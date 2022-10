NBA : l’avenir de Draymond Green et le retour de Ben Simmons parmi cinq histoires à surveiller lors de la saison 2022-23 | Nouvelles de la NBA

Alors que la saison NBA 2022-23 approche à grands pas, voici cinq des plus grands scénarios à surveiller.

La nouvelle saison commence mardi soir, avec les deux équipes de la finale NBA de la saison dernière en action, en direct sur Sports du cielalors que les Boston Celtics accueillent les Philadelphia 76ers avant que les Golden State Warriors n’entament la défense de leur titre contre LeBron James et les Los Angeles Lakers.

Sports du ciel offrira également une couverture le week-end aux heures de grande écoute, avec le match de chapiteau du dimanche de la semaine d’ouverture voyant les Lakers accueillir les Portland Trail Blazers à 20h30.

Les Warriors échangeront-ils le vert ?

Il y a environ deux semaines, les Golden State Warriors semblaient parfaitement placés pour lancer la défense de leur titre NBA.

Avec Steph Curry ne montrant aucun signe de ralentissement, Klay Thompson un an plus éloigné de ses problèmes de blessure et Jordan Poole à la tête d’un groupe de jeunes joueurs talentueux dont l’impact ne fera que croître, la situation semblait très rose pour les champions en titre.

C’était jusqu’à ce qu’il soit rapporté que le cœur et l’âme du vestiaire des Warriors, Draymond Green, avaient frappé Poole lors d’une altercation physique lors des entraînements de pré-saison. L’histoire est restée quelque peu sous contrôle au départ, mais lorsque des images ont été divulguées de l’incident brutal, c’est devenu le plus grand sujet de discussion dans le sport américain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Green dit qu’il a échoué en tant que leader et en tant qu’homme après la fuite d’images de lui frappant son coéquipier des Warriors, Jordan Poole



Green, qui a remporté quatre titres avec Golden State depuis qu’il a été repêché par l’équipe en 2012, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s’est excusé auprès de Poole et de la famille de ses coéquipiers, ainsi que du reste des joueurs des Warriors, du personnel d’entraîneurs et la haute direction.

Les Warriors ont annoncé que Green passerait un certain temps loin de l’équipe, mais ont depuis confirmé qu’il reviendrait pour le début de la saison régulière, sa punition étant sous la forme d’une amende plutôt que d’une suspension. Cette décision signifie que les Warriors n’ont pas à s’inquiéter de jouer sans leur pivot défensif, mais l’incident a laissé l’avenir de Green avec la franchise dans un énorme doute.

Le contrat actuel du joueur de 32 ans a encore deux ans, dont le second est une “option de joueur” qu’il peut décider d’activer ou non. Il y avait déjà beaucoup de spéculations sur la question de savoir si les Warriors offriraient une prolongation à Green, mais cette situation va maintenant attirer encore plus l’attention.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après avoir frappé son coéquipier Poole, Green a été condamné à une amende mais ne sera pas suspendu par les Golden State Warriors



Avant l’incident de Poole, l’équipe avait peut-être eu du mal à expliquer à ses fans la décision de déplacer Green, mais maintenant il serait difficile d’affirmer que l’échange du vétéran pourrait avoir du sens à plusieurs niveaux.

Alors que la chimie de l’équipe est une préoccupation à la suite de l’altercation, il y a aussi la réalité que les performances de Green ont diminué ces dernières saisons, et un échange pour une option plus abordable pourrait être à l’avantage de l’équipe au cours des prochaines saisons.

À court terme, il vaudra la peine de garder un œil sur le langage corporel entre Green, Poole et le reste des Warriors sur le terrain, tandis qu’une attention particulière devrait être accordée au front office de Golden State jusqu’à la date limite des échanges de février.

Simmons peut-il aider les Nets à lutter ?

Après avoir été le plus grand feuilleton du basket-ball au cours des deux dernières années, les Brooklyn Nets promettent de fournir de nombreux divertissements une fois de plus cette saison.

