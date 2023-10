NBA : le commissaire Adam Silver envisage un retour au format de match des étoiles Est contre Ouest, décision en attente

Le NBA All-Star Game pourrait bientôt revenir au format Est contre Ouest.

Le commissaire Adam Silver a déclaré mardi dans une interview télévisée sur ESPN que des changements étaient à venir dans le All-Star Game – et tout en ne disant pas qu’une décision avait été finalisée, il a laissé entendre que le format actuel des meilleurs votants agissant en tant que capitaines et rédacteurs leurs propres équipes peuvent être mises de côté.

« Peut-être un retour à quelque chose de plus traditionnel, en termes de présentation des équipes », a déclaré Silver dans l’interview sur le programme « First Take » d’ESPN. « Nous avons en quelque sorte adopté cette notion de repêchage de capitaine, mais clairement, historiquement, c’était Est contre Ouest, c’est donc quelque chose que nous étudions. »

Eh bien, C’est très INTÉRESSANT ‼️Le commissaire de la NBA, Adam Silver, dit qu’il y a de fortes chances que nous revenions au format Est contre Ouest pour le match des étoiles. pic.twitter.com/WUnnAelnG0 – BallTalkSource (@BallTalkSource) 19 octobre 2023

Le All-Star Game de cette saison aura lieu à Indianapolis le 18 février. La ligue n’a pas encore annoncé de changement de format.

Les 66 premiers All-Star Games avaient tous le format Est contre Ouest. Les six derniers ont vu les principaux votants de chaque conférence servir de capitaines qui ont pu rédiger leurs équipes ; LeBron James a été l’un des capitaines à six reprises, avec Giannis Antetokounmpo l’autre capitaine à trois reprises, Kevin Durant deux fois et Stephen Curry une fois.

Les quatre derniers All-Star Games ont utilisé un score cible à la fin des matchs, garantissant que le match se termine sur un tir réussi. Les quatrièmes quarts-temps n’ont pas été chronométrés ; le vainqueur est la première équipe à atteindre ce que l’équipe de tête avait après trois quarts, plus 24 points – le 24 est un clin d’œil au dernier numéro de maillot de Kobe Bryant.

La première année du format de score cible a vu un quatrième trimestre incroyablement dramatique. Le match de la saison dernière, cependant, était presque totalement non compétitif et est devenu un désastre en termes d’audience télévisée – en partie parce que certains des plus grands noms comme James, Antetokounmpo, Durant et Curry ont tous raté une grande partie, voire la totalité, du All-Star Game en raison de blessures. .

« Je veux dire, c’est amusant de sortir et de faire des dunks et des trucs comme ça », a déclaré Lauri Markkanen de l’Utah après le All-Star Game de la saison dernière. « Mais nous sommes tous des concurrents. Je pense que tout le monde apprécierait aussi si nous jouions les uns contre les autres et que cela devienne compétitif.

Les responsables de la Ligue ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient souligné auprès des joueurs l’importance d’améliorer la qualité du All-Star Game. C’est un sujet de discussion depuis des années, tout comme la compétition de slam dunk – qui a reçu un sérieux coup de pouce la saison dernière lorsque Mac McClung a présenté un spectacle pour les âges.

« Lorsque vous organisez un match des étoiles de la NBA, je pense que les gens s’attendent à voir une certaine concurrence », a déclaré Joe Dumars, vice-président exécutif de la ligue et responsable des opérations de basket-ball. « Il y a un juste milieu quelque part entre un match éliminatoire âprement disputé et ce que vous avez vu l’an dernier. … Quand vous avez la réaction des fans et des gens autour du jeu et juste visuellement, c’est important parce que cela n’a pas donné une belle apparence au produit.

On ne sait pas quand la ligue finalisera les changements apportés au All-Star Game.

« Nous avons un peu perdu de vue que ce qui compte en fin de compte, c’est le match », a déclaré Silver.

