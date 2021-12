NBA MVP Ladder: Kevin Durant et Stephen Curry enfermés dans une bataille aller-retour

Alors que le jour de Noël approche et que le classement NBA commence à prendre forme après le premier tiers de la saison, la course aux récompenses de fin de saison s’intensifie.

La bataille pour le MVP est aussi ouverte qu’elle l’a été ces dernières saisons avec une multitude de joueurs qui organisent des campagnes dignes, nous vous avons donc couvert avec notre top cinq.

Mentions honorables

Quelques joueurs qui méritent d’être mentionnés :

DeMar DeRozan, Chicago Bulls

Trae Young, Hawks d’Atlanta

Jimmy Butler, Miami Heat

Donovan Mitchell, Utah Jazz

LeBron James, Lakers de Los Angeles

DeRozan a manqué de peu de rejoindre le top cinq après son début de saison fulgurant, tandis que les matchs manqués de Butler et James les font regarder à l’extérieur.

5. Chris Paul, Phoenix Suns

Ses statistiques ne sautent pas nécessairement aux yeux, mais Paul est le moteur de l’une des meilleures équipes de la ligue et a un impact sur la partie la plus importante du jeu : la victoire.

Avec 10,1 passes décisives par match en tête de la ligue et 14,5 points, Paul donne les nuances d’un ancien meneur des Suns qui a remporté quelques trophées MVP à Steve Nash.

Après avoir mené les Suns à une séquence de 18 victoires consécutives, le meilleur de la franchise, Paul vaque tranquillement à ses affaires et a les Suns sur les talons des Warriors au classement de la Conférence Ouest.

À la manière typique du CP3, il fait la différence à la fin des matchs et figure parmi les 20 meilleurs marqueurs d’embrayage cette saison. Paul se classe premier pour le pourcentage de buts sur le terrain dans ces situations, renversant un ridicule 60,9% des tirs dans les matchs à moins de cinq points au cours des cinq dernières minutes.

Jouer aux côtés de Devin Booker rendra difficile pour CP3 de remporter le prix avec le duo partageant une grande partie des responsabilités offensives de l’équipe, mais à ce stade de la saison, je ne pense pas qu’il y ait eu plus de quatre joueurs meilleurs que Paul.

4. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Les champions en titre sont en quelque sorte passés inaperçus cette saison et malgré les blessures de leur équipe, Antetokounmpo les a maintenus à flot, à 19-11 avec le cinquième meilleur record de la ligue.

Au cours de leurs 20 derniers matchs, les Bucks ont une fiche de 15-5. Et avec Khris Middleton et Jrue Holiday dans et hors de la formation, ainsi que la longue absence de Brook Lopez, Antetokounmpo a été une force motrice pour maintenir leur saison sur la bonne voie, jouant au couteau suisse pour les Bucks, remplaçant au centre, créant offensive et faire à peu près tout pour son équipe.

Il est actuellement deuxième de la ligue pour les marqueurs (27,0), sixième pour les rebonds (11,6), 12e pour les blocs (1,6) et parmi les joueurs de première ligne, seuls Draymond Green et Nikola Jokic font en moyenne plus de passes décisives (5,8) que le Greek Freak.

Le lent début de saison des Bucks a mis sa campagne MVP au second plan, mais la façon dont il a joué au cours des dernières semaines le fait revenir dans la conversation.

3. Nikola Jokic, Denver Nuggets

Zach Lowe d’ESPN a lancé un plaidoyer passionné pour l’affaire du MVP de Jokic cette semaine et bien que le record de 14-14 des Nuggets ne vous fasse pas vraiment sortir de l’eau, le niveau de jeu du MVP en titre le fait certainement.

PLUS: Nikola Jokic plaide pour répéter en tant que MVP

À la tête d’une équipe des Nuggets ravagée par les blessures, Jokic prépare une saison historique, encore meilleure que celle qui lui a valu les honneurs de MVP en 2020-21.

Nikola Jokic 5 derniers matchs : 27 PTS | 10 CER | 11 AST | 69 FG%

28 PTS | 19 CER | 9 AST | 64 FG%

35 points | 17 CER | 8 AST | 63 FG%

22 PTS | 13 CER | 10 AST | 42 FG%

39 PTS | 11 CER | 11 AST | 74 FG% pic.twitter.com/rgbykqakO1 – StatMuse (@statmuse) 16 décembre 2021

En 26 matchs, il est cinquième de la ligue pour les marqueurs (26,6), deuxième pour les rebonds (11,2) et 10e pour les passes décisives (7,5) – le seul meneur non meneur dans le top 10. Son efficacité tout en le faisant a été de niveau supérieur. , se connectant sur 58,8 pour cent du terrain et 37,9 pour cent à partir de la ligne à 3 points.

