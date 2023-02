“NBA est la nouvelle WWE”, Twitter réagit au combat Mo Bamba contre Austin Rivers

Le match NBA entre Minnesota Timberwolves et Orlando Magic a été entaché de controverse après une altercation sur le terrain au Target Center de Minneapolis. L’incident s’est produit devant le banc du Magic lors du troisième quart-temps du match. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la bagarre a eu lieu. Le combat semblait avoir commencé entre le centre de Magic Mo Bamba et le garde des Timberwolves Austin Rivers. Bamba et Rivers faisaient partie des cinq joueurs à être expulsés dans le match. Le gardien magique Jalen Suggs et les attaquants des Timberwolves Taurean Prince et Jaden McDaniels étaient les trois autres joueurs à être expulsés. Les choses se sont réchauffées lorsque Rivers a été repéré près du banc de Magic à la fin du troisième quart. Bamba est sorti du banc et a soudainement attaqué Rivers. Le duo a échangé des coups de poing alors que d’autres joueurs s’impliquaient également.

Les images de l’incident sont devenues virales en un rien de temps alors que les fans partageaient leur point de vue sur la question. Une personne a commenté avec effronterie: “Tout le monde se bat ces derniers jours, qui est le prochain?”

tout le monde s’est battu ces derniers jours qui est le prochain lmao?— Losomorris (@loso_morris) 4 février 2023

Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « C’est comme si c’était un combat à chaque match maintenant. Pourquoi tout le monde est si en colère ?

C’est comme si c’était une bagarre à chaque match maintenant pourquoi tout le monde est si en colère ? – hannan (@__1xnan) 4 février 2023

“Austin Rivers crée du contenu pour le podcast de la semaine prochaine”, a lu un commentaire.

Austin Rivers crée du contenu pour le podcast de la semaine prochaine – guinness (@tauger) 4 février 2023

Un utilisateur de Twitter a qualifié la NBA de nouvelle WWE. « La NBA est la nouvelle WWE. Je me demande s’ils suivent également le script », lit-on dans la réponse.

NBA la nouvelle WWE… je me demande s’ils suivent aussi le script – le père de Novi… (@ ARhynehardt15) 4 février 2023

Après la fin du match, Austin Rivers s’est ouvert sur l’incident. Rivers a révélé que le comportement de Bamba l’avait en fait exaspéré.

« Je ne vais pas vraiment entrer dans ce qu’il a dit. Je ne vais pas dénoncer le mec ou quoi que ce soit, mais je n’aimais pas la façon dont il me parlait – sans raison aussi. Je ne connais même pas ce mec, je ne sais rien de lui. Évidemment, je sais juste qu’il est un joueur du Magic. Et il a continué à parler, de sorte que la prochaine possession quand je suis allé là-bas, j’ai juste dit: ‘Tu sais, reste à peu près respectueux, mon frère.’ Je n’essaie pas de me présenter comme un dur à cuire. Ce n’est même pas mon MO. Mais, pour tous ceux qui me connaissent, je ne laisserai personne me manquer de respect ou parler de façon folle », a déclaré Austin Rivers après le match.

\Magic a réussi à prendre le dessus sur Timberwolves 120-127 dans le match de vendredi. Cole Anthony a inscrit 20 points pour guider Magic vers une victoire retentissante.

