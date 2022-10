NBA : Donovan Mitchell et Darius Garland parmi six nouveaux duos à surveiller lors de la saison 2022-23 | Nouvelles de la NBA

Un mélange d’échanges à succès et de nouvelles stars entrant dans la ligue à partir du repêchage de la NBA ont créé plusieurs nouveaux partenariats intéressants pour la saison 2022-23.

La nouvelle saison commence mardi soir, avec les deux équipes de la finale NBA de la saison dernière en action, en direct sur Sports du cielalors que les Boston Celtics accueillent les Philadelphia 76ers avant que les Golden State Warriors n’entament la défense de leur titre contre LeBron James et les Los Angeles Lakers.

Sports du ciel offrira également une couverture du week-end aux heures de grande écoute, avec le match de chapiteau du dimanche de la semaine d’ouverture voyant les Lakers accueillir les Portland Trail Blazers à 20h30.

Donovan Mitchell et Darius Garland – Cleveland Cavaliers

Ce duo a participé à une paire d’entraînements d’été sans savoir qu’ils deviendraient éventuellement coéquipiers. Au cours de ces sessions, Garland a poussé le futur Cavalier, ce qui a conduit à l’optimisme quant à la motivation que ces gardes peuvent se fournir une fois que Cleveland commence à jouer à de vrais jeux.

“Je me considère comme un très bon tireur, mais il est là”, a déclaré Mitchell à propos de ses entraînements d’été avec Garland. “J’essaie de le suivre. Il m’a obligé à élever mon niveau lors d’un entraînement. Si vous pouvez apporter cela de nuit en nuit lors d’un entraînement et d’un entraînement, vous arrivez à un match, et maintenant on est dans la même équipe, ce sera spécial.”

Échangé à Cleveland le 1er septembre, Mitchell fait équipe avec Garland cette saison pour former ce qui devrait être une zone arrière dynamique. L’efficacité attendue du duo en défense (les deux mesurent 6 pieds 1 pouce) est naturellement remise en question, mais l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff prévoit de protéger la zone arrière avec les jumelles athlétiques Jarrett Allen et Evan Mobley.

Cade Cunningham et Jaden Ivey – Detroit Pistons

Athlétiques, dynamiques et carrément gigantesques, Cunningham, 21 ans, et Ivey, 20 ans, pourraient s’avérer être les partants de la zone arrière de Detroit au cours des prochaines années. Au moins, c’est le plan en ce moment pour les choix n ° 1 et n ° 5 des deux derniers repêchages. Les deux sont des étoiles montantes dégoulinant d’un potentiel All-Star pérenne.

Image:

Les Pistons de Detroit jumelleront le meilleur choix de repêchage de 2021 Cade Cunningham (L) avec la recrue Jaden Ivey





Ivey apporte vitesse, explosivité et capacité d’attaque en descente, sans parler de beaucoup d’expérience en jouant avec le ballon (bien qu’il domine le ballon à l’université de Purdue), et ces attributs devraient bien s’accorder avec le polissage, l’équilibre et les compétences de jeu de Cunningham. Un autre élément sournois du jeu d’Ivey ? Sa défense. S’il peut défendre à un niveau élevé en tant que recrue, cela atténue peut-être une certaine pression sur Cunningham, qui déploie déjà beaucoup d’énergie en tant que meneur de jeu principal de Detroit en attaque.

Peut-être devrions-nous parler de “trio” ou peut-être plus ici car nous n’avons même pas mentionné le choix n°13 de 2022 Jalen Duren, Isaiah Stewart (n°16 en 2020) ou Saddiq Bey (n°19 en 2020). À un moment donné, nous pourrions voir une formation de départ des Pistons comprenant cinq anciens choix de premier tour.

Jalen Green et Jabari Smith Jr – Houston Rockets

Image:

Après avoir été choisi deuxième lors du repêchage de la NBA 2021, Jalen Green cherchera à faire un autre pas en avant pour les Houston Rockets





Espérons que ce que vous avez vu dans Summer League n’a pas altéré votre perception de Smith, le numéro 3 au classement général du repêchage de cette année, car il sera un joueur différent aux côtés de Green cette saison. Smith a tiré 37,7% du sol et 25,9% du fond de Las Vegas, mais a fait preuve d’une polyvalence en défense qui semblait passer inaperçue. Les chiffres de Smith devraient s’améliorer par rapport à sa campagne d’été – avec lui décrochant de meilleures touches dans des endroits avantageux de Green – tout en jouant aux côtés de talents chevronnés de la NBA.

