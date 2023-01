NBA Front Office Confidential: Les Raptors détiennent la clé de l’ouverture du marché commercial

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Si vous attendez une action commerciale de la NBA, vous ne pouvez pas être un fan des Raptors de Toronto. En fait, vous êtes fan de toutes les équipes auxquelles ils jouent, au moins pour la semaine prochaine.

Les équipes qui cherchent à bouger, selon des sources de la ligue, attendent de voir si le président de l’équipe des Raptors, Masai Ujiri, décide de rester fidèle ou commence le démantèlement d’une équipe qui a été bien en deçà des attentes et a une foule d’agents libres potentiels cette l’été.

Et plus ils perdent d’ici la date limite du 9 février, meilleures sont les chances qu’Ujiri retravaille sa liste et se tourne vers l’une des superstars potentielles du prochain repêchage.

“Toronto est le domino n ° 1 dans tout cela”, a déclaré un directeur général de la Conférence de l’Est. “Ils ont trois pièces potentielles qui susciteraient l’intérêt. S’ils sortent indemnes de la prochaine étape, ils resteront peut-être avec ce qu’ils ont. Mais s’ils sont écrasés au cours des sept ou huit prochains jours, Masai pourrait décider de faire quelques changements.”

Les Raptors occupent la 12e place de la Conférence Est après avoir entamé un swing de sept matchs sur la route de l’Ouest avec une victoire sur les Kings de Sacramento et une défaite contre les Golden State Warriors. Ils disputent leur deuxième match en autant de nuits samedi contre les Portland Trail Blazers. Ensuite, c’est à Phoenix, Utah, Houston et Memphis, retour à la maison le 6 février.

La raison pour laquelle les résultats à court terme de Toronto pourraient influencer les plans à long terme d’Ujiri est que leur zone arrière de départ, le meneur Fred Van Vleet et le tireur Gary Trent Jr., peuvent se retirer de leurs contrats cet été. Van Vleet a démenti les informations selon lesquelles il aurait refusé une prolongation de 113 millions de dollars sur quatre ans des Raptors avant la saison, affirmant qu’il n’y avait pas d’offre “formelle”. Même s’il y en avait eu, il semble que Van Vleet souhaite un accord comparable à celui de 130 millions de dollars sur quatre ans que Tyler Herro a signé avec le Miami Heat.

Si Toronto a choisi de rendre Van Vleet disponible, des sources de la ligue affirment qu’il est l’un des trois meneurs que les Clippers de Los Angeles ont ajouté à leur liste, Mike Conley du Jazz et Kyle Lowry du Heat étant également sur leur liste de considération. Il est raisonnable de penser que Van Vleet, 28 ans, serait leur premier choix en tant que plus jeune des trois et le plus récent All-Star. Et s’il y a un propriétaire qui n’a pas hésité à répondre aux exigences actuelles du contrat des joueurs, c’est le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, qui a déjà la troisième liste la plus chère de la ligue.

Trent Jr. pourrait également susciter l’intérêt en tant qu’entretoise au sol de 24 ans. Il s’est régulièrement amélioré au cours de sa carrière de cinq ans et a tiré 35% ou mieux sur 3s tout en faisant en moyenne plus de sept tentatives par match depuis son année recrue. Il devrait gagner 18 millions de dollars la saison prochaine, ce qui signifie que s’il s’engage, il faudra peut-être près de 100 millions de dollars à Toronto pour le garder également dans le giron.

Le véritable prix potentiel sur la liste des Raptors, cependant, est l’attaquant OG Anunoby. Bien que sa production offensive soit légèrement inférieure à celle de Trent Jr. et qu’il n’ait pas les références All-Star de Van Vleet, des sources de la ligue affirment qu’il inspirerait la guerre d’enchères la plus féroce. Raison: son âge (25 ans), son gabarit (6 pieds 7 pouces, 232 livres) et sa défense tenace (actuel leader de la ligue en interceptions avec 2,1), qui accompagne une moyenne de 17 points et un coup fiable de 3 points ( 36 %). Il a tout ce que les équipes convoitent dans un attaquant assez fort pour défendre le poteau et assez rapide pour couvrir le périmètre dans le match d’aujourd’hui.

« Un jeune joueur polyvalent à son apogée ? » a déclaré le directeur général de la Conférence de l’Est. “A mille pour cent, il serait le meilleur joueur disponible à la date limite.”

Son contrat est également attractif. Contrairement à Van Vleet et Trent, Jr., Anunoby est signé jusqu’à la saison prochaine à 18,6 millions de dollars très favorables à l’acheteur, donnant à tous ceux qui l’ont acquis cette saison et la suivante avant de devoir s’engager envers lui. Et s’ils ne le faisaient pas, pour une raison quelconque, ils savaient qu’il serait un atout.

“OG serait un prix substantiel”, a déclaré un dépisteur de la Conférence Ouest.

“Joueur trois-et-D avec taille, qui rebondit. Contrat raisonnable.”

