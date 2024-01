NBA News et notes de Fantasy Basketball 1/20

Chaque jour, cette chronique fournira des mises à jour en direct de toutes les actualités de la NBA. Profitez d’alertes à la minute près en cas de blessures et de confirmations d’alignement. Le Actualités clés à surveiller La section mettra en évidence les blessures notables à surveiller pour la liste actuelle de la NBA.

Principales actualités NBA à surveiller

Joël Embiid (récupération après blessure) – Discutable

Giannis Antetokounmpo (épaule) — Dans

Trae Young (maladie) — Discutable

Bal LaMelo (cheville) — Discutable

Lu Dort (maladie) — Disponible

Bogdan Bogdanovic (cheville) — Discutable

Daniel Gafford (protocole de commotion cérébrale) – Out

Zach Collins (cheville) – Probable

Nick Richards (cheville) — Discutable

Xavier Tillman (genou) — Discutable

Patrick Williams (cheville) — Discutable

Suivez-nous sur Twitter à @Underdog__NBA pour les notifications.

Actualités des Bucks de Milwaukee

Programmation confirmée : Damian Lillard, Malik Beasley, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez

Actualités des Pistons de Détroit

Programmation confirmée : Killian Hayes, Jaden Ivey, Kevin Knox, Bojan Bogdanovic, Jalen Duren

Isaïe Stewart (cheville) – Sortie

Cade Cunningham (genou) – Blessé

Mont Morris (quad) — Blessé

Actualités des 76ers de Philadelphie

Programmation projetée : Tyrese Maxey, Kelly Oubre, Tobias Harris, Nicolas Batum, Joel Embiid

Joël Embiid (récupération après blessure) – Discutable

Patrick Beverly (maladie) — Discutable

Mo Bamba (genou) – Out

Jaden Springer (cheville) – Sortie

Robert Covington (genou) – Blessé

De’Anthony Melton (retour) — Blessé

Actualités des Charlotte Hornets

Programmation projetée : LaMelo Ball, Terry Rozier, Brandon Miller, Miles Bridges, Nick Richards

Bal LaMelo (cheville) — Discutable

Nick Richards (cheville) — Discutable

Bryce McGowens (hanche) — Discutable

Gordon Hayward (veau) — Blessé

Marc Williams (retour) — Blessé

Actualités des Spurs de San Antonio

Programmation projetée : Tre Jones, Devin Vassell, Julian Champagnie, Jeremy Sochan, Victor Wembanyama

Victor Wembanyama (repose en

Zach Collins (cheville) – Probable

Sidy Cissoko (cheville) – Sortie

Charles Bassey (genou) — Absent pour la saison

Actualités des Wizards de Washington

Programmation projetée : Tyus Jones, Jordan Poole, Deni Avdija, Kyle Kuzma, Marvin Bagley

Les Wizards ont joué leur dernier match sans Gafford, et ils pourraient à nouveau se passer de lui. Bagley a récemment été échangé de Détroit à Washington et a reçu un départ au centre lors de la sortie précédente. Bagley a été impressionnant en marquant 20 points en 39 minutes d’action. Il pourrait être appelé à recommencer si Gafford est finalement exclu. Washington affronte les Spurs, qui accordent le quatrième plus grand nombre de points (24,4) et le troisième plus grand nombre de rebonds par match (16,2) aux centres cette saison.

Actualités des Cavaliers de Cleveland

Programmation projetée : Donovan Mitchell, Max Strus, Isaac Okoro, Dean Wade, Jarrett Allen

Caris LeVert (poignet) — Douteux

Evan Mobley (genou) – Blessé

Guirlande de Darius (mâchoire) — Blessé

Ty Jérôme (cheville) – Blessé

Actualités des Hawks d’Atlanta

Programmation projetée : Trae Young, Dejounte Murray, Saddiq Bey, Jalen Johnson, Clint Capela

Trae Young (maladie) — Discutable

Bogdan Bogdanovic (cheville) — Discutable

Wesley Matthews (veau) — Sortie

De’Andre Hunter (genou) – Blessé

Vit Krejci (épaule) – Blessé

Mouhamed Guèye (retour) — Blessé

Sans Young lors du match précédent, les Hawks ont bouleversé le Heat. Ils étaient menés par Murray, qui a mené l’équipe au score et a réalisé un double-double. On ne sait pas si Young sera de retour pour le match retour d’un set consécutif, donc Murray pourrait être à nouveau l’homme de référence. Murray a un taux d’utilisation de 24,5 % lorsque Young est disponible cette saison, mais de 27,2 % lorsque Young ne joue pas. Les Hawks affronteront Cleveland, qui a remporté six matchs consécutifs et possède la meilleure note nette de la ligue de +22,3 sur cette période.

Actualités des Raptors de Toronto

Programmation projetée : Immanuel Quickley, Gary Trent Jr., RJ Barrett, Scottie Barnes, Jontay Porter

Actualités des Knicks de New York

Programmation projetée : Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, OG Anunoby, Julius Randle, Isaiah Hartenstein

Actualités des Grizzlies de Memphis

Programmation projetée : Luke Kennard, John Konchar, Vince Williams, Jaren Jackson Jr., Xavier Tillman

Xavier Tillman (genou) — Discutable

Desmond Bane (cheville) – Blessé

Jake LaRavia (cheville) – Blessé

Marcus intelligent (doigt) — Blessé

Derrick Rose (ischio-jambiers) – Blessé

Brandon Clarke (Achille) – Blessé

Jacques Morant (épaule) — Sortie pour la saison

Steven Adams (genou) — Absent pour la saison

Actualités des Chicago Bulls

Programmation projetée : Coby White, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Patrick Williams, Nikola Vucevic

Patrick Williams (cheville) — Discutable

Ayo Dosunmu (épaule) – Probable

André Drummond (retour) — Probable

Zach LaVine (cheville) – Blessé

Torrey Craig (pied) – Blessé

Boule Lonzo (genou) — Absent pour la saison

LaVine est récemment revenu d’une absence prolongée qui l’a vu rater 17 matchs consécutifs. Après avoir disputé les sept dernières sorties, il a été rapporté vendredi qu’il devrait manquer au moins une à deux semaines en raison d’une entorse à la cheville droite. LaVine a été au centre des rumeurs commerciales et a été blessé pendant une grande partie de cette saison. En son absence, White sera probablement davantage utilisé. Lorsque LaVine siège cette année, White constate une augmentation de son taux d’utilisation de +3,4 % et sa moyenne de score passe de 15,9 à 22,4 points par match.

Actualités du Thunder d’Oklahoma City

Programmation projetée : Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren

Cason Wallace a pris le départ pour Dort lors du dernier match et a marqué un sommet en carrière de 16 points lors de la victoire. Dort étant incertain de jouer, Wallace pourrait recevoir un autre départ sur place. Le Thunder pourrait utiliser toutes ses armes face au Minnesota, dont la note défensive de 108,6 est la meilleure de la ligue. Malgré ces prouesses défensives, Gilgeous-Alexander a réussi avec les Timberwolves, avec une moyenne de 33,0 points par match en deux matchs contre eux. Les équipes se sont affrontées à deux reprises cette saison, les deux équipes remportant un match.

Actualités des Timberwolves du Minnesota

Programmation projetée : Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert

Actualités du Jazz de l’Utah

Programmation projetée : Kris Dunn, Collin Sexton, Simone Fontecchio, Lauri Markkanen, John Collins

Actualités des Rockets de Houston

Programmation projetée : Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun