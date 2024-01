NBA : James surpasse Curry alors que les Lakers remportent un thriller en double OT contre les Warriors

SAN FRANCISCO (AP) – Ils ont fait des allers-retours, l’un contre l’autre, deux des plus grands à avoir jamais joué, chacun croyant qu’il pouvait faire gagner à son équipe. Stepback 3, fadeaway jumpers, drives et plats. Deux prolongations.

LeBron James contre Stephen Curry. À leur meilleur.

Et à la toute fin, James a réalisé deux lancers francs à 1,2 seconde de la fin pour couronner son triple-double de 36 points, un sommet en carrière de 20 rebonds et 12 passes décisives, devançant Curry alors que les Lakers de Los Angeles résistaient aux Golden State Warriors 145. -144 samedi soir.

“C’est quelque chose dont je pourrai parler avec mes petits-enfants, parler de ma capacité à rivaliser avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps”, a déclaré James. “J’espère donc que je pourrai être cool avec mes petits-enfants à ce moment-là, c’est sûr.”

Curry a dansé à travers la peinture pour un lay-up qui a envoyé le match en prolongation. Il a renversé Anthony Davis à 3 points lors de la deuxième prolongation pour prendre l’avantage.

James a marqué les premiers points d’une deuxième séance supplémentaire et a trouvé D’Angelo Russell la fois suivante pour un 3.

“Chaque année, nous pouvons faire cela, les va-et-vient, toutes les finales, jusqu’aux séries éliminatoires de l’année dernière, après que le klaxon ait sonné ce soir, il y a eu un petit rire, nous ne pouvons pas imaginer un scénario dans lequel un match comme ce soir, son année, quoi, 21 ans et mon année 15 », a déclaré Curry. « Tous les autres gars de la ligue qui le font depuis plus de 15 ans, KD (Kevin Durant), CP (Chris Paul), c’est fou.

« Vous attendez avec impatience les batailles, mais vous appréciez également le respect mutuel de ce qu’il faut pour continuer à faire ce que vous faites à ce niveau car seules quelques personnes savent à quel point c’est difficile. Je suis heureux d’être dans ce groupe.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a dû rester concentré alors qu’il était assis de près pour être témoin de la grandeur.

“Oh, mec,” expira-t-il ensuite.

« J’essaie juste de me contrôler avant tout en tant que fan de basket-ball », a-t-il déclaré. « Ils devraient être vraiment heureux à New York, c’était un sacré match de basket, un match de basket de haut niveau. Deux légendes qui vont et viennent, deux grandes organisations. C’était amusant d’en faire partie. C’est juste une de ces victoires qui montrent notre caractère. Notre groupe se rassemble vraiment.

Curry a marqué un feu vert à 3 points avec 4,7 secondes à jouer dans la deuxième prolongation et a coulé celui sur Davis avec 1:22 à jouer pour atteindre 46 points avec neuf 3, un sommet de la saison.

Russell s’est connecté en profondeur avec 53 secondes à jouer dans la deuxième prolongation et en a également frappé un autre plus tôt dans la période après avoir également réussi deux tirs à 3 points en fin de temps réglementaire sur le chemin de 28 points.

James a marqué 12 points au cours des deux périodes de prolongation et a enregistré son troisième triple-double de la saison et le 110e de sa carrière. Davis a ajouté 29 points et 13 rebonds.

Klay Thompson a réussi un 3-égalité avec 5,9 secondes à jouer dans la prolongation initiale et un autre à la fin de la deuxième période supplémentaire avant de commettre une faute avec 1:14 à jouer lors du premier match double-OT de Golden State depuis une victoire 143-141 contre Atlanta le 2 janvier. , 2023.

Davis est revenu après une frayeur de blessure en troisième. Il a effectué deux lancers francs à 29 secondes de la fin du temps réglementaire, puis a raté le premier des deux à 14,7 secondes de la fin, donnant à Golden State le ballon 118-116. Curry a traversé la peinture pour un lay-up égalisateur avec un peu moins de 6 secondes à jouer pour forcer la prolongation.

Ces équipes de stars ont joué un autre match passionnant après que les Lakers ont battu les Warriors lors d’une demi-finale de six matchs de la Conférence Ouest l’année dernière.

Los Angeles a réussi 38 des 43 lancers francs, tandis que les Warriors n’en ont tenté que 16 – et ils n’ont pas aimé ça.

“Je pourrais commenter les lancers francs qu’ils ont tirés, mais ma mère est ici en ce moment et je veux avoir le meilleur comportement possible, donc je ne vais pas commenter leurs 43 lancers francs contre nos 16”, a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. dit. “Je ne vais pas commenter le fait que Steph ait réussi trois lancers francs en 43 minutes.”

Curry a décroché son deuxième match consécutif avec six 3 ou plus et son troisième sur cinq ainsi que son cinquième match consécutif avec 25 points ou plus. Il s’agissait de sa troisième performance à 40 points cette saison et de sa 65e en carrière.

James et Davis ont combiné pour tirer 14 sur 19 en première mi-temps et ont terminé 25 sur 49 pour la soirée et ont contribué à un avantage de rebond de 55-50.

Les Warriors ont marqué des points élevés dans la saison et leurs 23 paniers à 3 points ont été les meilleurs de la saison. Golden State a utilisé sa 15e formation de départ – avec Draymond Green et Jonathan Kuminga sur le terrain pour le premier conseil ensemble pour la première fois cette saison.

Il s’agissait d’une deuxième défaite consécutive déchirante pour les Warriors après avoir perdu 134-133 contre Sacramento jeudi soir lors d’un autre match revanche des séries éliminatoires de 2023. Les Warriors ont éliminé les Kings lors du septième match de leur match de premier tour.

Kuminga a poursuivi jeudi sa meilleure performance en carrière de 31 points avec 22 points et a marqué 20 points ou plus dans ses six meilleurs matchs consécutifs en carrière.

SUIVANT

Lakers : À Houston lundi soir pour entamer un match consécutif sur la route avec un match à Atlanta mardi.

Warriors : accueillez les 76ers mardi soir.

