NBA Stock Watch : Rudy Gobert, les loups en spirale ; Luka Dončić à la chasse au MVP

Yaron Weitzmann Écrivain de la NBA

C’est officiellement une nouvelle année, alors quel meilleur moment pour notre Stock Watch hebdomadaire, où nous vérifions avec la NBA et regardons qui monte et qui baisse.

En hausse: de Luka Dončić Cas MVP

La liste des Dallas Mavericks est, eh bien… pas géniale. Le deuxième meilleur joueur de l’équipe est Christian Wood. Son troisième meilleur est… Spencer Dinwiddie ? C’est embarrassant, et les Mavericks mèneraient le Brique pour Vic tirages au sort si ce n’est pour le Luka Dončić non seulement en jouant très bien, mais en jouant l’un des meilleurs basket-ball de l’histoire de la ligue.

Luka a accumulé trois (!) Jeux de 50 points au cours des 10 derniers jours. Il est la seule raison pour laquelle ils ont réussi à remporter sept victoires consécutives pour se hisser dans le top cinq du classement de la Conférence Ouest.

Pour la saison, Dončić affiche en moyenne 34,2 points par match, le meilleur de la ligue, avec 51,1 % de tirs ! – pour aller avec 8,9 passes décisives et 8,7 rebonds. Il est devenu (encore plus) impossible à défendre. Il pourrait être le meilleur finisseur de la ligue dans la peinture (il tire un ridicule 75% sur la jante et 55% dans la peinture mais à l’extérieur de trois pieds). Il est trop grand pour les gardes et aime les intimider avec sa carrure robuste. Les grands hommes ne peuvent pas s’accrocher avec ses bobs et ses tissages et éclater. C’est un passeur brillant, ce qui signifie que les équipes doubles ne fonctionnent pas et que l’aide est souvent punie.

Quand il a été sur le terrain, les Mavs ont surclassé leurs adversaires de 5,1 points pour 100 possessions ; quand il est assis, ils ont été surclassé par 4.4.

Que quelqu’un apporte une bière à cet homme !

Je ne sais pas si Luka peut continuer comme ça. Il joue près de 37 minutes par match, et les près de 10 minutes par match où il a le ballon entre les mains ne sont pas seulement les meilleurs de la ligue, mais seraient également la meilleure note en 10 ans qui remonte aussi loin que remontent les données accessibles au public.

Ce serait bien si les Mavericks pouvaient lui trouver de l’aide. En attendant, asseyons-nous et apprécions un maestro au sommet de son art.

Chute : Tout et tout le monde associé à la Loups du Minnesota

Même si vous pensez – comme la plupart l’ont fait en dehors du QG des Timberwolves – que Tim Connelly, le nouveau président des opérations de basket-ball de l’équipe, a surpayé Rudy Gobert, je ne pense pas que quiconque ait pensé que l’ajout de Gobert nuirait au Minnesota. cette an. Les problèmes avec l’accord concernaient davantage le montant avec lequel les loups se sont séparés. Pas si un joueur défensif de l’année à trois reprises aggraverait une équipe de 46 victoires.

Et pourtant, nous voici dans la première semaine de janvier et les Wolves, après avoir perdu six matchs de suite avant une victoire lundi soir contre les Denver Nuggets, occupent désormais la 12e place de la Conférence Ouest.

En d’autres termes, si les séries éliminatoires commençaient aujourd’hui, elles seraient à la loterie.

L’accord Gobert a été un désastre. Il n’a en moyenne que 1,9 blocs pour 100 possessions, un creux en carrière. Il ne dissuade plus les pilotes adverses comme il le faisait autrefois. Les adversaires ont réussi 60% de leurs tirs à la jante avec Gobert à proximité, selon Statistiques avancées de la NBA . Au cours des trois saisons précédentes, cette marque était de 50 %. L’entraîneur-chef du Minnesota, Chris Finch, a même mis Gobert au banc la semaine dernière au cours du quatrième quart d’un match contre Miami – après avoir vu le garde du Heat Gabe Vincent (oui, Gabe Vincent) jouer avec Gobert dans le pick-and-roll – en faveur de l’attaquant de quatrième année Naz Reid.

Et en parlant de Naz Reid, voici ce qu’il avait à dire récemment sur les difficultés de son équipe.

