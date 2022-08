Nazem Kadri célèbre la victoire de la Coupe Stanley avec la communauté musulmane de Londres qui l’a toujours soutenu

Nazem Kadri a franchi les portes de la mosquée musulmane de Londres samedi et a soulevé la Coupe Stanley alors qu’il célébrait la victoire du plus haut trophée du hockey avec sa communauté natale.

Le joueur de 31 ans a remporté la Coupe en juin en tant que membre de l’Avalanche du Colorado et on pense qu’il est le premier membre de sa foi à devenir champion de la LNH.

Samedi, Kadri a tenu à inclure la communauté musulmane dans la célébration, disant à la foule rassemblée à la mosquée qu’elle était essentielle à son développement en tant que joueur de hockey et en tant que personne.

Le moment magique : Kadri apporte la tasse devant les portes de la mosquée musulmane de Londres. pic.twitter.com/d8XkhhfmF5 —@AndrewLuptonCBC

“Vous me soutenez depuis le premier jour, ce que j’apprécie toujours”, a déclaré Kadri aux centaines de personnes rassemblées à la mosquée d’Oxford Street West.

“Ce sont les rues dans lesquelles j’ai grandi, c’est la mosquée où j’allais, et tout semble avoir bouclé la boucle. Je suis très reconnaissant, très privilégié et honoré d’être le premier musulman à apporter le Stanley Coupe à la mosquée. C’est un gros problème. C’est quelque chose que je respecterai et dont je me souviendrai toujours.

“M’encourager depuis le premier jour où j’ai chaussé des patins”

Kadri est né et a grandi à Londres. Il a également joué deux ans au hockey junior avec les Knights de London avant d’être repêché par les Maple Leafs de Toronto en 2009. Il a joué sept saisons à Toronto avant d’être échangé à l’Avalanche en 2019.

“Mes amis et ma famille ici, ils m’encouragent depuis le premier jour où j’ai chaussé des patins, et c’est très inspirant et très motivant”, a-t-il déclaré. “Je ne pourrais pas être plus reconnaissant de partager ce moment avec vous les gars. London, Ontario… nous sommes champions de la coupe Stanley.”

De nombreux orateurs ont reconnu que la communauté musulmane de Londres – environ 30 000 personnes – continue de souffrir d’une attaque le 6 juin 2021, qui a tué quatre membres d’une famille musulmane alors qu’ils se promenaient. La police a déclaré que la famille avait été abattue intentionnellement alors qu’elle se tenait sur un trottoir dans ce que les enquêteurs qualifient d’attaque motivée par la haine.

Le Dr Munir El-Kassem, un imam du Centre islamique du sud-ouest de l’Ontario, a pris la parole à la mosquée et a fait allusion au meurtre de quatre membres de la famille Afzaal, un événement qui a amené des politiciens sur les marches de la même mosquée quelques jours après l’attaque. dans une veillée pour dénoncer la haine et la violence.

“Nous avons vu de nombreux chapitres sur ces étapes”, a déclaré El-Kassem. “La plupart de ces chapitres devaient traiter de tragédies, dont la dernière restera avec nous pour toujours. Mais nous sommes une communauté forte qui apprend à faire face. Aujourd’hui, nous passons de ce chapitre à un chapitre de facilité qui est un cadeau de le Dieu tout-puissant.”

Kadri a remercié London, où il dit que ses amis et les membres de sa famille l’ont toujours soutenu dans son cheminement pour devenir un joueur de la LNH. (Evan Mitsui/CBC)

Kadri a enduré le racisme, l’islamophobie

Certains des orateurs ont également mentionné que Kadri lui-même avait dû assurer le racisme et l’islamophobie aussi récemment que ce printemps lors des séries éliminatoires du Colorado.

Beaucoup de ceux qui ont fait le tour des rues pour apercevoir Kadri ont déclaré qu’ils le surveillaient depuis des années. Beaucoup sont de jeunes joueurs de hockey issus de familles musulmanes inspirés à se lancer dans le jeu en regardant l’ascension de l’attaquant.

Ce fan est enseignant dans cette école islamique. Kadri a signé son bâton. pic.twitter.com/5oNbRzJP2w —@AndrewLuptonCBC

Alia Oozeer-Arfeen a déclaré qu’elle s’était présentée à la mosquée pour rencontrer Kadri et lui faire signer son bâton de hockey, ce qu’il a fait.

“C’est un sentiment très excitant et exaltant d’être ici”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose que la communauté musulmane peut certainement célébrer. C’est quelque chose qui inspirera cette communauté … que tout est possible.”

Kadri aura la chance de se connecter avec une autre communauté musulmane lorsque la saison de la LNH commencera cet automne. La semaine dernière, il a signé un contrat de joueur autonome avec les Flames de Calgary.

De la mosquée, la coupe Stanley devait se déplacer dans un défilé vers le centre-ville, où la célébration communautaire devrait se poursuivre au parc Victoria.