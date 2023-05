NBA Front Office Confidential : Est-il temps pour les Warriors de se reconstruire ?

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les Golden State Warriors sont au point d’inflexion que chaque dynastie atteint finalement, lorsqu’elle doit décider si la chimie et l’expérience collective de ses principaux joueurs peuvent surmonter leur détérioration naturelle due à l’âge et aux blessures, et faire une autre course réussie au plus gros prix de la NBA. .

Ou, s’il est temps de tourner la page.

« Il y a la chose » éthique « normale à faire », a déclaré un dirigeant de la Conférence de l’Est, « qui consiste à continuer à payer les icônes de la franchise et à laisser les choses décliner progressivement. Mais si votre objectif était de maximiser le succès à long terme de la franchise, alors la décision est d’échanger ces gars une fois que la fenêtre de titre est fermée. »

Les premiers signaux des Warriors sont qu’ils espèrent garder leur noyau de championnat composé de Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson ensemble pendant au moins une saison de plus. Mais il y a suffisamment de questions quant à savoir si cela est possible – à commencer par l’incertitude concernant l’architecte principal de l’équipe, le directeur général Bob Myers – qu’il semblait utile de savoir quelles équipes pourraient être intéressées si Golden State décidait de commencer le processus de reconstruction.

Green a attiré le plus de spéculations tout au long de la saison de la part des dépisteurs et des directeurs généraux rivaux sur la possibilité d’être disponible. L’entraîneur Steve Kerr a tenté d’écraser cette idée dans ses remarques en séries éliminatoires.

« Si Draymond n’est pas de retour, nous ne sommes pas un prétendant au championnat », a-t-il déclaré. a dit. « Nous le savons. Il est si important pour gagner, pour qui nous sommes. Je veux absolument qu’il revienne. »

Green, qui peut se retirer de la dernière année d’un contrat qui lui rapporterait 27,5 millions de dollars la saison prochaine, a également indiqué peu de désir d’aller ailleurs.

« Je vous le dis depuis des années, je veux être un guerrier pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré. « Je veux sortir avec les mêmes mecs avec qui je suis monté. »

Mais avec des rapports qui font qu’il semble de plus en plus probable que Myers pourrait partir à l’expiration de son contrat le mois prochain, et une nouvelle convention collective qui devrait entrer en vigueur la saison prochaine qui écrasera fiscalement les Warriors pour avoir la masse salariale la plus lourde de la ligue, il reste à voir si le propriétaire Joe Lacob est prêt à y arriver.

Sur la base de conversations avec plusieurs directeurs généraux et éclaireurs, Green est considéré comme le plus susceptible d’être déplacé si Lacob cherche à entamer une reconstruction et à alléger son fardeau fiscal de luxe.

Les équipes mentionnées étaient les Detroit Pistons (ils ont un surplus de jeunes talents et le natif du Michigan et l’ancien de l’État du Michigan rentreraient chez eux en tant que vétéran avec un pedigree de championnat pour diriger leurs jeunes talents restants), les Phoenix Suns (il s’intégrerait parfaitement comme un ancrage défensif et un meneur de jeu offensif à côté de Kevin Durant et Devin Booker en remplacement du meneur de jeu vieillissant et souvent blessé Chris Paul) et des Lakers de Los Angeles (il aiderait à atténuer les responsabilités de meneur de jeu de LeBron James et les exigences défensives d’Anthony Davis) .

Un éclaireur de la Conférence de l’Ouest a pris note du fait que Green offrait des conseils gratuits sur les séries éliminatoires aux Lakers – suggérant dans son podcast qu’ils mettaient Jarred Vanderbilt sur le meneur des Nuggets Jamal Murray – et sa longue étreinte avec James, son collègue client de l’agence Klutch, après James et les Lakers a terminé la saison des Warriors avec une victoire dans le match 6 le week-end dernier.

« Je pense que Klutch et LeBron amènent Draymond à Los Angeles », a-t-il déclaré.

Un directeur général de la Conférence de l’Est a placé les Suns en tête de liste en raison des liens naturels de Green avec un autre ancien de l’État du Michigan et propriétaire des Suns, Mat Ishbia, et le bras droit non officiel d’Ishbia, l’ancienne légende des Pistons, Isiah Thomas.

« La seule façon pour lui de se retirer est logique si quelqu’un dit à huis clos: » Eh bien, nous vous donnerons deux ans pour 40 millions de dollars « », a déclaré le directeur général. « Ce n’est pas le même défenseur. Il ne peut vraiment pas marquer. Tous ces histrioniques. Ceux qui travaillent à Golden State, mais ce n’est pas un spectacle itinérant. La plupart de ces entraîneurs et directeurs généraux auraient peur de lui. La seule raison pour laquelle je dis Phoenix est le propriétaire est de l’État du Michigan. Il a Isiah Thomas pour l’aider. Ils pourraient peut-être gérer Draymond. Je sais pertinemment que Draymond compte sur Phoenix pour lui donner un certain effet de levier.

Le membre principal qui a le plus chuté est Thompson. Il a fait un retour miraculeux après une absence de deux ans en raison de deux blessures graves pour aider les Warriors à remporter le titre 2022, mais était une coquille de lui-même dans ces séries éliminatoires, tirant à 34% depuis le terrain contre les Lakers, marquant un total de 27 points lors des trois derniers matchs et en difficulté défensive. Thompson, 33 ans, entrera dans la dernière année d’un accord de salaire maximum la saison prochaine qui lui rapportera plus de 43 millions de dollars, mais il a déjà indiqué qu’il s’attend à ce que les Warriors lui offrent une prolongation de salaire maximum.

« C’est un miracle que ce gars joue encore », a déclaré le dépisteur de la Conférence Ouest. « L’avez-vous regardé pendant les échauffements? Sa jambe droite avait l’air totalement atrophiée et il n’a jamais atterri seul dessus. Je l’admire. C’est un bâtard difficile à jouer sur cette jambe à ce niveau. »

Pourtant, le scénario le plus probable, ont suggéré plusieurs dirigeants, est que les Warriors cherchent à traiter plusieurs jeunes joueurs pour re-fortifier le casting autour des trois stars principales. Les meilleurs candidats à déplacer sont l’attaquant de deuxième année Jonathan Kuminga, qui a joué avec parcimonie en séries éliminatoires, et le tireur Jordan Poole, qui est également tombé en disgrâce cette séries éliminatoires, tirant 34% au total et 25% au-delà de l’arc. La relation entre Poole et Green ne s’est jamais tout à fait rétablie après qu’une vidéo soit devenue virale de Green frappant Poole lors d’un entraînement de pré-saison.

« Poole est un joker », a déclaré le dépisteur de la Conférence Ouest. « Certaines équipes comme Houston ou Detroit pourraient être assez désespérées pour s’en prendre à lui. »

L’exécutif de la Conférence de l’Est a appuyé cette idée.

« Ils devraient échanger Poole s’ils peuvent obtenir quelque chose de bon pour lui », a-t-il dit, « et ils devraient échanger Kuminga contre de la valeur si possible. Je ne peux pas imaginer qu’il existe un moyen de passer de Klay ou Dray qui les aide suffisamment à être vaut la peine de jeter les icônes de franchise.

« Je pense qu’ils l’ont ramené un an de plus. »

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

