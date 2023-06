NBA Draft : Quelle est exactement la taille du meilleur espoir Victor Wembanyama ?

La grande tâche de déterminer la taille de Victor Wembanyama n’est pas encore terminée.

Le choix n ° 1 attendu au repêchage de la NBA pourrait être de 7 pieds 4 pouces. Peut-être pas, cependant. Bien que la ligue l’énumère à cette hauteur dans le projet de guide sur son site Web médiatique, ce n’est pas officiel.

Revenez en septembre.

C’est la date limite pour les San Antonio Spurs – en supposant qu’ils prennent Wembanyama avec le premier choix comme prévu jeudi soir – pour soumettre une hauteur officielle pour lui sans chaussures à la ligue.

La taille de Wembanyama indiquée dans le projet de guide tombe au milieu de rapports contradictoires sur la taille du Français. Ce n’est pas officiel, cependant, car Wembanyama n’a pas assisté au NBA Draft Combine en mai, où les perspectives sont mesurées.

Wembanyama, qui est arrivé à New York lundi et devait lancer le premier lancer avant un match des Yankees mardi, a déclaré qu’il avait une fiche de 7-3 en octobre lors des matchs d’exhibition de son équipe professionnelle française à Las Vegas. Mais, à seulement 19 ans, il est possible qu’il n’ait pas fini de grandir à ce moment-là.

Cela expliquerait pourquoi une recherche sur Internet de sa taille donne tout de 7-2 à 7-5.

Pas que cela compte vraiment pour les Spurs, qui seront probablement les premiers à savoir avec certitude à quel point Wembanyama est grand.

Reportage de l’Associated Press.

