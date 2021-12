NBA 75 : Bob Pettit est le meilleur tireur du jeu, selon les coéquipiers des Hawks (Archives TSN)

La NBA célèbre les joueurs de la liste NBA 75 presque quotidiennement d’ici la fin de la saison. Le lauréat d’aujourd’hui est le grand homme des St. Louis Hawks, Bob Pettit. Cette histoire sur Pettit, la saison après qu’il ait été NBA Rookie of the Year, est apparue à l’origine sous le titre « Hawks tab Pettit Game’s Greatest Shotmaker » dans le numéro du 30 novembre 1955 de The Sporting News.

ST. LOUIS, MO. — Alex Hannum est un vétéran chauve et endurci du basket-ball professionnel, qui sert maintenant d’homme de main avec les Hawks de St. Louis. Il les a tous vus ces dernières années et il n’est pas hâtif avec ses éloges, mais quand il s’agit du beau Bob Pettit, le six-neuf as de l’État de Louisiane des cages de Mound City, Hannum rayonne :

« Il est le plus grand. Oui, j’ai dit le plus grand. Ils ne sont tout simplement pas meilleurs dans le jeu complet et le tir. »

Une appréciation similaire pour l’étrange capacité de Pettit à rebondir et à compter est partagée par un autre connaisseur des coups durs professionnels, Chuck Share, le rempart de sept pieds des Hawks. Partager aussi est économe de ses bouquets pour les autres, mais il n’hésite pas quand le nom de Peltit est mentionné

« Bob est le genre de gars qui ne peut pas jouer tout le jeu parce qu’il n’est pas aussi robuste que certains d’entre nous », explique Share, mais lui fait ensuite ce compliment: « Peut-être que nous pourrions seulement l’utiliser pour une pause à l’occasion, mais il vous rapportera toujours ces 20 points. Que peut-on demander de plus ? Il est au top.

Tout cela en présentant la « recrue de l’année » de la National Basketball Association de la saison dernière et le gars a voté le plus susceptible de reprendre la gloire du basket-ball professionnel qui semblait autrefois reposer uniquement sur les épaules massives du seul et unique George Mikan, qui a pris sa retraite l’an dernier, les experts concèdent que Pettit a les meilleures chances de détrôner Neil Johnston de Philadelphie en tant que champion actuel des marqueurs et des rebonds.

« Je ne suis qu’un débutant »

Pourtant, toute cette gloire et cette pression reviennent à Pettit, qui reste un jeune homme souriant et poli de seulement 22 ans. (Il aura 23 ans en décembre.) S’il a résisté à l’énorme publicité nationale qu’il a reçue en atteignant All- La stature américaine à LSU, il est logique de croire qu’il ne craquera pas maintenant. C’est tout simplement un jeune homme honnête et honnête qui n’a pas peur de tout – il aime jouer au basket-ball et il ne fait que ce qu’il aime. Pourquoi tout ce tapage ?

« S’il vous plaît, rappelez-vous », a-t-il doucement commenté dans son accent traînant de Baton Rouge, « je suis encore en train d’apprendre. Nous récupérons de nouveaux pointeurs à chaque match. En repensant à la saison dernière, je peux voir où j’ai fait tant d’erreurs. Notre équipe est jeune et nous commençons tout juste à travailler ensemble. Nous avons un long chemin à parcourir et je ne suis qu’un débutant. »

Cette humilité fait partie de l’histoire de Pettit depuis qu’il n’a pas réussi à faire partie de son équipe de lycée la première année où il a essayé. Déterminé à ce que cela ne se reproduise plus au cours de sa première année, il a demandé à son père s’il pouvait ériger un but d’entraînement dans sa cour arrière. Bob Pettit, Sr., était réceptif à l’idée car lui aussi avait joué au basket-ball alors qu’il fréquentait le Westminster College à Denver.

« J’étais heureux de voir son intérêt pour le sport, même si je ne pensais pas qu’il irait nécessairement très loin », se souvient le père de six-quatre. « Mais je suppose que j’avais tort, car il a fait carrière dans le jeu. »

Veilleuses pour paniers

Bob a non seulement fixé cet objectif, mais il a percé nuit et jour. Lorsque l’obscurité s’installait, il se rendait dans sa chambre, ouvrait la fenêtre qui se trouvait juste au-dessus du panier et allumait deux lampes de bureau sur son bureau. Celles-ci servaient de veilleuses à ses paniers. Plus tard, il a rejoint une ligue paroissiale de son YMCA de Baton Rouge et est rapidement revenu à la maison avec une poignée de trophées – son équipe avait remporté le titre.

Quand il est retourné à l’école secondaire de Baton Rouge et au basket-ball au cours de sa première année, c’était un Pettit complètement différent. Il a non seulement fait l’équipe mais a joué le rôle principal. Au cours de sa dernière année, Baton Rouge a remporté la couronne de l’État et Bob a été choisi dans l’équipe sud du match annuel des étoiles du lycée à Murray, Ky. Curieusement, l’équipe de Baton Rouge cette année-là n’a perdu que neuf matchs – tout à la suite. Vous voyez, Pettit a été hospitalisé avec les oreillons pendant ce siège. À son retour, ils ont remporté 17 victoires consécutives.

