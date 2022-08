Nazem Kadri apporte la Coupe Stanley à London, Ont.

C’était la célébration que Nazem Kadri attendait – sa journée avec le Saint Graal du hockey.

« Je suis très reconnaissant, privilégié et honoré d’être le tout premier musulman à apporter la coupe Stanley à la mosquée », déclare Kadri.

Les joueurs n’ont que peu de temps avec la Lord Stanley’s Cup, mais le Londonien de 31 ans voulait le partager avec sa communauté religieuse et la mosquée où il a grandi.

“Kadri en arabe signifie une personne qui peut réaliser tout ce qu’il veut”, a déclaré le Dr Munir El-Kassem à une foule devant la mosquée musulmane de Londres sur Oxford Street samedi en début d’après-midi.

Londres, Ont. Nazem Kadri, natif de la LNH, hisse la coupe Stanley devant la mosquée musulmane de Londres avant le défilé de la coupe Stanley le 27 août 2022. Kadri serait le premier joueur musulman de la LNH à remporter la coupe Stanley. (Brent Lale/CTV News Londres)

Les 14 mois ont été difficiles pour la communauté musulmane de Londres, à la suite de la tragédie familiale d’Afzaal, mais maintenant ils peuvent passer d’un chapitre horrible à un chapitre plus facile, en accueillant l’un des leurs.

« C’est un site où nous nous sommes tous réunis en larmes », déclare Ed Holder, maire de Londres. “C’est un endroit où nous nous sommes tous réunis pour prier et aujourd’hui c’est une joyeuse célébration.”

De la mosquée, Kadri est monté à bord d’un camion de pompiers avec la coupe pour défiler vers le parc Victoria accueilli par des milliers de personnes.

La foule bordant les rues était diversifiée, tout comme l’état actuel du hockey, grâce à des joueurs comme Kadri.

« Pour mon fils ici, et tous les jeunes enfants, il est un modèle incroyable que quelqu’un de sa communauté peut réussir dans la ligue et soulever la Coupe », a déclaré Hassan Rahmin, portant un chandail Kadri des Maple Leafs de Toronto.

Londres, Ont. Le natif Nazem Kadri monte à bord d’un camion de pompiers lors du défilé de la coupe Stanley le 27 août 2022, commençant à la mosquée musulmane de Londres et culminant au parc Victoria. (Brent Lale/CTV News Londres)

D’Oxford Street à Richmond Row et sur Central Avenue, les partisans ont applaudi l’attaquant de l’Avalanche du Colorado, qui sera bientôt membre des Flames de Calgary.

Il a emmené la Coupe à travers le parc et sur la scène du kiosque à musique où il l’a de nouveau hissée au-dessus de sa tête aux chants de “Kadri, Kadri”.

Sur scène, Holder ainsi que le maire adjoint Josh Morgan et Shawn Lewis ont présenté à Kadri une clé de la ville, et quelques personnes sont montées sur le podium, dont Mark et Dale Hunter des Knights de London de l’OHL, pour qui Kadri a joué au hockey junior, pour partager histoires sur la star de la LNH.

Puis ce fut au tour de Nazem de reprendre le micro pour s’adresser à la foule du parc Victoria.

Avec la coupe Stanley en remorque, le joueur de la LNH Nazem Kadri s’adresse à une foule de partisans au parc Victoria dans sa ville natale de London, en Ontario. le 27 août 2022. Kadri et l’Avalanche du Colorado ont remporté le sixième match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay le 26 juin 2022. (Brent Lale/CTV News London)

“J’espère que cela inspirera et motivera les enfants à poursuivre leurs rêves parce que je n’aurais jamais pensé que c’était possible”, a déclaré Kadri à des milliers de personnes à Victoria Park. « Cela me motive encore plus et nous allons relancer ce truc. Je vais à Calgary pour faire ce travail.

Après la pompe et l’apparat, Kadri a des plans beaucoup plus calmes pour son temps restant avec la Coupe. Il reviendra à Toronto pour passer la soirée avec ses amis et sa famille.

Kadri et l’Avalanche du Colorado ont remporté la Coupe Stanley lors du sixième match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay le 26 juin 2022.