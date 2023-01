NBA Front Office Confidential: la rumeur de retour de James Harden à Houston déconcerte la NBA

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Si vous vous demandez pourquoi, avec une séquence de sept victoires consécutives en main, un rapport a fait surface — le jour de Noël, rien de moins ! – que le gardien des 76ers de Philadelphie James Harden est prêt à retourner à Houston pour jouer pour les Rockets de dernière place, vous n’êtes pas seul.

Les scouts et les GM cherchent également une réponse. Parce que Harden retourner à Houston n’a aucun sens. Évidemment pas pour les 76ers. Ni pour les Rockets en reconstruction. Et certainement pas pour Harden, après avoir pris un salaire réduit cette saison pour permettre aux Sixers de refortifier leur alignement pour une course au championnat.

“J’ai dit (au président des opérations de basket-ball des Sixers) Daryl (Morey) d’améliorer la liste, de signer qui nous devions signer et de me donner tout ce qui restait”, a déclaré Harden à Yahoo l’été dernier. “C’est à quel point je veux gagner. Je veux concourir pour un championnat. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à en prendre moins pour nous mettre en position d’accomplir cela.”

Pour être clair, Harden n’a pas complètement rejeté le rapport. Il a nié savoir d’où cela venait et a déclaré qu’il était “très excité” d’être à Philadelphie.

Et c’est peut-être le révélateur, car tant qu’il ne le réfute pas catégoriquement, la menace qu’il pourrait laisser vit dans l’esprit de celui qui était censé l’entendre. Les deux possibilités de qui cela pourrait être reflètent exactement à quel point les affaires byzantines en NBA peuvent être.

“La raison conventionnelle serait que Harden veut créer un effet de levier pour obtenir ce qu’il veut signer à nouveau avec Philadelphie”, a déclaré un directeur général de la Conférence de l’Est. “La raison non conventionnelle serait que Daryl – le président de l’équipe Daryl Morey – doit créer un effet de levier avec ses propriétaires pour obtenir de James ce qu’il lui a déjà promis.”

Pour ceux qui n’étaient pas sur la grille l’été dernier, Harden a renoncé à la dernière année de son contrat précédent, qui lui aurait payé 47,4 millions de dollars pour signer un contrat de deux ans, avec une autre option de joueur qui lui rapporte 33 millions de dollars cette saison. Cela seul a soulevé des questions quant à savoir s’il l’avait fait en sachant que les Sixers le compenseraient dans un accord ultérieur pour les 14 millions de dollars qu’il avait sacrifiés, ce qui pourrait être considéré comme un contournement du plafond salarial de la part des Sixers. Lorsqu’un accord similaire a été découvert entre l’attaquant Joe Smith et les Timberwolves du Minnesota en 1999, il a coûté à l’équipe quatre choix de premier tour consécutifs et une amende de 3,5 millions de dollars.

Le vice-président des opérations de basket-ball des Timberwolves, Kevin McHale, a déclaré à l’époque: “Il y a huit à 10 équipes qui font ça tout le temps. Ils sont juste bons dans ce domaine. Nous sommes mauvais.”

Mais si une entente entre Harden et Morey est déjà en place, pourquoi la nécessité de créer un effet de levier en menaçant de partir ? Eh bien, avec les 76ers qui ne fonctionnent pas aussi bien que prévu avec la re-signature de Harden et l’ajout de l’attaquant PJ Tucker sur un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans, les 76ers peuvent avoir des doutes sur exactement combien ils veulent pour investir dans le gardien de 33 ans criblé de blessures qui a déjà raté près de la moitié de ses matchs cette saison.

La question devient : qui a ces doutes ? Aucun des dépisteurs ou des directeurs généraux à qui j’ai parlé ne pense que quoi que ce soit ait changé entre Morey et Harden, dont la relation étroite s’est forgée à Houston lorsque Morey était en charge des Rockets. Morey a acquis Harden, alors sixième homme, du Thunder d’Oklahoma City en 2012, et l’a aidé à devenir huit fois All-Star, trois fois champion des buteurs, MVP de la ligue et l’un des 75 grands joueurs de tous les temps de la ligue.

