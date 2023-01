NBA: les Bucks battent les Raptors sur le triple doublé de Giannis Antetokounmpo à la fin de la séquence des Nets

Le triple-double de Giannis Antetokounmpo a propulsé les Milwaukee Bucks vers une victoire de 104-101 en prolongation à Toronto mercredi tandis que les Brooklyn Nets ont vu leur séquence de 12 victoires consécutives en NBA brisée.

La superstar grecque Antetokounmpo a marqué 30 points, réussi 21 rebonds et délivré 10 passes décisives, la dernière à mettre en place le 3 points décisif de Grayson Allen avec 11 secondes à jouer qui a sauvé un triomphe de Milwaukee.

« Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Vous devez faire confiance à vos coéquipiers, faire des jeux pour eux”, a déclaré Antetokounmpo.

« J’essaie d’être agressif… mais à la fin de la journée, tout le monde me suce et le gars est ouvert. Ce dernier jeu, Grayson, était grand ouvert et j’ai pu lui donner le ballon.”

C’était le 31e triple-double en carrière pour Antetokounmpo et la sixième fois qu’il réussissait 30 points et 20 rebonds dans le même match – des héroïques survenant une nuit après avoir marqué un sommet en carrière de 55 points dans une victoire.

Antetokounmpo, qui a réussi 7 des 18 tirs depuis le sol et 15 des 21 depuis la ligne des lancers francs, n’était pas satisfait d’une course de 28-7 des Raptors pour clôturer le temps réglementaire, Toronto égalisant le match à 97-97 sur la dernière seconde de Gary Trent Jr. 3 points pour forcer les prolongations.

“Nous ne pouvons pas nous mettre dans cette position”, a déclaré Antetokounmpo. “Nous menions 15 à deux minutes de la fin.

“Mais je pense que nous avons fait du bon travail en gardant notre sang-froid et en exécutant les prolongations – en trouvant des places ouvertes et en défendant – et nous avons réussi à remporter la victoire.”

Fred VanVleet, qui menait Toronto avec 28 points, a raté un match nul potentiel à 3 points à l’arrivée.

DeMar DeRozan et Patrick Williams ont chacun marqué 22 points et Nikola Vucevic a ajouté 21 points et 13 rebonds pour mener Chicago sur Brooklyn 121-112.

Les Bulls (17-21) ont mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives de Brooklyn alors qu’une victoire aurait ramené le niveau des Nets en visite (25-13) pour la tête de la Conférence Est avec Boston.

Au lieu de cela, ils partagent la deuxième place avec les Bucks, un match à la dérive.

Le triomphe de Chicago a gâché un effort de 44 points de Kevin Durant de Brooklyn tandis que Kyrie Irving a ajouté 25 points.

James Harden de Philadelphie a récolté 26 points et huit passes tandis que Tobias Harris, De’Anthony Melton et Montrezl Harrell ont chacun ajouté 19 points pour propulser les 76ers hôtes contre l’Indiana 129-126 en prolongation.

Les 76ers (23-14) jouaient sans le grand homme vedette Joel Embiid en raison d’une douleur au pied gauche, mais ont tout de même mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives d’Indiana.

Un pourboire de Harris avec six secondes à jouer a élevé le niveau des Sixers à 120-120 pour forcer les prolongations. Harris a effectué deux lancers francs avec quatre secondes restantes dans la séance supplémentaire pour créer la marge finale.

Les Cavs battent les Suns

Le sauteur d’Evan Mobley à quatre secondes de la fin a donné à Cleveland une victoire de 90-88 sur Phoenix. Caris LeVert a mené les Cavaliers avec 21 points tandis que Donovan Mitchell a récolté 20 et neuf passes.

Ja Morant a marqué 23 points et distribué huit rebonds pour déclencher Memphis dans un match de 131-107 à Charlotte alors que les Grizzlies (24-13) ont égalé Denver pour la tête de la Conférence Ouest.

Anthony Edwards a marqué 32 points pour propulser les Timberwolves du Minnesota sur la visite de Portland 113-106.

CJ McCollum a marqué 28 points et Jonas Valanciunas a ajouté 16 points et 17 rebonds pour mener la Nouvelle-Orléans face à Houston 119-108.

Jalen Brunson a marqué 38 points et Julius Randle a ajouté 25 points et 13 rebonds pour déclencher l’hôte de New York sur San Antonio 117-114.

Paolo Banchero, le premier choix du repêchage de la NBA l’an dernier, a récolté 25 points, huit rebonds et sept passes décisives pour mener l’hôte Orlando sur Oklahoma City 126-115.

Le 3 points de Saddiq Bey au buzzer a donné aux Detroit Pistons une victoire 122-119 à Golden State. L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a mené Detroit avec 29 points.

John Collins et De’Andre Hunter ont chacun marqué 22 points pour mener Atlanta dans un triomphe de 120-117 à Sacramento.

Le garde allemand Denis Schroder s’est débarrassé d’une entorse à la cheville pour marquer un sommet de la saison de 32 points et mener les Lakers de Los Angeles sur la visite de Miami 112-109.

La star des Lakers, LeBron James, s’est assise contre son ancien club avec une maladie non liée à Covid, rejoignant l’attaquant blessé Anthony Davis sur la touche.

