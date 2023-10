NBA Abu Dhabi 2023 : Des Timberwolves, Mavs, Ronaldo Phenomeno et Michael B Jordan

La juxtaposition d’un terrain de basket flottant de fortune accueillant une pléthore de jeunes joueurs de plusieurs écoles en compétition pour prouver leur courage dans l’épreuve par catégorie d’âge, mijotant dans la lumière du soir du brillant soleil arabe, tandis que les ferries passaient joyeusement autour de la plate-forme flottante. orné du logo de la NBA, a accueilli le fan qui a eu la chance de traverser le hall de la vaste Etihad Arena, qui proposait également des mini-jeux au sol avec une mascotte qui se démarquait avec un masque en forme de boule trop grand pour se casser la tête. se sont mis à danser pour le plus grand plaisir des tout-petits qui ont tenté leur chance en faisant glisser la balle à travers un sabot accroché à la poitrine d’un autre gentleman.

Le magasin éphémère NBA situé à l’extérieur de l’une des portes proposait une gamme étendue de produits des Dallas Mavericks et des Minnesota Timberwolves à un prix plus élevé.

Le stade au bord de l’eau a permis l’accès aux détenteurs de laissez-passer de manière ordonnée afin d’éviter tout cas de congestion dans l’emplacement pittoresque de l’île YAS, dans la région désertique.

Une fois à l’intérieur du stade, les stands de concession proposaient un assortiment de collations rapides parmi lesquelles choisir ainsi que des boissons alcoolisées et non alcoolisées alors que de nombreuses brigades humaines se dirigeaient vers leurs sièges.

La pièce maîtresse a démarré avec énergie avec l’interprétation émouvante de Kayla Brianna de l’hymne national des États-Unis, domicile de la NBA, suivie d’un morceau d’orchestre émouvant de l’hymne national des Émirats arabes unis.

La foule s’est déchaînée alors que les notes énergiques de DJ Shippy sur la console résonnaient dans les haut-parleurs avant que les mascottes de l’équipe ne fassent leur entrée aux côtés de l’équipe de dunk qui a offert un spectacle aérien.

Les fans réclamaient à grands cris l’opportunité de rapporter des souvenirs directement du terrain tandis que les animateurs d’avant-match jetaient des marchandises dans les gradins.

Les Mavs étaient les premiers sur le terrain alors qu’ils entamaient leurs derniers préparatifs avec quelques lay-ups et un tas de dunks qui ont secoué le tableau et laissé le public en vouloir plus. Les Timberwolves ont suivi avec leur propre marque de mise au point, notamment des échelles d’agilité.

Les équipes ont changé de vitesse alors que le buzzer bêlait pour signaler le compte à rebours de 10 minutes avant l’entre-deux. L’acteur hollywoodien Michael B Jordan a ajouté du faste à l’échauffement et a veillé à ce que l’homonyme du plus grand joueur de tous les temps orne le sol.

Alors que la foule chantait à l’unisson jusqu’au compte à rebours de 10 secondes, la lumière s’est atténuée et l’énorme Megatron a craché une brève bobine vidéo des équipes prêtes à faire rebondir la maison.

L’entraîneur des Wolves, Chris Finch, a choisi de recruter Mike Conlely, Walker, Jordan Jaden McDaniel, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns.

Les Mavs ont commencé avec Kyrie Irving, O-Max Prosper, Dereck Lively II, Grant Williams et Luka Doncic.

Avant le départ imminent, Anthony-Towns et Doncic ont remercié la foule d’être venue en nombre. Les Wolves ont lancé le bal en marquant les premiers points du match avec un tir de l’extérieur de la peinture qui a glissé sans effort. Doncic a donné le coup d’envoi du score pour les Mavs avec son deuxième lancer franc.

Les D-Town Mavs et les Maniacs ont apporté leur style symbolique de mouvements hip-hop sur le terrain pendant le temps mort du premier quart-temps, après quoi le Megatron est passé à une image des légendes de la WNBA et de la NBA Ticha et Boris Diaw, qui ont honoré le terrain.

