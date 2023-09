NBA : L’heure est venue pour Dame de l’Oregon alors que les Trailblazers de Portland échangent Damian Lillard contre les Milwaukee Bucks

Damian Lillard se dirige vers les Milwaukee Bucks, où il fera équipe avec le double joueur le plus utile de la NBA, Giannis Antetokounmpo, après un échange à succès en provenance de Portland.

ESPN faisait partie des nombreux médias rapportant l’échange à trois équipes mercredi, moins d’un mois avant le début de la saison.

ESPN et The Athletic ont rapporté que Lillard, qui a passé ses 11 campagnes NBA à Portland mais a demandé un échange en juillet, se dirigeait vers Milwaukee dans le cadre d’un accord commercial à trois équipes incluant également les Phoenix Suns.

Lillard, sept fois All-Star et Rookie de l’année 2013, a confirmé cette décision sur la plateforme de médias sociaux X.

Les occasionnels ne seront pas abordés, mais les fans des pionniers et la ville de Portland que j’aime vraiment le seront… et ils seront abordés avec honnêteté. Restez à l’écoute, excité pour mon prochain chapitre ! @Chevreuils ️ – Damien Lillard (@Dame_Lillard) 27 septembre 2023

Portland recevra le meneur All-Star Jrue Holiday et les choix au repêchage des Bucks. Les Trail Blazers débarquent également Deandre Ayton et Toumani Camara des Suns, tandis que les Suns obtiennent Grayson Allen des Bucks et Jusuf Nurkic, Nassir Little et Keon Johnson de Portland.

Lillard a enregistré une moyenne de 32,2 points et 7,3 passes décisives en carrière et a égalé un record en carrière en tirant 46,3% en 58 matchs la saison dernière.

Cependant, Portland a terminé 33-49 et a raté les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive.

Son transfert à Milwaukee répond largement à l’appel récent d’Antetokounmpo aux Bucks de faire tout ce qu’ils peuvent pour conserver leur statut de principal prétendant à la Conférence Est.

Antetokounmpo a mené les Bucks au titre NBA en 2021. Ils avaient le meilleur bilan de la ligue la saison dernière avec 58-24, mais ont été stupéfaits au premier tour des séries éliminatoires par le Miami Heat – l’équipe qui aurait été la destination commerciale préférée de Lillard.

Antetokounmpo a augmenté la pression sur la direction de Milwaukee le mois dernier lorsqu’il a indiqué qu’il ne signerait pas de prolongation de contrat tant qu’il n’était pas convaincu que l’équipe était déterminée à maintenir une équipe de calibre championnat.

« Je ne serais pas la meilleure version de moi-même si je ne savais pas que tout le monde est sur la même longueur d’onde, que tout le monde vise un championnat, que tout le monde va sacrifier du temps loin de sa famille comme je le fais », a-t-il déclaré au New York Times. « Et si je ne ressens pas cela, je ne signe pas. »

La saison à venir, les Trail Blazers rendront visite aux Bucks le 26 novembre et les Bucks joueront à Portland le 31 janvier.

À Milwaukee, Lillard retrouvera Terry Stotts, l’ancien entraîneur-chef des Blazers qui a rejoint l’équipe d’entraîneurs des Bucks en juin.

Stotts est l’assistant d’Adrian Griffin, qui a été nommé entraîneur-chef après le limogeage de Mike Budenholzer à la suite de la sortie brutale de l’équipe en séries éliminatoires.

