour la dernière fois, mais peut-être que cela est enfin sur le point de changer après que leur choix de loterie lors du repêchage de cette année ait remporté le MVP de la NBA Summer League.

Keegan Murray a été sélectionné quatrième lors du repêchage du mois dernier et a été le meilleur garde choisi dans la classe.

Toutes les discussions sur le projet étaient qu’il y avait un consensus parmi les trois premiers, puis une baisse. Même avec les circonstances atténuantes que ce n’était pas contre des listes complètes de calibre NBA, Murray s’est moqué de cette conversation avec ses affichages au cours des dernières semaines.

Le seul joueur qui a vraiment semblé constamment au même niveau que Murray, la paire étant un cran au-dessus des autres, était Paulo Banchero. Cependant, il a été fermé après seulement deux matchs, l’Orlando Magic cherchant à envelopper son nouvel atout dans du coton avant la saison.

Ensemble, Banchero’s Magic et Murray’s Kings ont produit l’un des affrontements de championnat d’été les plus mémorables de tous les temps, un thriller en double prolongation dans lequel Orlando a prévalu dans la mort subite. Murray a compilé 20 points, neuf rebonds et deux passes décisives dans ce match et a été vital alors que l’équipe est revenue d’un déficit de 18 points avec moins de cinq minutes à faire en temps réglementaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement épique de la NBA Summer League entre le Magic d’Orlando et les Kings de Sacramento de Las Vegas



C’était un vrai classique pour les âges, mais les performances de Murray étaient fortes à chaque match joué par les Kings. Il semble maintenant idiot de suggérer qu’il existe un écart de qualité entre lui et Chet Holmgren ou Jabari Smith Jr, les deuxième et troisième choix du repêchage, sur la base de ces preuves.

Bien sûr, ce ne sont que des listes de ligue d’été et ce n’est rien sur lequel vous pouvez trop lire à long terme, surtout en ce qui concerne les plafonds respectifs des quatre meilleurs joueurs, mais il semble juste de dire que : si ce n’était pas pour le fait que, à 21 ans, il aura 22 ans le mois prochain, Murray est un peu plus âgé que les joueurs pris avant lui, alors il est peut-être allé un peu plus haut.

Image:

Keegan Murray en action pour les Sacramento Kings lors de la NBA Summer League contre les Indiana Pacers





Murray s’est vu décerner les honneurs de MVP de la NBA Summer League après avoir récolté en moyenne 23,3 points, 7,3 rebonds, deux passes décisives et 1,3 interceptions par match tout en tirant 50% au total et 40% sur trois points lors de ses quatre matchs à Las Vegas.

En plus d’être nommé MVP de la Summer League, Murray dirige également la NBA 2K23 All-Summer League First Team. Ce groupe comprend également Tari Eason (Houston Rockets), Quentin Grimes (New York Knicks), Sandro Mamukelashvili (Milwaukee Bucks) et Cam Thomas (Brooklyn Nets). Eason était le 17e choix du repêchage de 2022, tandis que Grimes, Mamukelashvili et Thomas sont tous des joueurs de deuxième année de la NBA.

La deuxième équipe NBA 2K23 All-Summer League est composée de Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), Marko Simonovic (Chicago Bulls), Trendon Watford (Portland Trail Blazers) et Lindell Wigginton (Milwaukee Bucks). Mathurin était le n ° 6 du repêchage de la NBA 2022, tandis qu’Aldama, Simonovic, Watford et Wigginton sont tous des joueurs de deuxième année.

On attendra beaucoup de Murray de 6’8″ et 225 livres une fois la saison 2022-23 commencée. Il donne à l’entraîneur de première année des Kings Mike Brown un ailier polyvalent pour compléter un groupe de base ancré par le meneur De’Aaron Fox et l’attaquant de 6 pieds 11 pouces Domantas Sabonis.

La valeur de Murray a bondi après une deuxième saison stellaire dans l’Iowa. Il a amélioré son score de plus de 16 points par rapport à sa première année et a réussi 66 tirs à trois points – 50 de plus que la saison précédente avec les Hawkeyes.

Les Kings n’ont pas fait les séries éliminatoires dans un record de la NBA 16 saisons consécutives.

L’ajout de Murray, le meilleur choix au repêchage de l’histoire des Hawkeyes, devrait contribuer grandement à aider Brown à prendre un bon départ avec sa nouvelle équipe, une équipe qui semble résolument différente de celle qui a commencé la saison il y a un an.

La capacité de Murray à marquer à l’intérieur et à étirer le sol avec son tir à trois points offre aux Kings plusieurs options sur la façon d’utiliser leur recrue. Murray a montré cette flexibilité l’an dernier à l’Iowa lorsqu’il était quatrième au niveau national en moyenne de pointage tout en réalisant 40% de ses tentatives à trois points et en capturant 300 rebonds.

Repêchage de la NBA 2022 – choix de loterie No 1: Orlando Magic a choisi Paulo Banchero (Duke)

No 2: OKC Thunder a choisi Chet Holmgren (Gonzaga)

No 3: Houston Rockets a choisi Jabari Smith Jr. (Auburn)

No 4 : les Sacramento Kings ont choisi Keegan Murray (Iowa)

No 5: Detroit Pistons a choisi Jaden Ivey (Purdue)

No 6 : Indiana Pacers a choisi Bennedict Mathurin (Arizona)

No 7 : Les Portland Trail Blazers ont choisi Shaedon Sharpe (Kentucky)

No 8: Les pélicans de la Nouvelle-Orléans ont choisi Dyson Daniels (G League Ignite)

No 9 : Les Spurs de San Antonio ont choisi Jeremy Sochan (Baylor)

No 10 : Les Wizards de Washington ont choisi Johnny Davis (Wisconsin)

No 11: New York Knicks a choisi Ousmane Dieng (New Zealand Breakers) – Échangé à OKC Thunder

No 12 : Oklahoma City Thunder a choisi Jalen Williams (Santa Clara)

No 13: Charlotte Hornets a choisi Jalen Duren (Memphis) – Échangé aux Detroit Pistons

No 14 : Cleveland Cavaliers choisi Ochai Agbaji (Kansas)

No 15: Charlotte Hornets a choisi Mark Williams (Duke)

