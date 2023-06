NBA Draft 2023 : Victor Wembanyama No.1 Pick par San Antonio Spurs

Le Français Victor Wembanyama a été choisi avec le premier choix du repêchage de la NBA par les San Antonio Spurs jeudi, déclenchant des célébrations folles alors que le club texan se délectait d’avoir débarqué l’adolescent doué considéré comme un talent unique dans une génération.

Le joueur de 7 pieds 4 pouces (2,24 m) de 19 ans a étreint des membres de sa famille alors que les Spurs confirmaient une décision qui n’était qu’une simple formalité depuis que San Antonio avait reçu la sélection n ° 1 lors du repêchage le mois dernier.

« Je viens d’accomplir quelque chose dont j’ai rêvé toute ma vie », a déclaré Wembanyama après l’annonce de son statut de n°1 par le commissaire de la NBA, Adam Silver, au Barclays Center de New York.

« En entendant cette phrase d’Adam Silver, j’en ai tellement rêvé – je dois pleurer », a-t-il ajouté.

Wembanyama est largement considéré comme un talent transformationnel, qui arrive dans la NBA en tant que choix n ° 1 le plus convoité depuis l’entrée de LeBron James dans la ligue en 2003.

À San Antonio, les fans des Spurs se sont rassemblés dans le centre AT&T de l’équipe d’une capacité de 19 000 places pour regarder la cérémonie de repêchage sur un écran géant et ont hurlé de joie lorsque la sélection de Wembanyama a été confirmée.

Des célébrations ont également éclaté dans les rues de la ville du Texas, avec des fans klaxonnant pour célébrer la sélection de Wembanyama.

« Mon message pour eux est que je vais me donner à 100%, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire gagner cette franchise, pour avoir un impact sur la franchise, la base de fans et la communauté », a déclaré Wembanyama.

Wembanyama a coupé une figure détendue depuis son arrivée aux États-Unis plus tôt cette semaine, balayant le battage médiatique qui a bondi dans la préparation du repêchage.

Jeudi, le Français, vêtu d’un costume vert foncé, a joyeusement signé des autographes pour les fans dans les minutes qui ont précédé le début de la cérémonie de repêchage.

Dans une interview avec ESPN avant sa sélection, Wembanyama a déclaré qu’il savourait le défi d’être une star à la fois sur et en dehors du terrain.

Plus que du basket

« Je sais que je peux apporter bien plus que du basket à une franchise », a déclaré Wembanyama.

« Mon objectif sera toujours de gagner des titres, évidemment. Mais aussi à la communauté, à la franchise, à la base de fans, je sais que je peux apporter tellement plus. »

Wembanyama débutera sa carrière dans la NBA sous l’œil attentif de l’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, le vénéré de 74 ans qui a mené San Antonio à cinq championnats de la NBA depuis sa prise de fonction en 1996.

« Nous sommes ravis d’avoir pu embarquer Victor », a déclaré Popovich lors d’une conférence de presse à San Antonio jeudi.

« N’importe qui serait ravi d’obtenir le choix numéro un. Je suis très excité. Vous ne voulez pas que je saute et que je descende, ou que je fasse un spectacle, n’est-ce pas ? Je ferais un saut périlleux mais je serais absent pendant trois mois. »

Popovich a quant à lui rejeté les invitations à comparer Wembanyama à certains des plus grands de l’histoire de la NBA.

« Je ne compare pas les joueurs, cela n’arrivera jamais », a déclaré Popovich. « C’est Victor – et c’est ce que je veux qu’il soit, et c’est qui moi-même et mon équipe entraînerons. »

Wembanyama a quant à lui reçu un message de félicitations du président français Emmanuel Macron.

« Vous nous faites déjà rêver… aucun doute là-dessus : vous allez changer la donne », a écrit Macron sur Twitter.

Avec son mélange potentiellement dominant de taille et de compétence, Wembanyama a déjà attiré une légion d’admirateurs à travers la NBA avant même de mettre les pieds dans la ligue.

LeBron James dit que les compétences de Wembanyama font de lui moins une « licorne » et « plus comme un extraterrestre ».

« Personne n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui, d’aussi fluide et aussi gracieux qu’il est sur le sol », a déclaré James l’année dernière.

« Il est à coup sûr un talent générationnel. »

Si Wembanyama parvient à être à la hauteur du battage médiatique, il pourrait éventuellement être l’un des visages de la NBA pour les années à venir, avec des stars telles que James, Stephen Curry et Kevin Durant bien dans la phase finale de leur carrière de joueur. .

Les responsables de la NBA, quant à eux, affirment qu’il existe déjà des preuves d’un « effet Wembanyama », citant des pics sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

« Victor est un jeune joueur incroyablement prometteur qui a apparemment tous les attributs d’un vrai changeur de jeu », a déclaré le sous-commissaire de la NBA, Mark Tatum.