Après s’être absenté la saison dernière avec une blessure au dos à la suite de son échange avec Brooklyn des 76ers de Philadelphie, Ben Simmons est revenu sur le terrain pendant la pré-saison et devrait faire ses débuts en compétition pour les Nets, en direct sur Sky Sports, contre le Pélicans de la Nouvelle-Orléans jeudi soir.

Image:

Ben Simmons devrait faire ses débuts en compétition pour les Brooklyn Nets





Le triple All Star polarisant est un joker total pour les Nets, mais ils auront besoin de lui pour redécouvrir le jeu défensif d’élite qu’il a montré dans le passé s’ils doivent être considérés comme un sérieux prétendant au titre.

Simmons s’associe à Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont tous deux créé leur juste part de controverse ces derniers temps. Durant a remis une demande d’échange au cours de l’été, mais l’a finalement retirée sans qu’aucune offre satisfaisante ne se matérialise. Le joueur de 33 ans a évoqué des inquiétudes concernant la stabilité et la culture d’équipe, mais insiste sur le fait qu’il est engagé pour cette saison.

La demande commerciale de Durant a fait la une des journaux de Kyrie Irving, dont la décision de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus a créé une longue saga qui l’a vu manquer une grande partie de la saison en raison de restrictions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kevin Durant a expliqué pourquoi il a déposé une demande d’échange des Brooklyn Nets, mais insiste sur le fait qu’il a confiance en l’organisation à l’approche de la nouvelle saison de la NBA.



Les deux étant arrivés à Brooklyn en couple, le fait que la demande d’échange de Durant est intervenue quelques jours seulement après qu’Irving ait activé son option de joueur pour rester avec les Nets était notable, et suggère que la relation entre eux n’est peut-être pas aussi forte qu’elle l’était autrefois.

Les Nets ont fait quelques ajouts intéressants hors saison à Royce O’Neale, TJ Warren et Markieff Morris, mais un succès significatif reviendra finalement à leurs stars.

Si la saison des Nets ne démarre pas bien, il ne serait pas surprenant de voir Durant chercher une fois de plus une porte de sortie.

Wembanyama va créer un “tankathon”

Malgré le fait qu’il ne jouera pas en NBA, le Français de 18 ans Victor Wembanyama devrait encore avoir un impact énorme sur la saison.

Le grand homme de sept pieds et trois pouces est – et a longtemps été considéré – comme un verrou pour le choix numéro un lors du repêchage de l’année prochaine, avec son incroyable combinaison de taille et de compétence générant le plus d’excitation autour du repêchage depuis LeBron James. est entré dans la ligue en 2003.

Image:

On s’attend à ce que Victor Wembanyama soit le premier choix du repêchage de la NBA l’année prochaine





En conséquence, la course vers le bas de la NBA devrait être presque aussi féroce que la course vers le haut, le prix de Wembanyama étant suffisant pour transformer immédiatement n’importe quelle franchise et incitant plusieurs équipes à construire intentionnellement une équipe faible pour cette campagne, autrement connue sous le nom de “tanking”.

Wembanyama est conscient de ce qui se passe, mais insiste sur le fait qu’il tentera d’éviter le battage médiatique alors qu’il passe une saison de plus à jouer en France, où il sera sans aucun doute surveillé en personne par la moitié des dépisteurs de la NBA.

“Bien sûr, le mot et la signification du mot ‘tanking’ sont un peu bizarres”, a déclaré Wembanyama. “Et, personnellement, je ne voudrais jamais perdre. C’est une chose personnelle. Mais j’essaie vraiment de rester en dehors de ça et de ne pas m’en soucier.”

Image:

Wembanyama jouera en France cette saison





Les Utah Jazz, San Antonio Spurs, Indiana Pacers, Houston Rockets et Oklahoma City Thunder semblent prêts à mener la course, mais toute équipe intermédiaire qui prend un mauvais départ sera probablement tentée de se mettre en lice pour Wembanyama.

La bonne nouvelle pour les équipes de tankistes est que le deuxième choix prévu, Scoot Henderson, est également une perspective extrêmement prometteuse. Bien qu’il ne soit pas considéré comme un talent générationnel comme Wembanyama, Henderson est un gardien explosif qui représentera également un prix précieux pour toute équipe de la NBA.

Les Lakers feront-ils un gros échange?

Les Lakers de Los Angeles ne seront pas dans la course vers le bas, mais ils, ainsi que plusieurs autres équipes, surveilleront de très près le tirage au sort de Wembanyama.

Les Lakers possèdent toujours l’un des meilleurs coups de poing de la ligue sous la forme de LeBron James et Anthony Davis, mais au-delà de cela, leur liste manque sérieusement de talent.

Cependant, ils ont deux choix de premier tour échangeables à emballer avec le contrat expirant de Russell Westbrook, ce qui devrait les aider à fournir plus de soutien à James et Davis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



LeBron James a perdu 25 points avec 11 rebonds et trois passes décisives contre les Timberwolves en pré-saison



Normalement, cet ensemble de choix et Westbrook ne mériterait que des retours modestes, mais le fait que plusieurs équipes cherchent probablement à s’affaiblir dans l’espoir de rédiger Wembanyama pourrait jouer directement entre les mains des Lakers.

Par exemple, il y a eu des rumeurs constantes liant les Lakers à un échange avec les Indiana Pacers pour le centre Myles Turner et le garde Buddy Hield.

Bien que l’ajout de ce duo ne placerait pas les Lakers parmi les favoris pour le titre, cela en ferait certainement une équipe beaucoup plus compétitive.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James dit que c’est “super humiliant” d’être sur le point de battre le record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar en NBA



Dans cet esprit, les Lakers peuvent attendre leur heure pour voir si des opportunités plus favorables émergent d’ici la date limite des échanges de février.

Peu importe pour qui ils finissent par échanger, le succès des Lakers dépendra en grande partie de la forme physique de James et Davis, qui ont tous deux subi de multiples blessures depuis qu’ils se sont combinés pour remporter le titre 2020.

Si la paire peut retrouver la santé pour la fin de saison des affaires, il faut un individu courageux pour compter King James.

Le retour de Sion

Un joueur qui peut comprendre le processus que Wembanyama traverse est Zion Williamson, qui est devenu une sensation virale en raison de son athlétisme bizarre avant d’être choisi par les Pélicans de la Nouvelle-Orléans lors du repêchage de 2019.

Les blessures ont limité Williamson à seulement 24 apparitions lors de sa première saison, mais il commencerait à réaliser son potentiel lors de sa deuxième campagne NBA, avec une moyenne de 27 points par match alors qu’il a fait 61 apparitions lors de la saison 2020-21.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez le dunk de la nuit par Zion Williamson des Pélicans de la Nouvelle-Orléans



Cependant, cette progression a été interrompue car il a raté l’intégralité de la saison dernière en raison d’une blessure au pied, au milieu de frictions apparentes entre le joueur et l’équipe quant à savoir s’il était en assez bonne santé pour revenir.

La prudence l’a emporté alors que Williamson a résisté malgré la réalisation de superbes dunks de marque devant la caméra lors des entraînements, mais maintenant le joueur de 22 ans est de retour.

Son retour est rendu plus intéressant par le fait que les Pélicans se sont renforcés en son absence avec l’ajout de CJ McCollum, tandis que Brandon Ingram a continué de montrer qu’il est un colistier capable de Williamson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Williamson a lancé un dunk de moulin à vent 360 la saison dernière alors qu’il était resté blessé



La question avec Williamson sera toujours de savoir s’il peut rester en bonne santé, et il y a déjà eu un moment inquiétant en pré-saison, lorsqu’il s’est roulé la cheville lors du match de mercredi contre le Miami Heat.

Cependant, poussez un soupir de soulagement des fans de basket-ball, Williamson a insisté sur le fait qu’il allait “bien” et a été déclaré au jour le jour en termes de disponibilité par l’entraîneur-chef Willie Green.

Étant donné le peu que nous avons vu de Williamson en NBA, il est difficile de prédire jusqu’où les Pélicans pourraient aller s’il était en bonne santé, mais c’est sans aucun doute une équipe que les rivaux ne voudront pas voir en avril et mai.