À ce moment-là, les éclaireurs universitaires convergeaient vers Baton Rouge et le sens de l’équité de la famille Pettit a été immédiatement mis en évidence. Bob, Sr., a convenu avec Bob, Jr., que la ville natale de LSU était la meilleure pour lui et ils ont rapidement signé avec Entraîneur Harry Rabenhorst, doyen des entraîneurs de la Conférence Sud-Est. Cela a eu lieu avant que Bob ne se dirige vers Murray, Ky., épargnant aux éclaireurs universitaires des enchères inutiles.

Le tournoi signifiait plus pour Pettit que d’être nommé au lycée All-America, car c’est là qu’il a appris l’existence d’un camp de garçons à Three Lakes, Wisconsin, géré par Ray Meyer, alors l’entraîneur DePaul et l’homme qui a développé Mikan . Bob a saisi l’occasion de servir de conseiller au camp et pendant toute la période estivale, il s’est entraîné tous les jours et a regardé des photos de Mikan en action tous les soirs.

Espère imiter Mikan

« Mikan est devenu l’homme que j’admirais », admet timidement Pettit. « J’espérais un jour me rapprocher de ses capacités. Un autre homme qui a beaucoup compté pour moi est Frank Brian de Fort Wayne, un de mes cousins. C’était un ancien grand LSU et j’ai toujours espéré pouvoir suivre ses traces. »

Au cours de sa première année à LSU, Petit a travaillé sous la direction de John Chaney, un ancien pro, qui lui a fait subir des exercices réguliers de corde à sauter et des exercices quotidiens sous le panier pour perfectionner ses rebonds et ses coups bas, deux atouts qui ont ravi les fans de la NBA.

« Il est particulièrement doué pour les pourboires », souligne Red Holzman, son entraîneur actuel. « Il a un mouvement si gracieux, un timing expert et une action de poignet incroyable. Il a un contrôle du bout des doigts. Il n’a besoin de toucher le ballon qu’une fois là-haut et qu’il est dedans. »

« Je comparerais son action au poignet et son contrôle du bout des doigts à ceux d’Easy Ed Macauley de Boston », déclare Grady Lewis, ancien entraîneur professionnel des cages et maintenant proche de la scène nationale des cages en tant que représentant itinérant de Converse Rubber Co. « En fait, il me rappelle beaucoup Macauley, mais il est encore meilleur. Il peut faire tellement plus. »

Pettit a perdu peu de temps à battre des records à l’université, car au cours de sa deuxième année, il a récolté en moyenne 25,5 points pour 24 matchs, a établi un record de tous les temps en LSU, a établi une marque de conférence de 50 points en un match contre la Géorgie et a atteint un nouveau sommet de 359 points en 14 matchs de conférence. Il a continué à faire des folies tout au long de ses années junior et senior, faisant de chaque All-America. Il a dépassé son total de 50 en perdant 57 contre la Géorgie lors de sa dernière année et 60 contre le Louisiana College.

Le Kentucky étant inéligible pendant son mandat junior, LSU a remporté la couronne de la ligue avec une fiche de 14-9, a battu St. Louis U. en finale du classique du Sugar Bowl, a remporté le championnat régional de la NCAA à Raleigh, en Caroline du Nord, en fouettant Holy Croix en finale puis défaite contre Washington à Washington au premier tour des championnats nationaux.

25 points contre le Kentucky

L’un des plus grands spectacles qu’il ait jamais donné a été contre le Kentucky lors de sa deuxième saison, lorsqu’il a marqué 25 points, mais LSU a perdu dans les dernières secondes, 44 à 43. Ce match était pour le championnat SEC et bien qu’il ait été exceptionnel, Pettit note ceci comme sa déception n°1. Il aurait préféré marquer deux fois moins si son équipe avait seulement gagné.

Premier choix de repêchage du propriétaire Ben Kerner la saison dernière, Pettit s’est bien comporté. Il a terminé quatrième chez les marqueurs avec 1 166 points en 73 matchs pour un rythme de 20,4. Il a marqué en moyenne 40,7 en buts sur le terrain et a terminé troisième de la ligue pour les rebonds avec 994. Il n’y avait guère de doute sur ses honneurs de « Rookie de l’année » et il a également été choisi dans la première équipe d’étoiles de la NBA, seulement la deuxième recrue donc honoré.

Sur le plan personnel, Pettit est l’un des jeunes hommes les plus polis et prévenants que l’on puisse rencontrer. Il a également un bon sens des affaires et l’intersaison aide son père avec les assurances et l’immobilier à Baton Rouge.

Bien qu’il professe un intérêt pour la danse et la musique hillbilly, il avoue qu’il n’a aucun intérêt amoureux pour le moment. « Je ne suis pas très fort pour ça », répond-il sérieusement.

Le propriétaire Kerner résume mieux que quiconque la grandeur de Pettit :

«C’est tout simplement un gentleman – vraiment un gentleman – et frère, quel joueur. Comment il pourrait me briser au moment du contrat s’il n’était pas un si gentil gamin.