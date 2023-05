NBA: les Celtics battent Heat, obligent le match 7 en finale de l’Est

MIAMI –

Derrick White a marqué sur un revers avec 0,1 seconde à faire et les Celtics de Boston se sont rapprochés du plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA, retenant le Miami Heat 104-103 samedi soir pour forcer un match 7 en finale de la Conférence Est.

Jayson Tatum a marqué 31 points, Jaylen Brown en a marqué 26 et Marcus Smart en a ajouté 21 pour les Celtics, qui ne sont devenus que la quatrième équipe de la NBA à effacer un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept et à forcer un match décisif. Les autres membres de ce club – les New York Knicks de 1951 en finale de la NBA, les Denver Nuggets de 1994 au deuxième tour et les Portland Trail Blazers de 2003 au premier tour – ont tous perdu le match 7, tous sur la route.

Boston, cependant, rentre chez lui pour son tir à l’histoire. Le match 7 aura lieu lundi soir sur le parquet des Celtics, un match qui décidera qui rencontrera le champion de la Conférence Ouest Denver Nuggets dans une série de titres qui débutera jeudi.

Jimmy Butler a effectué trois lancers francs avec 3,0 secondes à jouer pour une avance d’un point sur Heat. Smart a raté un 3 points, mais White a attrapé le rebond et marqué à la fin du temps imparti.

Butler a marqué 24 points et Caleb Martin en a eu 21 pour les Heat, qui tentent de réussir leur propre parcours improbable vers la série de titres en n’étant que la deuxième tête de série n ° 8 à se qualifier pour la finale de la NBA. Ils ont maintenant perdu autant de matchs cette semaine – trois – qu’ils en avaient lors de leurs 14 premiers matchs éliminatoires ce printemps combinés pour évincer le n ° 1 Milwaukee, puis le n ° 5 New York et prendre ce qui était censé être une avance insurmontable de 3-0 sur les Celtics, deuxième tête de série.

Les Celtics ont maintenant remporté cinq de leurs six derniers matchs de la finale de l’Est à Miami – une séquence qui comprend un match 7 sur le Heat la saison dernière pour atteindre la finale de la NBA.

Celui-là, évidemment, a mis fin à la saison Heat. Au moins cette fois, Miami a encore une chance.

Le Heat est la 151e équipe à prendre une avance de 3-0 dans la série au meilleur des sept. Les 150 clubs précédents ont terminé le travail. Mais les Celtics ont clairement indiqué qu’ils avaient d’autres idées.

CONSEILS

Celtics: Les Celtics ont une fiche de 5-0 face à l’élimination cette saison, 3-0 sur la route. Ils ont battu Philadelphie deux fois avant d’effacer une avance de 3-2 lors de la finale de l’Est, et ont maintenant égalé cette série. ΓǪ Malcolm Brogdon (souche de l’avant-bras droit) a été rétrogradé à environ une heure avant le début du match.

Heat: Diddy était au match, tout comme l’ancien garde du Heat Goran Dragic et la star des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk. ΓǪ À moins que Miami ne remporte le septième match à Boston, il s’agirait peut-être du dernier match à domicile des 20 ans de carrière de l’attaquant des Heat Udonis Haslem. Les Heat ont une fiche de 613-297 dans les 910 matchs dans leur arène à domicile avec Haslem sur la liste; cela n’inclut pas les matchs à domicile de la bulle de redémarrage en 2020.

HISTORIQUE DU JEU 7

Les Celtics ont une fiche de 27-9 dans le match 7, vainqueurs de leurs quatre derniers matchs – dont un à Miami la saison dernière et un plus tôt cette saison, contre Philadelphie en demi-finale Est. Ils ont une fiche de 1-1 contre le Heat de tous les temps dans de tels matchs (perdant le match décisif de la finale de l’Est 2012 à Miami) et 22-5 à domicile dans le match 7.

Les Heat ont une fiche de 6-5 de tous les temps dans le match 7, ont perdu leurs deux derniers (domicile contre Boston en 2022, à Toronto en 2016) et ont une fiche de 0-2 face à un tel match sur la route. Outre le match des Raptors il y a sept ans, ils ont perdu un match 7 à Atlanta en 2009.

SANS SUCCÈS RÉUSSI

L’entraîneur de la chaleur, Erik Spoelstra, a utilisé un défi au début du troisième quart, après que Martin ait été appelé pour une faute sur un jeu où Brown a marqué. Miami a affirmé que Brown avait accroché Martin; les arbitres, après examen, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de faute sur Martin – mais ont quand même compté le panier et le Heat a perdu son examen.