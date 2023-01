NBA pour obtenir plus de jeux en VR sur Meta Quest

Pour le dernières années, la NBA propose des jeux en réalité virtuelle. Maintenant, un partenariat élargi avec Meta, parent de Facebook offrira aux fans de basket-ball plus de 50 matchs en direct sur la Meta Quest, a annoncé lundi la société.

Les gens pourront regarder 52 matchs NBA en direct en VR au cours de la saison en cours ainsi qu’une offre de matchs WNBA, G League et 2K League à la fois sur l’application XTADIUM et dans Meta Horizon Worlds, la plate-forme métaverse de l’entreprise. Cinq des matchs de la NBA seront disponibles en VR à 180 degrés.

Le Meta Quest 2 est l’un des casques VR les plus populaires sur le marché, avec un estimé à 14,8 millions d’unités vendues dès juin. En raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, Meta augmenté le prix du Quest l’année dernière de 100 $.

La NBA et Meta auparavant signé un accord en 2020 pour que Quest soit le “partenaire de présentation” pour la visualisation du contenu NBA en VR. Alors que les casques VR sont encore principalement considérés comme des appareils de jeu, le visionnage de sports peut encourager les non-joueurs à essayer le Quest.

Regarder les matchs de la NBA en VR l’année dernière était gratuit, et les jeux continueront probablement d’être gratuits dans Horizon Worlds. Meta a déclaré qu’à l’avenir, les fans pourront regarder plus de matchs avec un abonnement NBA League Pass.

Les propriétaires de quêtes peuvent désormais accéder à la NBA Arena dédiée et regarder avec des amis ou jouer à des mini-jeux. Les gens peuvent également acheter des vêtements NBA numériques dans la boutique Meta Avatar dans les semaines à venir. La NBA a également publié le programme VR actueljusqu’au 9 avril. Comme par le passé, les jeux sont géo-restreints, ce qui signifie qu’une personne située à proximité d’un événement physique peut ne pas être en mesure de voir le jeu en VR et devra le regarder à la télévision via son diffuseur local.

Meta et la NBA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.