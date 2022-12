NBA Rebrands MVP Award en tant que trophée Michael Jordan

Michael Jordan était à quelques instants de hisser son troisième de ce qui allait devenir les cinq prix du joueur le plus utile de la NBA, et le commissaire de l’époque, David Stern, l’a accueilli lors de la cérémonie à mi-parcours avec des mots à la fois simples et profonds.

“Vous êtes simplement la norme”, a déclaré Stern cette nuit-là en 1992, “par laquelle l’excellence du basket-ball est mesurée.”

Cela n’a jamais été aussi vrai.

Le prix NBA MVP a été renommé The Michael Jordan Trophy, a annoncé la ligue mardi. Jordan est cinq fois MVP, il a donc cinq trophées nommés en l’honneur de Maurice Podoloff, le premier commissaire de la ligue. Mais après six décennies de récompense portant le nom de Podoloff, la NBA a décidé que le moment était venu de changer de marque.

Le trophée Jordan mesurera 23,6 pouces de haut et pèsera 23,6 livres – un clin d’œil à son numéro de maillot et à ses six titres NBA avec les Chicago Bulls – mais n’est pas une représentation de lui. Le président des Charlotte Hornets a approuvé le design, celui qui symbolise quelqu’un qui atteint l’excellence, mais ne voulait pas que la statue soit de lui-même. Il a également refusé une demande de commentaire via la NBA.

“Tout le monde devrait pouvoir voir cela et se voir dedans”, a déclaré Mark Smith, designer de longue date chez Jordan Brand et la personne qui a supervisé la conception du trophée. “Ils devraient ressentir l’excellence de Michael Jordan et sa poursuite. Il y a son nom dessus, mais ce n’est pas lui. C’est tout le monde. Il peut s’agir d’un constructeur de navires ou d’un enseignant, d’un avocat ou d’un écrivain qui le regarde et dit : “C’est ce que j’essaie de faire”.

La ligue a renommé presque tous ses trophées au cours des deux dernières saisons, en ajoutant même de nouveaux. Dans le cadre de l’annonce de mardi, la ligue a révélé que le prix Jerry West est en cours d’introduction et sera décerné au joueur de l’année NBA Clutch – qui, comme presque tous les autres prix de la ligue, sera voté par un panel de médias. Les entraîneurs de la NBA désigneront les joueurs pour le prix de l’embrayage.

De plus, le joueur défensif de l’année recevra désormais le trophée Hakeem Olajuwon ; la recrue de l’année recevra le trophée Wilt Chamberlain; le sixième homme de l’année recevra désormais le trophée John Havlicek et le joueur le plus amélioré de la NBA recevra le trophée George Mikan.

“Notre nouvelle collection de trophées célèbre certains des joueurs les plus grands et les plus influents de l’histoire de la NBA”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. “Alors que nous reconnaissons les meilleurs joueurs de la ligue chaque saison, nous rendons également hommage aux légendes qui incarnent ces prix prestigieux.”

Il est devenu évident la semaine dernière que quelque chose changeait au sujet du trophée MVP lorsque la NBA a déclaré que le nom de Podoloff allait sur un nouveau prix – un trophée qui ira à l’équipe avec le meilleur record de saison régulière.

Le trophée MVP a de nombreux niveaux d’importance numérique liés à la Jordanie, en plus de sa taille et de son poids. Il a une base à cinq côtés, un hommage à ses cinq prix MVP. Le badge nominatif est à six faces, une pour chacun de ses championnats. La base est formée à un angle de 15 degrés ; il a joué 15 saisons NBA.

“Je vais toujours aux nombres et à la symbologie comme ADN racine clé pour créer quelque chose de spécifique et d’authentique pour cette personne”, a déclaré Smith. “Lorsque vous commencez à mettre toutes ces choses ensemble, il n’y a qu’une seule personne et cela devient très unique. Pas différent, mais très unique.

Jordan a été impliqué à chaque étape du processus de conception, a déclaré Smith. Le produit final était un trophée de bronze représentant un joueur “s’échappant d’un rocher pour atteindre le rocher ultime – un ballon de basket en cristal”, a déclaré la ligue. Le trophée devient plus raffiné plus près du sommet, destiné à montrer à quel point le travail acharné mène à quelque chose de plus raffiné et finalement à quelque chose de grand.

Smith a déclaré qu’il s’attend à être ému lorsqu’il verra le nouveau trophée décerné pour la première fois ce printemps.

“C’est en fait la plus grande réussite pour un seul joueur … et c’est époustouflant”, a déclaré Smith. “Ce sera un hallucinant.”

D’autres trophées renommés ou repensés au cours de la dernière année incluent ceux nommés pour Joe Dumars (esprit sportif), Red Auerbach (entraîneur de l’année), le prix Kobe Bryant All-Star MVP – ainsi que le trophée Larry O’Brien pour la NBA champions et le trophée Bill Russell NBA Finals MVP.

De nouveaux trophées de championnat de la Conférence de l’Est et de la Conférence de l’Ouest nommés respectivement pour Bob Cousy et Oscar Robertson ont été ajoutés, ainsi que le trophée Larry Bird pour le MVP de la finale de l’Est et le trophée Magic Johnson pour le MVP de la finale de l’Ouest. La ligue a également commencé à émettre des trophées de championnat de division, en les nommant Nat “Sweetwater” Clifton (Division Atlantique), Wayne Embry (Centre), Earl Lloyd (Sud-Est), Willis Reed (Sud-Ouest), Sam Jones (Nord-Ouest) et Chuck Cooper (Pacifique ).

