Nazem Kadri conteste le fait d’avoir officié lors de la défaite des Flames de Calgary contre les Jets de Winnipeg

L’attaquant des Flames de Calgary Nazem Kadri a eu des mots choisis à propos de l’arbitrage après la défaite de 5-3 de son équipe contre les Jets de Winnipeg, samedi soir.

Les Flames et les Jets étaient à égalité 3-3 avec un peu plus de cinq minutes à jouer en troisième période lorsque Kadri a été appelé pour un coup mineur contre le défenseur des Jets Neal Pionk.

Cole Perfetti a profité du penalty, marquant sur le penalty qui a suivi pour donner aux Jets l’avance qu’ils ne abandonneraient jamais.

« Je pense que les deux équipes jouent très bien. C’est un hockey formidable. C’était juste une bataille face à face, et quelqu’un a pris un peu trop de décisions sur le match », a déclaré Kadri aux journalistes après le match. « Qu’allez-vous faire ? C’est un super match. Nous avons eu un super match entre nos mains. C’est très malheureux que c’est à cela que tout a dû se résumer. »

Kadri a ensuite été accusé d’inconduite alors qu’il restait un peu plus d’une minute du temps réglementaire alors que les esprits s’échauffaient pour mettre fin au match.

« Je pense [the game was taken from us] », a déclaré Kadri. Je pense que c’est assez naturel de ressentir cela. Je veux dire que les deux équipes se battent et se battent pour chaque centimètre. Évidemment, que cela ne joue pas en votre faveur et ne laisse tout simplement pas les joueurs décider, en gros, c’est frustrant. , à coup sûr.

Les Flames ont une fiche de 5-2-1 pour débuter la campagne 2024-25 et affronteront les Golden Knights de Vegas lundi.