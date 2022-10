NBA: Golden State Warriors face à de nouveaux défis avant l’ouverture de la saison contre LA Lakers | Nouvelles de la NBA

Les Golden State Warriors cherchent à ajouter un autre titre à leur dynastie qui définit leur époque, les Boston Celtics visent à rebondir après une performance décevante en finale et LeBron James vise le titre de buteur alors que la saison NBA 2022-23 commence cette semaine.

Une équipe des Warriors célèbre pour son unité a vu cela testé lorsque l’attaquant vétéran Draymond Green a frappé Jordan Poole au visage lors d’un entraînement plus tôt ce mois-ci, un incident pour lequel il s’est excusé.

L’idée que l’altercation pourrait causer des dommages durables à la chimie de l’équipe s’est rapidement dissipée lorsque Poole a signé samedi une prolongation de quatre ans d’une valeur pouvant atteindre 140 millions de dollars. Green, quatre fois All-Star, a été condamné à une amende mais pas suspendu pour l’incident.

“Il s’est excusé et était professionnel”, a déclaré Poole aux journalistes dimanche au Chase Center, où les Warriors lèveront mardi leur quatrième bannière de championnat en huit saisons avant d’affronter les Lakers, en direct sur Sky Sports.

“Nous prévoyons de nous comporter de cette façon … c’est vraiment tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Nous sommes ici pour gagner un championnat et continuer à accrocher des bannières.”

Les champions sont sur le point de découvrir si le combat sera trop difficile à surmonter, même pour ce groupe de stars soudées. Golden State sera parmi les favoris pour atteindre sa septième finale NBA en neuf ans, bien que l’entraîneur-chef Steve Kerr prévienne que sa récolte historique pourrait ne pas être immédiatement lancée au début de la saison.

“Je ne pense pas que nous soyons prêts à ce que nos cinq ou six meilleurs joueurs jouent plus de 30 minutes par soir”, a admis Kerr. “Nous devons donc compter sur notre profondeur, pas seulement lors de la soirée d’ouverture, mais probablement pendant les deux premières semaines. Et ça va. Je pense que nous avons une équipe vraiment profonde. Donc nous y arriverons éventuellement.”

Les Warriors n’étaient pas les seuls à faire face à des revers inattendus pendant l’intersaison mouvementée, l’entraîneur-chef des Celtics Ime Udoka ayant été suspendu d’un an en septembre pour “violation des politiques de l’équipe”.

L’entraîneur-chef par intérim Joe Mazzulla prendra désormais les rênes de l’équipe dirigée par Jayson Tatum, Marcus Smart et Jaylen Brown, qui étaient à deux victoires de livrer à la franchise légendaire son 18e championnat en juin.

Les Lakers ont faim après avoir raté les séries éliminatoires

Tous les regards seront également tournés vers les Lakers de Los Angeles et James, qui est à 1 326 points de dépasser Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps de la ligue – ce qu’il devrait faire autour du 49e match de la saison.

James, 37 ans, entame sa 20e saison et vient de terminer une campagne où il a récolté en moyenne 30,3 points par match, le deuxième plus haut de sa carrière malgré le fait que les Lakers aient raté les séries éliminatoires.

“C’est le début d’un long voyage que vous espérez et le début du marathon”, a déclaré James avant la nouvelle saison. “Tout le monde essaie de s’améliorer tout au long de la saison, c’est sûr.

Les Lakers seront sans Dennis Schroder pendant les premières semaines de la campagne, le garde subissant une procédure pour réparer les lésions ligamentaires de ce pouce.

“Ma motivation est intégrée pour renverser la situation et avoir une année beaucoup plus améliorée par rapport à ce qui s’est passé l’année dernière”, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. “Donc, félicitations aux Warriors, les champions de l’année dernière, mais cette année est une toute nouvelle saison et nous avons faim. Nous avons aussi une puce sur notre épaule.”

