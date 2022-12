Tour d’horizon NBA : Nikola Jokic a explosé avec 43 points face à ses ex-coéquipiers. Ailleurs, Tyler Herro en marque 35, dont un sauteur de milieu de gamme pour terminer le score avec 4,9 secondes à jouer contre le Thunder. Damian Lillard et Julius Randle étaient également en pleine forme. Tout cela et plus ci-dessous.