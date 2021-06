NBA Academy lance un programme de développement virtuel pour les meilleures perspectives féminines de l’extérieur des États-Unis

La National Basketball Association (NBA) a annoncé aujourd’hui le NBA Academy Women’s Virtual Program, un programme de basket-ball et de développement du leadership de huit semaines pour plus de 40 des meilleures perspectives féminines d’âge secondaire (14-17 ans) de l’extérieur du Les participants américains se connecteront avec leurs pairs du monde entier et participeront à des programmes de basket-ball et de développement des compétences de vie sous la direction de joueurs actuels et anciens de la WNBA et du personnel de la NBA Academy.

Tout parent ou tuteur légal souhaitant soumettre une candidature au nom de son enfant doit soumettre le profil HomeCourt de son enfant ou télécharger une vidéo de compétences comme indiqué dans le formulaire de candidature sur le site Web de la NBA Academy avant le 18 juin. Les participants au programme virtuel pour femmes de la NBA Academy seront annoncés. en juin, le programme commençant en juillet et se terminant en août.

Dans le cadre du programme sur le terrain du programme, les participants recevront des cours de basket-ball virtuels hebdomadaires, des instructions et des défis mettant en vedette des joueurs actuels et anciens de la WNBA. Les leçons interactives comprendront une variété d’exercices de tir, de manipulation de balle et de conditionnement pour promouvoir le développement des compétences holistiques. Les athlètes les plus performants seront pris en considération pour les futurs camps et vitrines de développement de basketball en personne.

La programmation des compétences de vie comprendra des sessions hebdomadaires axées sur le développement du leadership, la nutrition, l’établissement d’objectifs, l’image de marque personnelle, la santé mentale et le bien-être, l’éducation du parcours des joueurs et l’autonomisation des femmes. Les sessions mettront en vedette des conférenciers et des experts de la NBA et de la WNBA, y compris la directrice technique mondiale du programme féminin de la NBA Academy et la médaillée d’or olympique 1996 Jennifer Azzi.

« Le programme virtuel féminin de la NBA Academy poursuivra notre mission d’aider les jeunes femmes du monde entier à se développer en tant que personnes et joueuses », a déclaré Azzi. « Les joueuses internationales ont un impact significatif à tous les niveaux du football féminin, et ce programme aidera les meilleurs espoirs internationaux à se connecter avec leurs pairs, à apprendre directement des joueuses de la WNBA et à poursuivre leur développement. »

Depuis le lancement du programme féminin de la NBA Academy en 2018, 25 participantes se sont engagées dans les écoles de la division I de la NCAA. La Chinoise Han Xu est devenue la première participante au programme féminin de la NBA Academy à être repêchée dans la WNBA lorsqu’elle a été sélectionnée 14e au classement général par le New York Liberty lors du repêchage de la WNBA 2019.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici