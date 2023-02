NBA: le président des Phoenix Suns, Jason Rowley, démissionne après des allégations sur le lieu de travail

Le président et chef de la direction des Phoenix Suns, Jason Rowley, a démissionné après un rapport sur des allégations d’inconduite au travail qui ont conduit le propriétaire Robert Sarver à vendre le club de la NBA, a rapporté ESPN lundi.

Rowley, qui a commencé à travailler pour les Suns en 2007 et a occupé le poste de président depuis 2012, avait dit aux employés qu’il ne démissionnerait pas après le rapport d’ESPN en décembre dernier sur les plaintes sur le lieu de travail des Suns, dont beaucoup placent Rowley au centre du problème.

La nouvelle du départ de Rowley est intervenue alors que le conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé la vente des Phoenix Suns et du NBA Phoenix Mercury féminin à un groupe de propriété dirigé par le milliardaire Mat Ishbia lundi soir.

Le personnel des Suns a appris la démission de Rowley dans un e-mail du gouverneur de l’équipe Sam Garvin, selon le dernier rapport.

“Après près de 15 ans de travail acharné et de service dévoué, Jason a estimé que la transition de propriété créait un moment idéal pour clore ce chapitre de son parcours professionnel et poursuivre de nouvelles opportunités”, aurait indiqué l’e-mail.

“Nous souhaitons le meilleur à Jason et apprécions son travail inlassable au nom de notre organisation.”

ESPN avait des accusations détaillées d’intimidation, de harcèlement, d’intimidation verbale et de représailles contre les employés de l’équipe des Suns il y a deux mois.

Ce rapport a conduit à une enquête de la NBA sur les allégations d’actes racistes et misogynes, entraînant une interdiction d’un an et une amende de 10 millions de dollars pour Sarver de la ligue.

Après que plusieurs sponsors se soient engagés à ne pas soutenir la propriété à la suite de l’inconduite, Sarver s’est engagé à vendre l’équipe.

