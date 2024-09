NB introduit la biopsie liquide pour le cancer du poumon

MONCTON, N.-B. – Le Nouveau-Brunswick introduira bientôt la biopsie liquide pour le cancer du poumon – une approche moins invasive de dépistage – grâce à une nouvelle collaboration. Le ministère de la Santé travaille avec le Réseau de santé Vitalité, AstraZeneca Canada et RechercheNB pour introduire cette technologie novatrice dans la province.

Le dépistage du cancer du poumon au Nouveau-Brunswick nécessite actuellement une biopsie tissulaire invasive, ce qui peut être difficile pour les patients fragiles ou atteints d’une tumeur située dans un endroit difficile.

L’approche par biopsie liquide est destinée aux patients qui ne peuvent pas subir une biopsie régulière.

Le processus implique une prise de sang rapide et facile et peut être réalisé à proximité du lieu de résidence du patient, ce qui lui évite d’avoir à se déplacer ou de perdre du temps à récupérer.

Le Dr Rodney Ouellette (photo), directeur médical du laboratoire de génétique moléculaire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et fondateur et scientifique principal de l’Institut atlantique de recherche sur le cancer, a déclaré qu’il existe très peu de laboratoires cliniques au pays et qu’aucun au Canada atlantique n’a mis en œuvre cette forme de test.

« Cette technique peu invasive permet d’obtenir rapidement des informations sur le cancer du patient en identifiant les mutations et autres altérations exploitables qui peuvent guider les traitements personnalisés », a déclaré Ouellette. « Pour les patients qui ne peuvent pas subir de biopsie tissulaire, ce nouvel outil de diagnostic ouvre la voie à une meilleure solution. »

Le ministère de la Santé fournit jusqu’à 175 000 $ pour l’exercice 2024-25 pour mettre en œuvre la technologie, tandis qu’AstraZeneca fournit 100 000 $ pour soutenir le développement de la capacité de test au laboratoire de génétique moléculaire du centre.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a déclaré qu’un décès par cancer sur quatre dans la province est dû au cancer du poumon.

« Le dépistage du cancer est essentiel, mais il ne représente qu’une partie de l’équation. Nous nous engageons également à soutenir et à améliorer les soins et le traitement des patients atteints d’un cancer du poumon », a déclaré Fitch. « Je sais que ce sera mieux pour les patients et que ce sera plus rapide, avec un meilleur parcours de traitement. »