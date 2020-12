On dit que la saison NBA ne commence vraiment pas avant Noël. C’est presque littéralement vrai cette année, la campagne 2020-2021 ne datant que de quelques jours alors que la ligue se prépare pour sa vitrine annuelle des fêtes.

La NBA célèbre sa 73e année de jeux du jour de Noël. La ligue a commencé à jouer le 25 décembre 1947, sa deuxième saison. Il y a eu des matchs chaque année depuis, à la seule exception de la saison 1998-1999 écourtée par le lock-out.

Bien qu’il n’y ait malheureusement pas de fans dans les arènes vendredi pour participer à l’action, les festivités des fêtes de la NBA se poursuivent avec un calendrier de cinq matchs mettant en vedette certaines des meilleures équipes de la ligue et les plus grandes stars du jeu.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour les affrontements du jour de Noël de cette année:

Pélicans en chaleur (midi HE, ESPN)

Le premier match de la journée présente les débuts de Noël du phénomène de la Nouvelle-Orléans Zion Williamson. Les pélicans font leur deuxième apparition consécutive à Noël. Williamson a raté le match de l’année dernière alors que Brandon Ingram a battu un record du jour de Noël de sept 3 pour mener la Nouvelle-Orléans à une victoire sur Denver.

Le Heat a abandonné son premier match, mais l’entraîneur Erik Spoelstra cherche à rester invaincu le jour de Noël. Il a 7-0 dans sa carrière, tandis que Miami est un meilleur 10-2 de tous les temps en NBA.

Warriors at Bucks (14 h 30 HE, ABC)

Giannis Antetokounmpo et les Bucks au nouveau look sont à la recherche de leur première victoire de la saison après avoir perdu un coup de cœur dans le match d’ouverture sur un tir de dernière seconde. Milwaukee joue à Noël pour la troisième année consécutive, mais accueille pour la première fois depuis 1968.

Steph Curry et les Warriors s’adaptent toujours à leurs propres changements de rotation au milieu de l’absence continue de Klay Thompson, ce qui en fait un match intrigant d’équipes essayant de construire la chimie tôt.

Nets chez Celtics (17 h HE, ABC)

Si un jeu avait besoin de fans, c’est celui-ci. Un an après avoir quitté Boston, Kyrie Irving fait son retour tant attendu en saison régulière. Après avoir remporté une victoire lors de la soirée d’ouverture, Irving et Kevin Durant sont de retour sur la grande scène contre un autre candidat à la Conférence de l’Est.

Les Celtics ont également remporté une grosse victoire dans leur premier match, dépassant les Bucks sur le jeu de 3 points gagnant de Jayson Tatum. Le jeune duo vedette de Boston, Tatum et Jaylen Brown, aura un premier test contre une paire de stars ayant une expérience de championnat à Durant et Irving.

Mavericks chez Lakers (20 h HE, ABC / ESPN)

LeBron James affronte Luka Doncic dans le match marquant du jour. James, quatre fois MVP et quatre fois champion, disputera son 15e match en carrière le jour de Noël, le deuxième plus grand nombre de fois derrière Kobe Bryant (16). Doncic, futur MVP et champion présumé, fait ses débuts à Noël.

Alors que les fans espèrent que leur match générationnel occupera le devant de la scène, James et Doncic espèrent juste remporter une victoire après que les Lakers et les Mavericks aient tous deux abandonné leur match d’ouverture de la saison.

Clippers chez Nuggets (22 h 30 HE, ESPN)

Le programme se termine par peut-être le match le plus juteux de la journée. Trois mois après leur embarrassante effondrement en séries éliminatoires 3-1, Kawhi Leonard, Paul George et les Clippers rencontrent à nouveau Nikola Jokic, Jamal Murray et les Nuggets lors d’un match revanche en début de saison.

Les Clippers ont remporté une victoire difficile sur les Lakers dans le match d’ouverture alors qu’ils continuent d’essayer de résoudre les problèmes de chimie persistants. Les Nuggets en ont perdu un sauvage lors de leur ouverture sur un tip-in de buzzer.

