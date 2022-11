NBA: 76ers, Hawks, Cavaliers et Timberwolves tous en direct sur Sky Sports ce week-end | Nouvelles de la NBA

#SamediNBA : Atlanta Hawks @ Philadelphie 76ers

Image:

Le garde des Atlanta Hawks Trae Young tente de dribbler le centre des 76ers de Philadelphie Joel Embiid





Trae Young et les Hawks d’Atlanta affronter le Philadelphie 76ers dans la seconde moitié d’un back-to-back samedi soir, en direct sur Sky Sports Arena. Young est neuvième de la NBA avec une moyenne de 27,5 points par match et en a perdu 26 avec sept passes décisives alors qu’Atlanta a remporté le premier affrontement de la mini-série jeudi soir.

Les 76ers sont allés 4-6 contre les équipes de la Conférence de l’Est dans un début de saison global de 5-7, beaucoup plus lent que ce que leurs fans auraient espéré. Malgré cela, Philadelphie se classe troisième de la Conférence de l’Est en défense d’équipe, n’accordant que 107,0 points tout en maintenant ses adversaires à 46,9% de tirs.

Les Hawks, quant à eux, ont une fiche de 6-3 contre les adversaires de la Conférence de l’Est et de 8-4 au total. Atlanta est septième de la NBA avec 16,0 points de rupture rapide par match, mené par Young avec une moyenne de 4,0 en transition par lui-même.

Les équipes se rencontrent pour la deuxième fois cette saison avec les Hawks gagnant 104-95 lors du dernier match le 11 novembre. Les 26 points de Young ont mené les Hawks et Joel Embiid a mené les Sixers avec le même nombre, qu’il a jumelé avec 13 rebonds. pour un impressionnant double-double.

MEILLEURS PERFORMANTS CETTE SAISON :

Image:

Le gardien des Philadelphia 76ers Tyrese Maxey tente de bloquer la tentative de tir du gardien des Atlanta Hawks Trae Young





Tyrese Maxey tire 45,2% et une moyenne de 22,9 points pour les 76ers. Georges Niang affiche une moyenne de 2,3 tirs à trois points sur les 10 derniers matchs de Philadelphie.

Trae jeune en moyenne 2,4 ont marqué trois points par match pour les Hawks, marquant 27,5 points tout en tirant à 30,6% au-delà de l’arc. Dejounte Murray tire 46,1% et affiche une moyenne de 21,6 points au cours des 10 derniers matchs d’Atlanta.

BLESSURES :

76ers : James Harden : sorti (pied).

Faucons : Bogdan Bogdanovic : sorti (genou).

#DimancheNBA : Minnesota Timberwolves @ Cleveland Cavaliers

Image:

Karl-Anthony Towns des Timberwolves du Minnesota tente de se frayer un chemin entre les défenseurs des Cleveland Cavaliers Jarrett Allen et Evan Mobley





Dimanche soir, nous terminons le week-end avec l’affrontement entre les deux anciens Utah Jazz All-Stars qui ont été échangés cet été.

Donovan Mitchell, maintenant de la Les Cavaliers de Clevelandet Rudy Gobert, maintenant de la Loups du Minnesotaréunissez-vous au Rocket Mortgage FieldHouse dimanche soir, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 23h le dimanche.

Sûr de dire, Mitchell sentira qu’il a le meilleur parti de cet accord. Il est le troisième meilleur buteur de la ligue, avec 31,9 points par match (derrière seulement Luka Doncic et Stephen Curry) et est l’option n ° 1 d’une très bonne jeune équipe. Les Cavs sont montés au deuxième rang de la Conférence de l’Est avec une fiche de 8-3, avant vendredi – et ce malgré la perte de leurs deux derniers matchs.

Les Timberwolves ont également perdu leurs deux derniers matchs et occupent le 10e rang dans l’Ouest vendredi à 5-7, Gobert et Karl-Anthony Towns ayant du mal à faire fonctionner ensemble ce qui a toujours ressemblé à un étrange ajustement en première ligne jusqu’à présent. Les autres pièces, telles que la paire de gardes Anthony Edwards et D’Angelo Russell, sont également toujours en train de comprendre.

Image:

Rudy Gobert (à gauche) et son coéquipier de l’Utah Jazz Donovan Mitchell ont une discussion sur le terrain en mars 2022





Gobert et Mitchell n’ont pas toujours été en bons termes pendant leur séjour ensemble dans l’Utah, et le Français doit regarder avec envie alors que le Jazz est assis au sommet de la Conférence Ouest à 10-3 au cours d’une saison où ils étaient destinés. être tanking, selon tout le monde sauf eux-mêmes. Le fait qu’il n’y ait pas d’amour perdu entre les deux devrait faire une rencontre épicée dimanche.

