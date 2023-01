NBA Round-up : Julius Randle en avait 41 et Keldon Johnson en avait 30 pour les New York Knicks malgré une défaite contre les San Antonio Spurs ; Luka Doncic a décroché un autre triple-double 35-12-12; Ja Morant a récolté 17 passes décisives contre les Raptors de Toronto, un sommet en carrière. Tout cela et plus ci-dessous