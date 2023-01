NBA Stock Watch: LeBron continue sa séquence chaude, les pélicans se débattent sans Zion

Mélissa Rohlin Journaliste NBA de FOX Sports

La saison commerciale se réchauffe et la pause des étoiles approche à grands pas.

Mais en attendant, regardons ce qui se passe dans la NBA, et dont le stock monte et qui baisse.

En hausse: James Lebron

LeBron James a apparemment hâte de dépasser Kareem Abdul-Jabbar sur la liste des buteurs de tous les temps. Soit ça, soit il s’est rendu compte que pour maintenir les Lakers à flot sans Anthony Davis, il devait marquer à un clip sauvage.

Au cours de la semaine dernière, James, 38 ans, a récolté en moyenne 35 points sur 51% de tirs, neuf rebonds et sept passes décisives pour mener les Lakers à un record de 3-1, avec des victoires sur Houston, Memphis et Portland.

Au sommet de la semaine dernière, James a marqué un sommet de la saison de 48 points contre les Rockets, son troisième match de 40 points cette saison. Lors de la victoire de dimanche contre les Blazers, il a récolté 37 points et 11 rebonds pour aider les Lakers à se remettre d’un déficit de 25 points à la mi-temps, égalant leur deuxième plus grand déficit à la mi-temps surmonté dans l’histoire de la franchise (le plus important était de 28 points en décembre 2002).

LeBron James marque un sommet de la saison avec 48 points lors de la victoire contre les Rockets Skip et Shannon discutent de l’une des nombreuses performances exceptionnelles de LeBron James en janvier.

James n’est plus qu’à 223 points du record d’Abdul-Jabbar de 38 387 points. S’il continue sur ce clip, il pourrait atteindre (et potentiellement dépasser) le record d’Abdul-Jabbar en environ six matchs.

La bonne nouvelle pour les Lakers (et James) est que Davis pourrait revenir cette semaine après avoir été écarté pendant plus d’un mois en raison d’une blessure au pied droit. Davis enlèvera une grande partie du fardeau de James. Et s’il reprend au niveau de calibre MVP auquel il jouait avant la blessure, les Lakers pourraient être en bonne position. Même s’ils sont à la 12e place de la Conférence Ouest, ils ne sont qu’à deux matchs des Clippers, sixièmes.

Tomber : Le Pélicans

Avec Zion Williamson (élongation des ischio-jambiers) et Brandon Ingram (contusion à l’orteil), la Nouvelle-Orléans n’a pas beaucoup de marge d’erreur.

Ces absences ont rattrapé les Pélicans, qui ont perdu quatre matchs de suite.

CJ McCollum, qui tire 42,8% depuis le terrain cette saison, a tiré 36% depuis le terrain au cours des quatre derniers matchs, y compris 6 pour 21 (28,6%) lors de la défaite de vendredi contre Orlando et 5 pour 16 ( 31,3 %) lors de la défaite de dimanche contre Miami.

Ensuite, il y a Trey Murphy III, qui était un moins-66 combiné sur ce tronçon.

Les Pélicans ont perdu sept de leurs 10 derniers matchs sans Williamson. Ils sont maintenant à la quatrième place de la Conférence Ouest avec un dossier de 26-21, seulement trois matchs devant le Thunder d’Oklahoma City, 11e.

En hausse: Vacances Jrue

Le jeu de Holiday a explosé la semaine dernière.

Le meneur des Bucks, qui totalise 19,6 points et 7,5 passes décisives cette saison, a récolté en moyenne 33,3 points et 9,3 passes décisives au cours des trois derniers matchs de l’équipe avant lundi soir, les menant à un dossier de 2-1 avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. mis à l’écart (les deux sont revenus lundi et Holiday a marqué 16 dans leur victoire 150-130 contre Detroit).

Au cours de cette période, Holiday a tiré 56,9% sur le terrain et 47,8% sur 3. Il a également réalisé des performances consécutives de 35 points et 37 points, les premiers matchs consécutifs de 35 points de sa carrière.

Il fait un cas all-star très solide. Même si Antetokounmpo avait été écarté cinq matchs consécutifs en raison d’une blessure au genou et que Middleton, avant lundi, avait raté les 18 derniers matchs en raison d’une douleur au genou, les Bucks occupent toujours la troisième place de la Conférence Est avec un dossier de 29-17. .

Les vacances sont une grande raison de ce succès.

Chute: Knicks de New York

Les Knicks ont perdu quatre matchs consécutifs, et ils ont une longue période difficile devant eux, avec des matchs contre Cleveland mardi, Boston jeudi et Brooklyn samedi. Chacun de ces adversaires fait partie des cinq premiers au classement de l’Est.

Les Knicks, qui occupent la septième place de la Conférence Est avec un dossier de 25-23, ont Atlanta et Indiana à leurs trousses, qui sont respectivement à un demi-match et deux matchs derrière eux.

Les Knicks doivent resserrer leur défense pour éviter de glisser davantage au classement cette semaine.

En hausse: Celtics de Boston

Je me demandais s’il fallait inclure les Celtics ou les 76ers dans cette dernière machine à sous. Les deux équipes ont remporté une victoire impressionnante séquences au cours des deux dernières semaines.

Mais je suis allé avec les Celtics parce qu’ils viennent de connaître leur deuxième séquence de neuf victoires consécutives de la saison, ils ont eu la défense classée n ° 1 de la ligue au cours de cette période, et ils sont la tête de série de l’Est. Conférence avec un dossier de 35-13, quatre matchs devant les 76ers.

Cette équipe s’est concentrée sur le laser cette saison pour revenir là où elle s’était arrêtée la saison dernière : les finales.

Lors de la victoire de samedi contre Toronto, Robert Williams III s’est blessé au genou gauche et Marcus Smart s’est fait une entorse à la cheville droite dans un match où les Celtics étaient déjà privés de Jayson Tatum. Ils ont quand même devancé les Raptors.

Cette équipe est profonde et affamée, une combinaison dangereuse.

Chute: Pacers de l’Indiana

Les Pacers ont perdu sept matchs de suite depuis que Tyrese Haliburton s’est blessé au coude et au genou lors d’un match contre New York le 11 janvier.

La blessure d’Haliburton a révélé à quel point cette équipe manque de profondeur. Sans lui, ils sont passés de la sixième à la neuvième place à l’Est. Au cours de cette période, ils sont également tombés au dernier rang de la ligue en termes de note offensive (106,7) et de note nette (-13,9) et de chiffres d’affaires par match (18).

Haliburton est susceptible d’être un partant de l’équipe d’étoiles cette saison, mais les Pacers ne devraient pas être aussi perdus sans lui.

Son absence pourrait être un grand signal d’alarme pour les Pacers à l’approche de la date limite des échanges.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports James Lebron Sion Williamson Knicks de New York