Tout cela combiné le met sur la bonne voie pour obtenir la note d’efficacité de joueur la plus élevée (35,0) de l’histoire de la NBA.

Avec lui sur le parquet, les Nuggets forment une bonne équipe. Sans lui, ils sont presque terribles. Si cela ne crie pas MVP, je ne sais pas quoi d’autre.

Les Nuggets ont devancé les équipes de 13,4 points pour 100 possessions avec Jokic sur le terrain. Ils sont à -15,7 sans lui. Cette différence de 29,1 est de loin la plus importante de la NBA (Giannis est 2e avec 22,5). Nikola Jokic, par cette définition, est le joueur le plus utile cette saison. pic.twitter.com/98Q6J3SkG6 – StatMuse (@statmuse) 12 décembre 2021

2. Stephen Curry, Golden State Warriors

Au quart de la saison, notre équipe de Sporting News a voté à l’unanimité Curry en tant que favori MVP, et alors qu’il a fait les gros titres cette semaine, devenant le leader de tous les temps de la NBA en 3 points, je l’ai placé à la deuxième place. à partir de maintenant… seulement juste.

PLUS: Dans le parcours de Steph Curry pour devenir le roi à 3 points

Curry a sans doute été le meilleur spectacle de la ligue cette saison, menant les Warriors à un surprenant record de 23-5 pour s’asseoir au sommet de la Conférence Ouest, mais il a connu des hauts et des bas, avec quatre de ses 10 pires performances de tir en carrière à venir cette saison.

Cela dit, ses chiffres jusqu’à présent ont été absurdes, atteignant un sommet en carrière de 13,4 à 3 points par nuit et se connectant sur un sommet en carrière de 5,4 par match. Le meilleur tireur de la ligue s’améliore-t-il ?

En ce qui concerne le MVP, le succès de l’équipe est important, et vous ne pouvez pas ignorer comment Curry a orchestré les Warriors cette saison, remportant des matchs et améliorant les joueurs autour de lui. En plus de cela, il a été un défenseur plus cette saison, se classant troisième pour le nombre de victoires défensives et quatrième pour la note défensive, selon Basketball Reference.

Il ne profite pas seulement de son appartenance à l’équipe avec la meilleure défense de la ligue, il a amélioré sa défense en tête-à-tête ainsi que dans les situations de pick-and-roll, se battant à travers les écrans et assumant plus de responsabilités à cet égard sans Klay Thompson dans l’alignement.

Curry a fait plus qu’assez pour devenir le favori des MVP, à l’exception d’un homme…

1. Kevin Durant, Brooklyn Nets

Les Nets ont lutté pour la cohérence de l’alignement cette saison, avec Joe Harris à l’écart, James Harden trouvant toujours son rythme et l’absence prolongée de Kyrie Irving. Mais à travers tout cela, Durant a maintenu son équipe au sommet du classement de la Conférence Est à 21-8, couvrant bon nombre de leurs problèmes avec son niveau de jeu d’élite,

Durant affiche en moyenne 29,7 points, le meilleur de la ligue, avec 7,9 rebonds et 5,9 passes décisives tout en tirant à 52,3% du terrain et 38,2% en profondeur.

Sa performance de 51 points contre les Pistons lui a valu le match le plus marquant de la saison, éclipsant les 50 pièces de Curry en novembre. Deux jours plus tard, il a laissé tomber un triple-double de 34 points pour mener les Nets à la victoire avec seulement huit joueurs actifs sur la liste, suivi d’une performance victorieuse contre les 76ers jeudi soir.

C’est la régularité qui distingue Durant cette saison, marquant plus de 20 points dans tous les matchs sauf un, et il mène la ligue pour le plus grand nombre de matchs avec 30 points avec 13.

Malgré toutes les blessures et les absences du protocole de santé et de sécurité qui ont affecté les Nets cette saison, Durant les a ancrés à la sixième meilleure défense de la ligue.

« La défense gagne des matchs et vous donne un peu plus de marge du côté offensif », a déclaré Durant. « Si nous jouons une bonne défense, alors nous avons un peu plus de liberté du côté offensif. Cela commence par moi en tant que gars qui donne le ton des deux côtés du ballon, alors j’essaie de le faire autant que possible . »

Dans l’état actuel des choses, je pense que le MVP se résumera finalement à une bataille entre Curry et Durant. Et bien qu’il y ait encore beaucoup de ballon à jouer, les Nets et les Warriors finiront probablement dans les trois premiers de leurs conférences respectives, mettant en place ce qui sera une bataille de va-et-vient pour les anciens coéquipiers.