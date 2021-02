NBA All-Star réserve des choix: Damian Lillard un verrou, mais le reste pas si facile

Julius Randle est l’une des rares surprises potentielles des All-Star de la NBA

Choisir les partants NBA All-Star est facile.

La sélection des réservistes est difficile et c’est aux entraîneurs de la NBA de prendre les décisions.

Lorsque les réserves All-Star 2021 seront annoncées mardi sur TNT, les joueurs dignes seront récompensés pour les saisons qu’ils ont. On se voit Damian Lillard.

De plus, les joueurs qui ont des saisons All-Star ne seront pas nommés dans l’équipe car cela devient un problème de chiffres. Gordon Hayward, Tobias Harris et Mike Conley pourraient être laissés de côté.

Pour les réserves de conférence de l’Ouest et de l’Est, les entraîneurs choisissent deux joueurs de la zone arrière, trois dans la zone avant et deux jokers.

Les rédacteurs de USA TODAY NBA Jeff Zillgitt et Mark Medina sélectionnent leurs réserves:

Réserves de la Conférence Est

Backcourt

Jaylen Brown, Celtics de Boston: Brown n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur son jeu entre la bulle et le début de cette saison, mais une amélioration constante est perceptible. Il a en moyenne un sommet en carrière en points (25,5) de plus de cinq points au-dessus de son précédent sommet, un sommet en carrière en passes décisives (3,9) et en tirant les meilleurs en carrière sur le terrain (49,7%) et sur 3 points (40,9% ). Ce serait sa première apparition All-Star.

James Harden, Brooklyn Nets: Les Nets ont une fiche de 13-5 avec Harden, qui semble avoir trouvé une belle place aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Harden obtient en moyenne 24,9 points, 11,1 passes décisives et 7,3 rebonds sur de solides parties de tir, dont 50,2% sur le terrain et 41% sur 3 avec Brooklyn.

Frontcourt

Julius Randle, Knicks de New York: Les Knicks n’ont pas eu de All-Star depuis Kristaps Porzingis en 2018. Randle devrait obtenir le signe de tête cette saison pour son rôle dans la création d’une équipe améliorée des Knicks. Statistiques de l’année de carrière à tous les niveaux pour le grand homme de 26 ans: 23,3 points, 11 rebonds, 5,5 passes décisives par match et 48,1% de tir sur le terrain, 41% sur 3 et 80,5% sur lancers francs.

Nikola Vucevic, Orlando Magic: L’une des stars sous-estimées – et peut-être sous-estimées – de la NBA, Vucevic connaît également une saison en carrière avec un record personnel de 24,1 points par match et un record personnel de 40,5% sur 3s. Il enregistre également en moyenne 11,7 rebonds, 3,6 passes décisives et tire à 48,1% du terrain. Il est à égalité au troisième rang en double-double avec 22.

Khris Middleton, Milwaukee Bucks: Oubliez le démarrage relativement lent de Milwaukee. C’est ce que Middleton donne aux Bucks tous les soirs: 20,5 points, six rebonds, 5,7 passes décisives, 1,1 interceptions et 50,5% de tir sur le terrain, 43,1% sur 3 et 89,5% sur lancers francs. Pas flashy, mais digne d’un All-Star.

Caractères génériques

Tobias Harris, 76ers de Philadelphie: Vous pouvez faire valoir que Harris a été le deuxième meilleur joueur des Sixers cette saison. Harris, qui marque en moyenne 20,6 points, 7,8 rebonds et 3,4 passes décisives, est un autre joueur proche de cette ligne 90/50/40 – 51,3% du terrain, 40,3% sur 3 et 89,4% de la ligne. Pas étonnant qu’il s’épanouisse sous Doc Rivers, également son entraîneur de l’époque des Clippers.

Zach LaVine, Chicago Bulls: L’aile Bulls est un autre joueur ayant une meilleure saison en carrière en buts et en tir. Il est sixième de la ligue avec 28,9 points par match et tire 51,8% du terrain, 42,9% sur 3s et 86,2% sur les lancers francs – un autre joueur proche de la ligne 50/40/90. Il est également l’un des trois joueurs en moyenne au moins 25 points, cinq rebonds et cinq passes.

Exclusions notables: Ben Simmons (76ers), Gordon Hayward (Hornets), Domantas Sabonis (Pacers), Jayson Tatum (Celtics), Bam Adebayo (Heat), Trae Young (Hawks).

