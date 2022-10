NBA et Reliance Retail lancent une vaste gamme de produits NBA en Inde

La National Basketball Association (NBA) et Reliance Retail Ltd., le plus grand détaillant indien avec plus de 15 800 magasins dans tout le pays, ont annoncé aujourd’hui une collaboration pluriannuelle pour lancer une vaste gamme de produits NBA en Inde.

Dans le cadre de cette collaboration, Reliance Retail a présenté aujourd’hui une large sélection de produits de marque de l’équipe et de la ligue de la NBA aux fans en Inde, y compris une gamme complète de vêtements pour adultes et jeunes, d’accessoires, de fournitures de rentrée scolaire, de jouets, d’objets de collection et plus encore. . La nouvelle marchandise est disponible pour les fans dans certains magasins Reliance Retail à travers le pays et sur les plateformes de commerce électronique de Reliance Retail. De plus, Reliance Retail offrira aux fans et aux clients qui visitent ses magasins des expériences interactives de la NBA, y compris des tirages au sort, des activations de la Reliance Foundation Jr. NBA, des faits saillants des jeux NBA et du contenu connexe sur les téléviseurs en magasin, et plus encore.

La collaboration s’appuie sur la relation de longue date de la NBA avec Reliance, qui comprend le programme Reliance Foundation Jr. NBA, des accords de diffusion et de streaming pluriannuels avec Viacom18 et Jio, et une collaboration avec Lakmé Fashion Week qui a offert aux créateurs de mode de toute l’Inde la possibilité de créer des Collections capsules de la NBA.

« Reliance est un partenaire de confiance de la NBA depuis des années, et grâce à cette collaboration, nous sommes impatients de renforcer ensemble notre présence dans le commerce de détail en Inde », a déclaré Rob Millman, vice-président senior de la NBA, International Licensing and Business Development. “Alors que la popularité de la NBA en Inde continue de croître, rendre les produits plus largement disponibles reflète notre engagement à offrir aux fans indiens une expérience NBA plus large.”

“Nous sommes ravis de travailler avec Reliance Retail pour élargir la gamme de produits NBA disponibles pour nos fans en Inde”, a déclaré Siddharth Chury, vice-président associé des partenariats mondiaux de NBA Inde.

« En tant que détaillant de sport et de style de vie de premier plan, Reliance Retail nous aidera à répondre à la demande croissante de produits de marque NBA et permettra à nos fans d’exprimer leur fandom NBA à travers une gamme étendue de marchandises et de vêtements. Grâce à l’intégration de ces plateformes de vente au détail avec nos initiatives de base et d’engagement des fans, nous visons à offrir à nos fans des expériences NBA qui vont bien au-delà d’une simple destination de shopping.

“La NBA est l’une des ligues sportives les plus suivies au monde, et Reliance Retail est ravie d’offrir une vaste gamme de marchandises aux fans de la NBA en Inde”, a déclaré Akhilesh Prasad, président et chef de la direction de Reliance Retail Ltd (mode et style de vie).

“Notre objectif est de faire en sorte que les magasins Reliance Retail soient la destination de choix pour les fans de la NBA à travers le pays.”