À LIRE : Jeux NBA d’Abu Dhabi 2023 : Kyrie Irving, le « chauffeur de bus » et la joyeuse célébration du sport

Le deuxième temps mort, alors qu’il ne restait qu’un peu plus de 2 minutes du premier quart-temps, a vu un concours de tirs avec le vainqueur remportant une montre Tissot en plaqué or. Le premier quart-temps s’est terminé 37-17 en faveur des Timberwolves, dont l’impact uni a surpassé les efforts des Mavs dirigés par nul autre que leur homme principal Doncic lui-même, qui a récolté 10 des points de son équipe, dont un tir directement du cirque alors qu’il se rendait à parquet suite à une faute sur lui à l’intérieur de la peinture.

Les Timberwolves ont continué leur domination au deuxième quart-temps car ils semblaient être une équipe bien soudée avant la saison, tandis que les Mavs ont commencé à trouver leurs marques, même s’ils étaient derrière au tableau d’affichage.

Un concours de tirs au but à 3 points lors du deuxième temps mort du deuxième quart-temps a permis aux concurrents de remporter 15 000 AED. Omri Caspi, le premier athlète israélien à devenir le choix de premier tour de la draft NBA avant son mandat de 11 ans sur la côte américaine, a salué la foule alors que la liste des icônes présentes dans l’arène était dévoilée.

Mais il n’y avait pas de plus grande présence sur le terrain couvert que la présence charismatique du légendaire vainqueur brésilien de la Coupe du monde et destinataire du Balon D’or, Ronaldo Nazario, sur grand écran. Un moment de surréalisme. L’homme qui a révolutionné le football et a inspiré une génération de joueurs à aimer ce sport mondial.

De retour sur le terrain, Doncic était de retour alors qu’il traversait la défense des Wolves pour enfoncer le ballon dans le filet, créant ainsi un look extraordinaire.

Le deuxième quart-temps s’est terminé 66-49 avant que le style artistique excentrique de David Garibaldi ne prenne le devant de la scène à la mi-temps alors qu’il ravissait la foule avec son portrait authentique de Doncic.

La seconde moitié du match s’est terminée alors que les équipes ont changé de camp et ont repris le dessus après une pause de 15 minutes.

Shawn Merrian, Tim Haradway Senior, Ray Allen et le légendaire Karim Abdul Jabar sont sortis dans le bois lors d’un autre temps mort de stars au troisième quart, qui s’est terminé avec Mavs rongeant l’avance des Wolves.

L’entracte avant le dernier quart de la journée a vu une démonstration de slam dunk exagérée par l’équipage du slam-squad 612, qui a défié la gravité avec ses manœuvres aériennes dignes d’un spectacle.

Le quatrième quart-temps promettait d’être une affaire alléchante avec Dallas réduisant régulièrement ses arriérés, mais les Wolves se sont dégagés à chaque minute qui passait alors qu’ils prenaient l’avantage pour laisser les Mavs derrière plus d’une douzaine.

A LIRE AUSSI : NBA : Luka Doncic et Kyrie Irving confiants quant au rebond des Dallas Mavericks cette saison à venir

Le concours d’adresse qui avait un maillot des Mavs à gagner était le défi du temps mort à 6 minutes de la fin alors que le grand écran filmait un autre footballeur légendaire alors qu’un souriant Alessandro Del Piero, vêtu d’un costume italien sur mesure, agitait la main alors que le la foule a montré son adoration pour le vainqueur de la Coupe du monde Azzuri.

Avec un peu plus de trois minutes à jouer, le dernier temps mort de la journée a été demandé avec les Wolves en avance 109-96, et les mascottes et l’équipe ont sorti le bazooka pour lancer un tee-shirt à la foule qui avait des fans. tendant les bras dans l’espoir de s’accrocher au vêtement.

Alors que le buzzer final sonnait, les Timberwolves sont devenus vainqueurs ce jour-là en enregistrant une victoire de 111-97 pour gagner le droit de se vanter avant le deuxième match le 7 octobre alors que le spectacle se terminait avec le Megatron zoomant sur une photo des deux. Les mascottes de l’équipe, Champ et Crunch, étaient assises l’une à côté de l’autre dans une démonstration de camaraderie alors que les animateurs présentaient un dernier acte pour clôturer une soirée d’action de basket-ball qui a diverti l’Etihad Arena presque pleine.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER