NBA : meilleurs paris, projections de modèles et analyses pour le vendredi 10 novembre

Meilleurs paris NBA, projections de modèles et analyses pour le vendredi 10 novembre

Meilleurs paris

Record : 14-7 | Unités : +6,35u | Retour sur investissement : 27,89 %

Les lignes répertoriées sont des numéros d’ouverture | * – Indique que l’équipe est dos à dos

Charlotte Hornets contre Washington Wizards (-1,5, 242)

Projection du modèle Jon Von : les sorciers de 7,7 points

Il est impossible que ce ne soit pas un match incroyablement amusant ce soir. Washington entre dans ce match au 30e rang en termes d’efficacité défensive (124,7) et Charlotte n’a que deux places de mieux au 28e (121,2). Les Wizards sont en tête de la NBA en termes de rythme (106,21) et les Hornets ne sont qu’à trois places de la quatrième place (103,29). Charlotte mène la ligue en points pour 100 tentatives manquées, selon Cleaning The Glass (27,9) et Washington accorde le sixième plus grand nombre de points pour 100 tentatives manquées (26,4). De l’autre côté, les Wizards ajoutent le huitième plus de points pour 100 jeux en transition (4,2) et les Hornets accordent le cinquième (4,2).

Vous voyez probablement où cela nous mène à ce stade.

Nous obtenons exactement ce à quoi nous nous attendons ce soir, alors pourquoi lutter ? Il s’agit d’une situation à domicile, car les deux équipes se sont affrontées mercredi et les Wizards ont gagné 132-116 et le match a dépassé le total. Le chiffre final de ce match était de 239 points, alors peut-être que le marché pense qu’il s’agit d’un ajustement trop important. Il y a aussi le concept de familiarité venant de s’affronter, et cela conduit peut-être à un meilleur effort défensif. Je n’ai pas pour vocation de demander à deux des pires équipes défensives de déployer de bons efforts de ce côté-là du terrain. Quatre matchs se sont terminés avec un total de 240,5 ou plus cette saison, et tous les quatre ont dépassé le total. Attendez-vous à ce que ce match porte le score à 5-0 pour le Over.

Jouer : PLUS DE 239,5 – Jouable jusqu’à 241,5

Brooklyn Nets contre Boston Celtics (-10,5, 223,5)

Projection du modèle Jon Von : Celtics de 15,7 points

Brooklyn a été une agréable surprise pour les parieurs cette saison. Après avoir battu les Clippers mercredi, les Nets se sont améliorés à 7-0-1 contre l’écart cette saison. Leur attaque a été étonnante jusqu’à présent, avec une moyenne de 115,6 points pour 100 possessions et ils sont quatrièmes au tir à 3 points (40,8 %). Cependant, l’équipe a subi un coup dur lorsqu’il a été annoncé que Cam Thomas manquerait au moins deux semaines en raison d’une entorse à la cheville.

Thomas mène Brooklyn en marquant avec 26,9 points par match, et il effectue de loin le plus de tentatives de tir (20,6). Lorsqu’il est au sol, les Nets ont une moyenne de 117,1 points pour 100 possessions, mais lorsqu’il n’est pas en possession, leur note offensive tombe à 112,4, selon Cleaning The Glass. Difficile de voir d’où vient la création de tirs pour Brooklyn maintenant que Thomas n’est plus disponible, notamment contre Boston. L’offensive des Celtics est peut-être en difficulté – ce qui a conduit à une glissade de 1-2 SU/0-2-1 contre l’écart au cours des trois derniers matchs – mais la défense est toujours en plein essor.

Boston est deuxième en termes d’efficacité défensive sans temps de déchets (104,2) et ils sont de retour chez eux après un difficile voyage sur la route de trois matchs. Il existe une réalité dans laquelle les Celtics explosent en attaque maintenant qu’ils sont dans les limites familières de leur arène, alors parions plutôt contre l’équipe qui manque son meilleur buteur.

Jouer : Nets TT UN 108.5 (-110) – Jouable jusqu’à (-125)

Thunder d’Oklahoma City (-2,5, 224,5) contre les Sacramento Kings

Projection du modèle Jon Von : Tonnerre de 4,2 points

De’Aaron Fox ne reviendra pas pour Sacramento ce soir, ce qui en fait son cinquième match manqué en raison d’une blessure à la cheville. Les Kings ont une fiche de 1-3 SU et CÉP lors des quatre matchs sans lui. Sacramento n’a enregistré en moyenne que 102,2 points pour 100 possessions en temps non-déchets au cours de cette période, la pire note offensive en temps non-déchets de la ligue pendant cette période.

Le marché des paris semble également refuser de s’adapter à la perte de Fox. Mercredi, le marché est arrivé sur les Kings et la ligne s’est fermée avec Sacramento comme favori de huit points seulement pour qu’ils aient besoin d’une prolongation pour battre Portland. Ce matin, nous constatons un soutien similaire envers les Kings, mais je suis prêt à aller à contre-courant, tout comme je l’ai fait mercredi. Le Thunder a une fiche de 6-2 contre l’écart cette saison, et Shai Gilgeous-Alexander n’affrontera pas un défenseur capable de l’égaler ce soir.

Jouer : Thunder (-1,5) – Jouable jusqu’à (-3,5)

Sorciers/frelons VO 240,5

Filets TT UN 108,5 Tonnerre (-1,5)

Projections du modèle

76ers de Philadelphie (-8, 222,5) contre les Pistons de Détroit

Projection du modèle Jon Von : 76ers par 7,1 points

Timberwolves du Minnesota (-5, 225,5) aux Spurs de San Antonio

Projection du modèle Jon Von : Timberwolves de 7,2 points

Utah Jazz contre Memphis Grizzlies (-4, 234,5)

Projection du modèle Jon Von : Grizzlies de 8,9 points

Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Houston Rockets (-1,5, 217)

Projection du modèle Jon Von : pélicans de 7,5 points

Clippers de Los Angeles contre Mavericks de Dallas (-2,5, 233,5)

Projection du modèle Jon Von : Mavericks de 1,7 points

Lakers de Los Angeles contre Phoenix Suns (-3,5, 222,5)

Projection du modèle Jon Von : Suns de 1,3 points

Comme nous pouvons le voir dans ces projections, il existe de nombreuses arêtes selon le modèle. Il convient toutefois de souligner quelques éléments dans ces projections.

La projection pour la Nouvelle-Orléans a Zion Williamson dans la formation de départ. S’il ne joue pas, Jon Von Model dit qu’il vaut 3,5 points au spread. S’il ne joue pas, le modèle projette quand même une victoire d’un peu plus de quatre points pour les Pélicans.

La projection pour les Lakers de Los Angeles a Anthony Davis dans la formation de départ. Le modèle prévoit que Davis vaudra 3,9 points par rapport au score projeté, donc s’il ne peut pas jouer, le nombre ajusté serait celui des Suns de 5,1 points. Gardez à l’esprit que cette projection inclut Bradley Beal, qui vaut 1,1 point selon le modèle.

Il convient également de mentionner à quel point les Grizzlies sont bien notés selon le modèle. C’est le problème lorsque l’on utilise un modèle basé sur une seule statistique, et c’est la projection avec laquelle je suis le plus en désaccord.