Tout au long de son séjour dans l’Utah, Gobert semblait avoir le don de râler ses coéquipiers. Il a apparemment apporté cette compétence avec lui au Minnesota. Je ne sais pas avec certitude, mais demander un lob sur chaque possession, puis tâtonner la moitié des passes qui vous sont lancées n’est probablement pas un excellent moyen de vous faire aimer de vos nouveaux coéquipiers.

Pire encore, les Wolves ne possèdent pas leur choix de repêchage cette année, grâce au commerce de Gobert.

Nous pourrions très bien considérer cet échange comme l’un des pires de l’histoire de la NBA.

Montée : Le Guerriers‘ des séparations de route déjà ridicules

Vous savez donc comment les Warriors gagnaient pratiquement tous les matchs à domicile et perdaient pratiquement tous les matchs sur la route ? Eh bien, il s’avère que cela ne dépend pas de la présence de Steph Curry.

Golden State a décroché quatre matchs de suite au Chase Center, malgré la mise à l’écart de Curry. Cela a poussé leur record à domicile à 16-2 cette saison. Sur la route, ils sont (*chèques billets*) 3-16.

Il n’y a aucune explication à tout cela. Le fait que Jordan Poole ait trouvé sa place a aidé, mais il n’y a aucune raison pour que cela ne se traduise pas également par des victoires sur la route.

En attendant, le reste de l’Ouest ferait mieux d’espérer que les Warriors ne grimperont pas, au retour de Curry, dans la moitié supérieure du tableau des séries éliminatoires de l’Ouest et gagneront l’avantage du terrain.

Tomber : Le Houston Rockets

Oubliez “The Process”, ou même ce que le Thunder d’Oklahoma City a fait ces dernières années. Aucune équipe n’a été plus flagrante avec son tanking que cette itération actuelle des Rockets.

Ce n’est pas seulement qu’ils puent – ​​même s’ils puent (10-27, pire en NBA; 29e en attaque, 28e en défense) – ou que c’est maintenant la troisième année d’eux qui pue. C’est la façon dont ils puent.

Un bon exemple: ils cèdent 26,1 points de transition par match, le pire de la ligue, ce qui, s’il se maintient, dépassera le record qu’ils ont établi l’an dernier.

Ce qui est remarquable, c’est que les Rockets ne jouent même pas vite – ils sont les derniers en pourcentage de possessions offensives en transition – ce qui signifie que c’est simplement le résultat d’un jeu médiocre et paresseux.

Ou, pour mieux résumer, voici le vétéran des Rockets Eric Gordon après une récente défaite :

En hausse: Domantas Sabonis‘ All-Star cas

Je ne suis toujours pas d’accord avec la décision des Kings d’abandonner Tyrese Haliburton, mais Domantas Sabonis a été formidable cette saison. Il a une moyenne de 18,6 points, un record de la ligue avec 12,4 rebonds et 6,6 passes décisives. Lui et De’Aaron Fox ont formé un couple dynamique qui a Sacramento – propriétaire de la plus longue sécheresse en séries éliminatoires dans les principales ligues sportives américaines – 19-16, et ressemblant à une équipe éliminatoire et impressionnant ses adversaires.

A noter également : Sabonis joue avec un pouce fracturé, ce qu’il a décidé de faire au lieu de se faire opérer à la mi-saison. Cela devrait valoir quelques votes, aussi!

Chute: Trae Young’s informations d’identification d’étoile

Comment ça se passe à Atlanta, demandez-vous?

Rappelez-vous, McMillan est le gars qui a remplacé l’autre gars (Lloyd Pierce) dont Young s’est lassé. Oh, et en parlant de Young, devinez ce qu’il tire depuis le terrain cette saison ? La réponse est 41,5 %. Du plus profond ? Un effroyable 31 %.

Il est évidemment une arme offensive incroyablement talentueuse et percutante (27,4 points et 9,9 passes décisives par match ne sont pas une blague), mais il est également l’un des pires joueurs défensifs de la ligue, un tireur inefficace et quelqu’un qui a clairement des problèmes avec les entraîneurs.

À un moment donné, il est juste de se demander si la valeur sur le terrain correspond à sa stature.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports et l’auteur de Tanking to the Top: Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel . Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .