NBA : les cinq principaux points de discussion de l’action de ce week-end | Nouvelles de la NBA

1) Le duo des Los Angeles Lakers ronronne

Il n’y a pas deux façons à ce sujet – l’équipe des LA Lakers que nous avons vue lors des six premiers matchs de la saison NBA 2022/23, impliquée dans des pourcentages de tirs historiquement bas face à une défaite après une défaite, est morte. Anthony Davis et Lebron James renouvelés sont nés de ces cendres pour propulser leur équipe à huit victoires lors de leurs 10 derniers matchs, marquant trois buts de manière constante.

Le dernier est survenu ce week-end contre les Wizards de Washington dans une victoire de 130-119. Plus impressionnant, il comportait une masterclass offensive de Davis. Il a accumulé 55 points, 17 rebonds et trois blocs, tandis que son partenaire dans le crime, James, en a marqué 29. Davis affiche des chiffres similaires depuis un moment…

37 PTS, 18 CER, 2 AST

38 PTS, 16 REB, 4 BLK

30 PTS, 18 REB, 3 STL

37 PTS, 21 REB, 5 BLK

25 PTS, 15 REB, 3 BLK

25 PTS, 13 REB, 4 BLK

27 PTS, 12 REB, 3 BLK

44 PTS, 10 REB, 3 BLK

55 PTS, 17 REB, 3 BLK

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Davis des Los Angeles Lakers illumine les Wizards de Washington avec un nouveau record de la saison de 55 points et 17 rebonds.



Actuellement assis à 10-12, ce sera ce genre de forme qui les mènera aux places en séries éliminatoires – et ils ne sont pas loin! (À seulement deux matchs du champion en titre, les Golden State Warriors, actuellement n ° 6 de la Conférence Ouest).

Étant donné que la nouvelle vient d’être annoncée qu’ils renoncent à Matt Ryan, cela libère une place contractuelle pour les Lakers pour élargir la liste et apporter des mains supplémentaires pour permettre au duo de jouer plus librement.

2) Sacramento rayonnant de succès

Une autre équipe pour nous surprendre simultanément et ne pas nous surprendre dans les cinq principaux points de discussion de l’action NBA de ce week-end, peut-être parce que l’action ailleurs (Davis, Ja Morant et plus bas, Jose Alvarado) était si endémique.

Mais les Kings connaissent actuellement leur meilleur départ en 22 matchs depuis la saison 2004-05, et cela s’est vu ce week-end lorsqu’ils ont affronté les Chicago Bulls dans une victoire de 110-101.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Chicago Bulls contre les Sacramento Kings lors de la semaine 7 de la saison NBA.



La plus grande réussite de ce match a été le fait que Zach LaVine a marqué 41 points, partageant les contributions avec ses coéquipiers, et les Kings étaient toujours capables de dominer le match, grâce aux efforts de Malik Monk et Domantas Sabonis (encore une fois).

La paire était de nouveau au travail, Monk récoltant 20 points – la sixième fois qu’il le faisait cette saison – tandis que Sabonis avait 11 points, 17 rebonds et 10 passes décisives.

C’est la deuxième fois en autant de matches que Monk sort du banc pour mener son équipe à la victoire ; il fait une très bonne réclamation pour le prix du sixième homme de l’année.

Les Kings ayant remporté 11 de leurs 16 derniers matchs, y compris la victoire de ce week-end, ils pourraient bien être une autre équipe imprévisible à se faufiler dans les séries éliminatoires et à ébouriffer quelques plumes.

3) Jose Alvarado revendique sa propriété à la Nouvelle-Orléans

Si vous ne l’aviez pas déjà entendu, dimanche soir, Alvarado des Pélicans de la Nouvelle-Orléans a réalisé une performance gigantesque de 38 points en carrière, l’égalant avec un record de huit points en carrière contre les Nuggets de Denver dans un 121-106 gagner.

Les fidèles de la Nouvelle-Orléans lui ont montré leur amour en scandant “Jose, Jose, Jose” de tous les coins du Smoothie King Center alors qu’il rangeait panier après panier sous une ovation debout.

“C’est incroyable”, a déclaré Alvarado. “Comme, ça ne pourrait jamais vieillir. C’est ma deuxième année et chaque fois qu’ils crient ‘Jose’ et font le chant ou me montrent juste tellement d’amour, ça me donne la chair de poule. Et ça me donne envie de continuer à jouer comme aussi fort que je peux.”

C’était la quatrième victoire consécutive de la Nouvelle-Orléans et elle a dépassé Denver au classement du n ° 2 de la Conférence Ouest. Tout à ce sujet exsudait les prouesses offensives qui leur manquaient plus tôt dans la saison lorsqu’ils étaient sans Zion Williamson.

La Nouvelle-Orléans a signé Alvarado en tant qu’agent libre non repêché après le repêchage de l’année dernière et il ne partait même pas pour l’équipe de la ligue d’été des Pélicans en 2021. Après quelques voyages en G League la saison dernière, Alvarado a lentement commencé à se tailler un rôle pour le Pélicans, où son statut parmi les fans a continué de croître.

Ses 38 points ont été les plus marqués par un joueur non repêché sortant du banc dans un match de la NBA depuis que les partants ont été suivis pour la première fois en 1970-71. C’était aussi le plus par un joueur non repêché dans l’histoire de la franchise Pelicans – partant ou réserve – et le plus par n’importe quelle réserve dans l’histoire des Pélicans, repêché ou non repêché.

Son énergie, sa verve et ses mouvements défensifs secrets ont suffi à décourager le favori du MVP Nikola Jokic ce week-end, et s’il continue dans la même forme, vous pouvez vous attendre à plus de points au tableau.

Les Kings voyageront ensuite pour affronter les Milwaukee Bucks 16-6 jeudi, dans ce qui sera un test sévère des capacités offensives.

4) La défense de Boston correspond à l’attaque

Ce n’est un secret pour personne que les Boston Celtics sont la meilleure équipe de la ligue (19-5) avec Jaylen Brown et Jayson Tatum la meilleure attaque de la ligue.

Ce week-end, les Celtes ont prouvé que leur défense pouvait être tout aussi solide, lors d’une victoire 103-92 contre les Brooklyn Nets.

En effet, ils ont forcé six revirements clés au quatrième quart pour sécuriser le match malgré le fait de jouer sans le joueur défensif de l’année Marcus Smart en raison d’une hanche gauche meurtrie. En son absence, de nombreux défenseurs se sont mobilisés pour réprimer l’attaque des Nets, brisant ainsi leur séquence de quatre victoires consécutives.

Non seulement ils ont maintenu les Nets à seulement 92 points, mais ils ont forcé Kevin Durant à effectuer huit revirements, une statistique particulièrement impressionnante compte tenu de la forme dans laquelle il se trouve.

Brown l’a reconnu lorsqu’il a déclaré: “même si nous avons marqué le ballon à un rythme élevé, des chiffres record, défensivement, nous ne pouvons pas laisser cette corde glisser. Donc, ce soir était un grand match.”

Poursuivre cette performance défensive dans les matchs à venir rendra les Celtics difficiles à vaincre.

5) Spurs en mode réservoir plein

Les Spurs n’auraient pas pu dire plus clairement qu’ils sont en lice pour s’emparer du premier choix de repêchage de l’année prochaine, Victor Wembanyama.

Rien de plus évident que lors de la défaite 133-95 de ce dimanche contre les Phoenix Suns – leur 11e défaite consécutive, et maintenant deux défaites de moins que le pire dérapage de la franchise en 1989.

En effet, ils ont été dépassés par les Suns, mais il n’en a pas fallu beaucoup à Deandre Ayton, qui a inscrit 25 points, pour faire le boulot.

Bien que les Spurs aient tenté de répondre par l’intermédiaire de Keldon Johnson, l’absence des partants Jakob Poeltl et Jeremy Sochan et des réserves clés Doug McDermott et Josh Richardson a finalement contribué à leur propre disparition.

Quelles sont leurs chances de décrocher l’un des trois premiers choix lors du prochain repêchage? Pas mal, surtout s’ils continuent à s’engager dans leur forme actuelle.