– Jeff Zillgitt

Réserves de la Conférence occidentale

Backcourt

Donovan Mitchell, Utah Jazz: J’ai voté pour Mitchell comme partant car il représente une raison importante pour laquelle les Utah Jazz (24-6) ont le meilleur bilan de la Conférence Ouest. Il ne fait aucun doute que les entraîneurs voteront Mitchell comme réserve. Il est en passe de terminer cette saison avec un record de points en carrière (24,6). Ses entraîneurs et coéquipiers ont également félicité Mitchell pour sa prise de décision et son leadership améliorés.

Damian Lillard, Portland Trail Blazers: De nombreux experts de la NBA, dont le journaliste de USA TODAY NBA, Jeff Zillgitt, ont fait valoir que Lillard aurait dû être un partant. Bien que j’aie choisi Mitchell plutôt que Lillard, la star des Trail Blazers méritait d’être saluée par le garde des Dallas Mavericks, Luka Doncic. Quoi qu’il en soit, Lillard recevra beaucoup de votes des entraîneurs de la NBA pour devenir une réserve All-Star. Lillard a gardé Portland en tant que prétendant aux séries éliminatoires avec des scores et un jeu constants, tandis que les Trail Blazers ont soigné des blessures importantes plus tôt cette saison à CJ McCollum et Jusuf Nurkic.

Frontcourt

Rudy Gobert, Utah Jazz: Gobert s’est imposé comme un favori pour remporter son troisième titre de joueur défensif de l’année NBA. Gobert se classe deuxième de la NBA en blocs (2,7) et troisième en rebonds (13,4). Il a également supervisé une défense de Jazz qui se classe deuxième dans le classement défensif (107,3), qui sont le nombre de points alloués pour 100 possessions.

Paul George, Los Angeles Clippers: Le jury ne sait toujours pas si George peut devenir un artiste régulier des séries éliminatoires. Mais après les difficultés de la saison dernière dans la bulle, George est devenu remarquablement cohérent tout au long de la première moitié de la saison. Bien sûr, George a raté 10 matchs combinés en raison des protocoles de santé et de sécurité de la ligue et de quelques blessures mineures. Mais George est devenu le seul joueur de la NBA à obtenir une moyenne de 23,5 points tout en tirant à 45% à distance de 3 points. Il s’est également élevé au-dessus des interminables propos trash de divers adversaires.

Anthony Davis, Lakers de Los Angeles (remplacement de blessure: Zion Williamson, Pélicans de la Nouvelle-Orléans): Davis n’est pas devenu un candidat MVP de saison régulière comme je l’avais prévu. Mais Davis a toujours affiché des performances de calibre All-Star avec sa défense, sa présence après et sa chimie avec LeBron James. Les Lakers l’ont cruellement manqué la semaine dernière après s’être blessé au mollet droit, il mérite donc le vote des entraîneurs. Mais comme Davis ne pourra pas jouer, le commissaire de la NBA Adam Silver devrait choisir Williamson comme remplaçant pour blessure. Silver a plus qu’un intérêt personnel pour faire ce mouvement. Williamson est devenu remarquablement efficace en tant que buteur et meneur de jeu. Il est devenu adepte des fautes et les commet constamment.

Caractères génériques

Chris Paul, Phoenix Suns: A 35 ans, Paul n’a raté aucune étape cette saison. Tout comme il l’a fait la saison dernière à Oklahoma City, Paul a élevé les Suns avec son leadership sur le terrain et sa façon de jouer (une septième meilleure 8,2 passes). Paul mérite le mérite d’avoir donné du pouvoir à son compagnon d’arrière-terrain Devin Booker, en le soutenant pour prendre le poids de la charge de but tout en soulageant la pression sur lui.

Devin Booker, Phoenix Suns: Booker a poursuivi son amélioration continue et est en passe de devenir la prochaine star de la NBA. Il a en moyenne 24,3 points en tête de l’équipe par match et a aidé les Suns à battre leurs adversaires de 4,8 points pour 100 possessions lorsqu’il joue. Booker a trouvé un bon équilibre entre avoir une mentalité de croissance et s’en remettre à Paul, tout en restant agressif pour maximiser sa production sur le terrain.

Exclusions notables: Mike Conley (Jazz), Brandon Ingram (Pélicans), De’Aaron Fox (Kings), DeMar DeRozan (Spurs), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Ja Morant (Grizzlies), Christian Wood (Rockets).

– Mark Medina