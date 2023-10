NBA : Damian Lillard brille lors de ses débuts à Milwaukee alors que les Bucks étourdissent les LA Lakers et le Miami Heat bat les Memphis Grizzlies

Giannis Antetokounmpo a marqué 16 points, Damian Lillard en a marqué 14 à ses débuts à Milwaukee et les Bucks ont battu les Lakers de Los Angeles 108-97 dimanche soir.

Lillard, qui fait partie d’un échange à succès à trois équipes qui l’a envoyé de Portland à Milwaukee, a terminé 3 sur 10 au tir, dont 2-7 à 3 points. La soirée de Lillard s’est terminée avec 4:41 à jouer au troisième quart. Il a joué 22 minutes. Antetokounmpo, qui a tiré 7 sur 10, a joué 15 minutes.

Anthony Davis a marqué 16 points pour Los Angeles en 19 minutes. Davis a également réalisé sept rebonds, cinq passes décisives, deux interceptions et deux blocs. LeBron James n’a pas joué.

Charlotte Hornets 117 – Oklahoma City. Tonnerre 115

PJ Washington a marqué 31 points en tirant 13 sur 18 et Terry Rozier en a marqué 19 et l’hôte Charlotte a battu Oklahoma City.

LaMelo Ball a marqué 16 points alors que les Hornets ont tiré à 52,3 %.

Jaylin Williams a marqué 18 points et Aaron Wiggins en a eu 16 pour Oklahoma City, qui n’a pas joué ses titulaires.

Raptors de Toronto 134- Taipans de Cairns 93

Scottie Barnes a marqué 14 points, et Chris Boucher et Pascal Siakam chacun en ont marqué 12 alors que Toronto battait les Cairns Taipans basés en Australie.

Javon Freeman-Liberty a mené les Raptors avec 15 points.

Patrick Miller a marqué 22 points pour les Taipans.

Miami Heat 132, Memphis Grizzlies 124

Tyler Herro a marqué 30 points et Bam Adebayo a marqué 26 points et Miami a battu Memphis en visite.

Herro a terminé 11 sur 19 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points. Adebayo avait 12 sur 20 et a bloqué quatre tirs. Jimmy Butler n’a pas joué pour le Heat.

Desmond Bane a marqué 26 points et Ziaire Williams en a marqué 19 sur 7 tirs sur 10 pour les Grizzlies.

Denver Nuggets 116 – Chicago Bulls 102

La recrue Julian Strawther a marqué 25 points en 25 minutes et Denver a battu Chicago alors que les Bulls reposaient la plupart de leurs partants.

Jamal Murray a ajouté 21 points et Nikola Jokic en a marqué 15 pour Denver, qui a tiré à 52,7 %.

Coby White et Patrick Williams ont marqué 20 points chacun et Andre Drummond a récupéré 10 rebonds pour Chicago. Demar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic n’ont pas joué pour les Bulls.

Golden State Warriors 121 – Sacramento Kings 115, prolongation

Jonathan Kuminga a marqué 28 points et Andrew Wiggins en a ajouté 20 alors que la visite de Golden State battait Sacramento en prolongation.

Domantas Sabonis a marqué 19 points et pris 11 rebonds et De’Aaron Fox en a marqué 17 pour les Kings.

Les Warriors ont reposé Steph Curry et Chris Paul. Draymond Green est resté hors de l’alignement en raison d’une blessure à la cheville.

