NBA All-Star Game 2023: Anthony Edwards, De’Aaron Fox et Pascal Siakam nommés remplaçants pour blessure | Nouvelles de la NBA

Anthony Edwards des Timberwolves du Minnesota, De’Aaron Fox des Sacramento Kings et l’attaquant des Raptors de Toronto Pascal Siakam ont été sélectionnés vendredi par le commissaire de la NBA Adam Silver comme remplaçants blessés pour le match des étoiles du week-end prochain.

Ils remplaceront le trio blessé Stephen Curry, Zion Williamson et Kevin Durant, qui a été échangé aux Phoenix Suns jeudi.

Depuis que Curry, Williamson et Durant devaient commencer, Joel Embiid, Ja Morant et Lauri Markkanen entreront dans les formations de départ.

Le match du 19 février à Salt Lake City, qui est en direct sur Sports du cielsera un match à domicile pour l’attaquant de l’Utah Jazz Markkanen.

Anthony Edwards des Minnesota Timberwolves a lancé ce vicieux dunk sur les Houston Rockets Alperen Sengun.



Pour Edwards et Fox, il s’agit de leur première sélection NBA All-Star, et c’est la deuxième pour Siakam.

Sur la saison, Edwards, 21 ans, affiche une moyenne de 24,7 points, six rebonds, 4,6 passes décisives et 1,6 interceptions par match – tous des sommets en carrière – lors de sa troisième campagne. Il mène la NBA en interceptions avec 96 et en minutes avec 2 099.

De’Aaron Fox des Sacramento Kings fait vibrer la jante avec un puissant slam lors du match contre les Atlanta Hawks !



Fox, 25 ans, a des moyennes de 24,2 points, 6,3 passes décisives et un sommet en carrière de 4,3 rebonds. Il tire à 50,4% du terrain – également un sommet en carrière – et mène la NBA avec 128 points d’embrayage.

Siakam, 28 ans, a fait sa première équipe All-Star lors de la saison 2019-20. Il affiche en moyenne des sommets en carrière en points (25) et en passes décisives (6,2) pour aller avec huit rebonds. Sa moyenne de 37,5 minutes par match est un sommet de la ligue.

Pascal Siakam des Raptors de Toronto fait preuve d’éclat des deux côtés du terrain avec ce bloc et ce lay-up.



Les capitaines LeBron James et Giannis Antetokounmpo choisiront leurs équipes dans le cadre des festivités d’avant-match.

Regardez l’intégralité du week-end NBA All-Star en direct sur Sky Sports, du vendredi soir au dimanche soir.