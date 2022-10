NBA, NBPA à la recherche d’un ton plus respectueux à tous les niveaux de jeu

NEW YORK – La NBA et la National Basketball Players Association ont annoncé mardi un plan visant à encourager un comportement plus respectueux au sein du basketball, même chez les jeunes.

De nombreux groupes – dont la National Basketball Coaches Association, la National Basketball Referees Association et USA Basketball – sont également impliqués dans l’initiative “Respect for the Game”.

La NBA utilise ce terme avec les joueurs depuis près de deux décennies, espérant des interactions plus positives entre les joueurs et les arbitres.



En juin, les arbitres de la NBA ont condamné des actes de violence à l’encontre d’officiels d’autres sports, notamment un entraîneur frappant un arbitre de 72 ans lors d’un match de baseball pour jeunes dans le New Jersey — l’arbitre a dû être opéré pour une blessure à la mâchoire — et la mort de un officiel de football au Salvador qui a été attaqué après avoir expulsé un joueur d’un match amateur. De nombreux groupes d’arbitres ont également condamné les cas de fans ou de parents perdant le contrôle de leurs émotions pendant les matchs.

“Le respect et la dignité sont des valeurs fondamentales de la NBA et de la NBPA”, ont déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, et la directrice exécutive de la NBPA, Tamika Tremaglio, dans un communiqué conjoint. “Avec le début d’une nouvelle saison NBA, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir des relations saines et courtoises entre les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, les fans et les parents tout au long du match.”

La NBA et la NBPA ont déclaré qu’elles travailleraient avec les organisations de basket-ball des jeunes pour que le “respect du jeu” soit inclus dans leurs ligues. Les événements Jr. NBA comprendront désormais des participants s’engageant à respecter les autres et le jeu, a indiqué la ligue.

La politique “Respect for the Game” de la NBA a été introduite en 2006.