“L’affection est réelle”, a déclaré le directeur général de la Conférence de l’Est.

Lorsque Morey est parti rejoindre les Sixers, Harden a demandé peu de temps après d’être échangé. Il a fini par faire un détour par les Brooklyn Nets pour 80 matchs sur des parties de deux saisons, mais ils ont finalement été réunis à la date limite des échanges la saison dernière dans le cadre de l’accord qui a envoyé Ben Simmons à Brooklyn. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé, selon des sources de la ligue, que Morey n’a pas pu le faire venir directement de Houston à Philadelphie.

Mais rien n’indique que la relation amicale que Harden entretient avec Morey s’étende à Josh Harris, le principal propriétaire des Sixers. Harris voudra peut-être garder Harden mais pas avec le genre de contrat que Morey a promis à Harden afin de le faire accepter de prendre moins cette saison.

“C’est une théorie folle”, a admis le directeur général de la Conférence Est, “mais cela aurait du sens. Daryl aurait l’air mauvais s’il ne pouvait pas tenir ce qu’il avait promis à James.”

Les Rockets, pour leur part, sont ouverts à l’ajout d’un leadership vétéran à leur équipe extrêmement jeune – Eric Gordon et Boban Marjanovic sont les seuls Rockets avec plus de trois ans d’expérience – et ont suffisamment d’espace pour signer un agent libre à prix élevé. . Mais Harden serait-il le genre de vétéran qu’une équipe chercherait à encadrer les jeunes joueurs?

“Euh, non”, a déclaré le directeur général de la Conférence de l’Est en riant.

Et les Rockets ont-ils suffisamment de talent pour que Harden puisse raisonnablement s’attendre à concourir pour un titre? Encore une fois, le consensus parmi plusieurs scouts et GM était non. Seulement si, selon un dépisteur de la Conférence de l’Est, les Rockets décrochent Victor Wembanyana lors du prochain repêchage.

“Mais beaucoup de jetons devraient tomber aux bons endroits”, a déclaré le dépisteur. “Et cela n’explique toujours pas le moment où le rapport sort maintenant.”

Donc, aussi fou que cela puisse être, aucun autre dirigeant ou éclaireur ne pourrait trouver une meilleure explication. “Bizarre des deux côtés”, a déclaré un cadre. “Fou”, a dit un autre. “Très étrange”, a déclaré un éclaireur. “Ça n’a pas de sens.”

Du moins pas pour l’instant.

PALACE INTRIGUE À ATLANTA : L’annonce que le président de l’équipe des Atlanta Hawks, Travis Schlenk, revenait à un rôle consultatif plus tôt cette saison a pris le reste de la ligue au dépourvu autant que les nouvelles de Harden. La seule certitude est que personne ne croit que Schlenk a brusquement décidé qu’il voulait un changement de style de vie.

Une source de la ligue a déclaré que cette décision était inspirée par la relation aigre entre Schlenk et le meneur All-Star Trae Young et le directeur des opérations de basket-ball de l’équipe Nick Ressler, fils du propriétaire principal des Hawks, Tony Ressler.

Nick Ressler, Young, et le remplaçant de Schlenk, le directeur général Landry Fields, sont proches et déterminés à construire autour de Young, selon des sources de la ligue. La décision d’acquérir DeJounte Murray des San Antonio Spurs l’été dernier a été conçue par eux, et non par Schlenk, selon ces sources.

Une autre décision qui n’a pas été signalée, selon une source de la ligue, est que le directeur du dépistage Stephen Giles a également été écarté, et Grant Liffman – un dépisteur embauché l’été dernier et colocataire de l’université de Fields – a été promu, bien que les détails exacts de son nouveau rôle n’était pas connu.

