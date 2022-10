NBA Heat promet de “scrap to death” dans l’Est

Si l’effort tardif de Jimmy Butler à trois points dans le septième match du match de championnat de la Conférence de l’Est de l’année dernière n’avait pas rebondi, les Miami Heat auraient atteint leur deuxième finale NBA en trois ans.

Et bien que peu de gens aient prédit que le Heat irait loin dans les séries éliminatoires la saison dernière, il est peut-être un peu surprenant que le même point de vue prévale à nouveau avant cette campagne.

Les Heat, disent les experts, n’ont tout simplement pas assez de puissance de feu pour l’emporter dans une conférence où les Celtics de Boston et les Milwaukee Bucks sont les favoris pour terminer en tête de série.

L’opinion est cool sur le Heat, en grande partie parce que le club n’a pas réussi à faire de grands pas pendant l’intersaison et est revenu avec une liste presque identique à la saison dernière.

Mais les Heat semblent aimer être négligés, utilisant ce qu’ils considèrent comme un manque de respect comme carburant pour leur feu.

“Ils ne parlent pas de nous là-bas dans les médias et tout ça”, a déclaré le centre Bam Adebayo dans une récente interview avec la radio Sirius XM. «Mais quand ça se termine, beaucoup de gens n’aiment pas nous jouer. Ils ne le font pas. Ils n’aiment pas jouer avec nous.

Adebayo soupçonne que l’absence de grandes stars, à l’exception de six fois All-Star Butler, conduit beaucoup à sous-évaluer l’équipe, mais sait que les adversaires sont bien conscients de ce à quoi ils sont confrontés sur le terrain.

« Je ne sais pas si c’est, vous savez, le scrappiness. Mais oui, nous jouons un super et moche basket-ball », a-t-il déclaré.

“Nous allons vous mettre à la ferraille à mort.”

À Erik Spoelstra, les Heat ont l’un des entraîneurs les plus titrés de la ligue et le président de l’équipe, Pat Riley, est l’une des personnalités les plus respectées dans son rôle.

Mais la figure qui incarne peut-être le mieux le style déterminé et agressif joué par le Heat n’a pas de grand titre de poste et figure à peine sur le terrain.

Udonis Haslem, né à Miami, reste sur la liste bien qu’il ait atteint l’âge de 42 ans, en grande partie à cause de son importance pour la culture des vestiaires.

Plus que simplement représenter la continuité avec le Heat de Shaqille O’Neal, Dwyane Wade et LeBron James, Haslem est à bien des égards un exécuteur des normes du Heat, comme l’a souligné si explicitement sa tristement célèbre confrontation verbale avec Butler la saison dernière.

La 20e saison NBA de Haslem sera probablement sa dernière et il considère Adebayo comme l’homme qui poursuivra son héritage en tant que «gardien» de l’approche Heat et est déterminé à pousser Butler vers le ring de championnat qui lui a échappé jusqu’à présent.

“Je veux passer le flambeau à Bam en tant que prochain porteur de la culture”, a-t-il récemment déclaré à ESPN.

“Je veux continuer à façonner et aider Jimmy à être le champion qu’il mérite d’être. Et je veux juste quitter ce vestiaire dans la bonne direction.

Le nouvel arrivant qui devra rapidement s’adapter à ces normes est le Serbe Nikola Jovic, 19 ans, un petit attaquant de 6 pieds 10 pouces qui a été repêché 27e au total et qui a fait bonne impression au début.

– Yurtseven va intensifier –

Mais bien que les noms restent les mêmes, Spoelstra pense que son équipe aura des caractéristiques différentes cette saison.

Il y a de grands espoirs pour le garde Tyler Herro, qui a disputé huit matchs de 30 points sur le banc la saison dernière et qui a été lié à un nouveau contrat à long terme. Il y a aussi une croyance que Kyle Lowry peut vraiment livrer après un effort mitigé la saison dernière suite à son échange de Toronto.

Spoelstra a également un excellent palmarès pour transformer des joueurs non repêchés en éléments clés de ses équipes et avec le départ de PJ Tucker pour Philadelphie, il pourrait y avoir une opportunité pour le centre turc Omer Yurtseven.

Yurtseven, qui s’est montré prometteur lors de son introduction dans l’équipe la saison dernière, pense que l’équipe a ce qu’il faut pour aller au-delà des réalisations de la saison dernière.

“Je pense que nous avons échoué l’année dernière parce qu’il y a eu des moments où l’équipe avait besoin d’un autre gars ou deux pour intervenir dans tous les domaines – parfois en attaque, parfois en défense”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce que je pense que nous ferons cette année.”