Il est important de noter que Green, le deuxième choix au total en 2021, a également connu des difficultés au début de la saison dernière avant de marquer en moyenne près de 30 points lors des neuf derniers matchs de la saison régulière pour remporter les honneurs de la première équipe All-Rookie.

Image:

Jabari Smith Jr s’associera à Green après avoir été choisi troisième au repêchage de cette année





Green demande déjà de la patience aux fans des Rockets alors que Houston poursuit sa reconstruction actuelle, et il peut accélérer cet effort la saison prochaine en obtenant des tirs de Smith dans de bonnes positions. Jusqu’à ce que le tir commence à tomber, Smith pourra toujours compter sur ses efforts en défense.

Trae Young et Dejounte Murray – Hawks d’Atlanta

Le temps passé à travailler dans l’organisation des San Antonio Spurs a probablement fourni de nombreuses informations au directeur général des Atlanta Hawks, Landry Fields, sur la façon dont Murray pourrait s’intégrer aux côtés de la superstar Young. Dans ce qui devrait être l’une des transactions les plus percutantes de l’intersaison, Atlanta a échangé Danilo Gallinari et un trio de choix de premier tour en juin pour débarquer Murray, l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la NBA, qui continue également de s’améliorer en tant que triple meneur de jeu. -double menace en attaque.

Image:

Le commerce des Atlanta Hawks pour Dejounte Murray (L) le verra jumelé dans la zone arrière avec Trae Young





Offensivement, Murray fournit un créateur secondaire à Young, ce qui permettra également à ce dernier de jouer plus souvent le ballon. Un tireur d’élite mortel, Young a atteint 48,1% la saison dernière sur des tirs à trois, et avec Murray dans le mélange, attendez-vous à ce qu’il tire plus que les 17 tirs qu’il a pris la saison dernière hors des écrans.

Défensivement, Murray améliore instantanément la longueur sur le périmètre, ce qui devrait minimiser les pannes dans les rotations à l’arrière.

Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert – Minnesota Timberwolves

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nouveau commerce des Timberwolves du Minnesota Rudy Gobert affirme que «le ciel est la limite» pour son équipe avant le début de la nouvelle saison NBA



Lors de la conférence de presse d’introduction de Gobert, l’entraîneur du Minnesota, Chris Finch, a qualifié le centre de “la solution idéale au moment idéal pour notre organisation”. Vu tous les atouts cédés à la terre Gobert, il vaut mieux l’être. Les Timberwolves sont passés de 23 victoires en 2020-21 à 46 la saison dernière, et pensent que Gobert pourrait être la pièce manquante nécessaire pour atteindre le niveau suivant.

Offensivement, le triple joueur défensif Kia de l’année est une menace de lob constante et un écran dévastateur qui devrait libérer Towns, le champion en titre du concours à trois points, pour tirer plus de tentatives en profondeur que les 4,1 par match qu’il a prises en 2021- 22. Défensivement, Gobert assumera son rôle habituel de gomme à l’arrière.

Image:

Karl-Anthony Towns devrait jouer plus loin du panier après l’arrivée de Gobert au Minnesota





“La [Rudy Gobert] le commerce a lieu », a déclaré Towns après avoir signé une prolongation de 224 millions de dollars. « Il n’y a plus de temps. Il n’y a plus d’excuses. Nous devons le faire maintenant. C’est le championnat maintenant ou le buste.”

Damian Lillard et Jerami Grant – Portland Trail Blazers

Lillard a joué avec Grant l’année dernière dans l’équipe américaine qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de Tokyo et a favorisé l’aile désormais ancienne des Pistons que Portland aurait poursuivie pendant plus d’un an. Sous la direction du nouveau directeur général Joe Cronin, les Blazers ont révisé la liste avec une série de mouvements conçus pour se construire autour de Lillard, qui a signé en juillet une prolongation maximale de deux ans.

Image:

Jerami Grant (L) a rejoint Damian Lillard sur les Portland Trail Blazers





Lillard a exprimé son optimisme quant à l’échange de l’équipe contre Grant, qui était le premier des mouvements d’intersaison de Portland.

“Je pense que l’obtention de Jerami était énorme”, a-t-il déclaré. “Sur l’aile, il faut être profond. Il faut avoir des gars athlétiques, des gars polyvalents. Jerami est un gars qui faisait partie des équipes gagnantes à Denver, il faisait partie d’une équipe gagnante à Oklahoma City, et aller à Detroit et avoir beaucoup plus de responsabilités [than] qu’il avait dans n’importe quelle autre équipe, je pense que cela l’a forcé à être un meilleur joueur.”