Alors pourquoi Ujiri envisagerait-il même de l’échanger ?

Des sources de la ligue disent qu’Anunoby n’est pas heureux à Toronto, et bien que la raison n’ait pas été précisée, Ujiri a la réputation de se déplacer rapidement si un joueur veut être ailleurs.

Ujiri n’a pas pu être joint pour un commentaire.

Les options de repli pour les équipes qui cherchent à ajouter un joueur dans le moule d’Anunoby sont Jae Crowder de Phoenix et Jarred Vanderbilt d’Utah.

Mais personne n’est susceptible de faire un geste pour acquérir l’un ou l’autre jusqu’à ce qu’il sache quelles sont ses chances d’atterrir Anunoby. Et la disponibilité d’Anunoby pourrait dépendre de – eh bien, vous le savez déjà.

LE COMMERÇANT DAN POURRAIT RESTER PAT : S’il y a une croyance qui prévaut parmi les fans, les médias et les dirigeants, c’est que le président de l’équipe d’Utah Jazz, Danny Ainge, continuerait à un moment donné cette saison son démantèlement de la liste qui a commencé avec l’échange des All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert l’été dernier. Conley, Vanderbilt, Malik Beasley et Jordan Clarkson ont tous été mentionnés comme des cibles commerciales potentielles pour d’autres équipes, probablement parce qu’ils ont reçu un signal d’Ainge indiquant qu’ils pourraient être disponibles.

Mais “Trader Dan”, comme il est devenu connu pendant son mandat avec les Celtics de Boston, est également réputé pour parler d’accords beaucoup plus souvent que pour en conclure un. Plusieurs dirigeants qui le connaissent bien ont déclaré que cette année ne pourrait pas être différente.

“Il ne change jamais”, a déclaré un éclaireur. “Il conclura un accord s’il aime le rapport qualité-prix. S’il n’y a pas d’offres qui lui plaisent, il ira jouer au golf. Il n’a pas peur de travailler comme signe et échange l’été ou de ramener un gars.”

QUE PEUT FAIRE RUI POUR LES LAKERS ? : Les fans des Lakers semblaient satisfaits de l’acquisition par le directeur général Rob Pelinka de l’attaquant Rui Hachimura des Wizards de Washington en échange de Kendrick Nunn et de trois choix de deuxième ronde. Un directeur général de la Conférence Ouest a suggéré que cela devait être le plus grand facteur de motivation pour que Pelinka le fasse. Pelinka, et par extension la propriétaire Jeanie Buss, a été critiquée par les fans et les médias pour ne pas avoir entouré LeBron James, 38 ans, avec plus de talent.

“C’est un prix élevé, mais maintenant il peut dire qu’il a fait quelque chose”, a déclaré le directeur général à propos de l’échange. “Cela enlève une partie de la chaleur. Je ne sais pas pourquoi il le ferait autrement. Je ne pensais pas que c’était un bon échange. Rui leur donne un peu plus de taille et un défenseur légèrement meilleur, mais il est sujet aux blessures, dont ils ont déjà assez, et son contrat est un problème.”

Hachimura sera joueur autonome avec compensation cet été. Les Lakers ont indiqué qu’ils prévoyaient de le signer pour une extension, mais la rapidité avec laquelle ils le font – et à quel prix – pourrait avoir un impact sur leur capacité à ajouter d’autres mises à niveau. L’offre de qualification de Hachimura pour la saison prochaine est d’environ 8,5 millions de dollars et le montant du plafond salarial gelé jusqu’à ce qu’il signe cette offre, ou une prolongation, est supérieur à 18 millions de dollars.

“Pour être honnête, je n’ai jamais été un grand fan”, a déclaré un dépisteur de la Conférence de l’Est. “Je peux parfois obtenir des seaux, mais en ce qui concerne le fait d’être un joueur percutant dans une équipe gagnante, je ne le vois tout simplement pas. J’ai également des questions sur ses sensations et son QI.”

Mais tout le monde n’était pas sur Hachimura ou l’affaire. Pour lui donner une tournure positive, les Lakers ont retourné un garde de tir non repêché (Nunn) et trois choix de deuxième tour pour un attaquant puissant avec une plage de trois points qui était le neuvième choix du repêchage de 2019.

“Rui a très bien joué ces derniers temps, et je suis sûr qu’il peut être un tireur à 3 points à 30% de manière constante”, a déclaré un deuxième dépisteur de la Conférence de l’Est. “Il peut jouer à n’importe quel poste d’attaquant. Pouvoir jouer à plusieurs postes est toujours un plus.”

Un troisième dépisteur de la Conférence de l’Est a déclaré: “Voler un accord pour les Lakers. Évaluation rare pour leur front office.”

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, “Rebound”, sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et “Yao: A Life In Two Worlds”. Il a également un podcast quotidien, “On The Ball with Ric Bucher”. Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

Les meilleures histoires de FOX Sports :